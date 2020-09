L’épouse du secrétaire d’État Mike Pompeo voulait que les hauts fonctionnaires du département d’État travaillent pendant la semaine de Noël pour compléter leurs cartes de vœux personnelles, leur demandant de garder le cercle restreint en raison de la nature privée de la mission, les courriels obtenus par McClatchy montrent.

Susan Pompeo a écrit à Toni Porter, confident de longue date et aide du secrétaire depuis ses jours en tant que membre du Congrès du Kansas, lui demandant qui serait au bureau cette semaine pour aider avec les cartes.

«Je vois que vous êtes absent du bureau toute la semaine prochaine», a-t-elle écrit à Porter le 19 décembre 2019 à partir d’un compte de messagerie personnel. «Tu sais, est-ce que Joe est également absent? Je me demande si nous envoyons la dernière de nos cartes personnelles, qui sera là pour m’aider. Mike ne voudra pas sortir de vous et de Joe pour cette assistance.

Porter, un employé du département d’État qui sert de conseiller auprès du secrétaire, a transmis le courriel à Lisa Kenna, secrétaire exécutive du département d’État et membre de carrière du service extérieur. Kenna s’est portée volontaire pour aider les Pompéos.

«Je m’inquiéterais de demander aux autres des choses personnelles», a écrit Kenna à Porter.

Cet échange est la première publication de courriels documentant les Pompéos demandant aux employés du Département d’État de mener leurs activités personnelles à l’heure du gouvernement, sujet d’une enquête en cours du bureau de l’inspecteur général du Département d’État.

Pendant que cette enquête était en cours, le secrétaire Pompeo a demandé au président Donald Trump de renvoyer l’inspecteur général du département d’État Steve Linick. Il l’a fait le 15 mai.

Kenna et Porter ont témoigné à huis clos devant le comité des affaires étrangères de la Chambre le mois dernier et ont été interrogés sur l’utilisation potentielle abusive des ressources gouvernementales par les Pompéos à des fins personnelles.

Dans le témoignage de Porter à la Chambre, qui a publié une transcription de l’audience vendredi, elle a décrit l’inconfort d’avoir été invité à gérer les cartes de vœux des Pompéos. Elle a nommé Joe Semrad, assistant du secrétaire, comme fonctionnaire qui l’a remplacée lorsqu’elle n’était pas disponible pour répondre aux demandes personnelles des Pompéos.

Porter a décrit son travail au Département d’État comme la gestion de projets d’une importance particulière pour le secrétaire. En plus de Pompeo, Porter a déclaré qu’elle recevait des commandes de la femme de la secrétaire via une adresse e-mail privée.

Lors de son témoignage, Kenna a été pressée à plusieurs reprises de décrire les cas où des hauts fonctionnaires du Département d’État ont été invités à effectuer des tâches pour l’épouse du secrétaire. Elle a seulement mentionné la dotation en personnel pour les voyages de Mme Pompeo à l’étranger.

Porter a été directeur du district de Pompeo à Wichita lorsqu’il était membre du Congrès.

Elle a déménagé à Washington lorsque Pompeo a été engagé pour diriger la CIA, en tant que chef du protocole, et l’a suivi au département d’État.

Kenna est membre de carrière du Senior Foreign Service et a précédemment occupé des postes diplomatiques en Jordanie, en Égypte et au Pakistan. Elle occupe le poste de secrétaire exécutive au cabinet du secrétaire depuis 2017 avant que Pompeo ne soit nommée secrétaire d’État.

Porter n’a pas retourné un appel téléphonique demandant un commentaire dimanche soir.

Un porte-parole du département d’État, a demandé des commentaires sur les courriels, a renvoyé McClatchy à une déclaration publiée vendredi après la publication du témoignage de Porter.

«Ce n’est pas une révélation que Mme Pompeo, comme tous les conjoints de nos diplomates dévoués, soit un formidable multiplicateur de force pour notre mission diplomatique», indique le communiqué. «Nous sommes plus que fiers et honorés que Mme Pompeo, et tous les conjoints diplomatiques, donnent autant de temps, volontairement, pour nous assurer que nous sommes ici à State, une équipe avec une mission. Tout son service est non seulement légal, mais admirable.