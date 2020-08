En Argentine, le dollar tourne autour des maximums dans toutes les bandes du marché. (.)

Il le dollar bleu s’échange sans variations ce mercredi, à 137 $ en vente pour la troisième roue consécutive, dans une pause haussière après que le dollar marginal a approché son maximum le 24 juillet vendredi dernier, quand il a touché 140 $ et clôturé à 139 pesos.

Parallèlement, la baisse des parités boursières compté avec règlement et dollar MEP, maintenant négocié autour de 129 et 125 pesos, respectivement. Ces valorisations sont affectées par la mauvaise liquidité obligataire qui sont utilisés pour les opérations, car ils font partie du menu des titres entrant dans la restructuration de la dette souveraine.

Les liquidités chutent à près de six pesos ou 4,2% au cours des deux derniers tours de négociation

Federico Broggi, analyste chez Invertir en Bolsa, affirme qu’il existe des «roues spéciales» concernant le fonctionnement des soi-disant dollars européens et la liquidation, étant donné que le swap instrumentation, pendant la première semaine de septembre, le marché aurait peu de véhicules pour les mettre en œuvre, et en raison des besoins de stationnement, la sécheresse commencerait à se faire sentir cette semaine ».

Pour cette raison, la question se pose de savoir ce qui se passera avec les parités de change alternatives une fois que l’instance d’échange de dette avec le droit étranger et avec le droit local, après le 7 septembre, sera surmontée.

«Certains analystes considèrent qu’une baisse pendant ces jours ne serait que temporaire. Cependant, nous estimons que le BCRA disposera d’un nouvel outil d’intervention de l’instrumentation de la bourse », a expliqué Broggi, faisant référence aux avoirs actuels de titres publics qui seront restructurés et permettront à l’autorité monétaire de disposer d’actifs qui seront cotés en bourse.

La vente des nouvelles obligations d’échange que la BCRA aura en portefeuille permettra à l’entité d’aspirer des pesos et de modérer les pressions de dévaluation

La possibilité de vente sur le marché secondaire de ces titres publics qui sont à l’actif de l’entité monétaire – pour quelques 7,7 milliards USD, selon Invertir en Bolsa-, permettrait à la BCRA sucer des poids le marché, avec la baisse conséquente du prix du cash avec liquide et le réduction de l’écart avec le fonctionnaire, pour apaiser les tensions de dévaluation.

Pour l’économiste Luciano Laspina, «La BCRA pourrait vendre sur le marché secondaire contre des pesos ou des dollars»Ces obligations placées par le Trésor à l’entité. «Le swap de droit local couvre Bonar 22, Bonar 25 et Bonar 27. L’émission de ces trois obligations est détenue par la BCRA et elles s’élèvent à environ 13 500 millions USD qui pourraient désormais utiliser pour stériliser des pesos ou acheter des réserves».

Sur le marché formel, le dollar grossiste ce mercredi augmente de cinq cents (+ 0,1%) sur la journée, à 73,81 pesos. Jusqu’à présent, en 2020, le taux de change officiel augmente de 23,2%.

Les réserves de la BCRA ont percé le plancher de 43 milliards de dollars et sont tombées au minimum depuis début juin

«La hausse des taux de change implicites et la baisse des réserves de la BCRA sont inquiétantes. On parle de restrictions plus strictes sur l’achat de devises étrangères par les investisseurs particuliers, mais le président de la Banque centrale, Miguel Pesce, a déclaré qu’il s’attend à une amélioration des attentes du marché après la restructuration de la dette souveraine afin de ne pas appliquer de plus grandes limitations au marché des changes « , a déclaré un rapport de Recherche pour les commerçants.

Lors d’une visioconférence avec l’Institut argentin des cadres financiers (IAEF), Pesce était convaincu qu’une fois le processus de restructuration de la dette achevé, les attentes du marché s’amélioreront et l’écart entre les différentes valeurs en dollars est réduit dans la place locale atomisée.

le Réservations Les pays internationaux ont soustrait environ 65 millions de dollars mardi, se terminant par 42,984 millions de dollars. En deçà de 43 milliards de dollars, les actifs internationaux de la BCRA sont tombés à leur plus bas niveau depuis le 8 juin dernier.

« La L’offre quasi inexistante de devises a contraint la BCRA à vendre près de 60 millions USD de devises pour maintenir le taux de dévaluation fixé pour le dollar de gros », a déclaré Portfolio Personal Inversiones. L’autorité monétaire accumule un solde net négatif supérieur à 800 millions USD en août pour son intervention sur la place de la caisse.

