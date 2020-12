Les criminels accusés du meurtre d’un homme à Barranquilla pour avoir volé son vélo sont libérés

Photo: Police de Barranquilla

Junior José Jaraba Chole, 18 ans, et Bairon Antonio Moreno De la Hoz, 20 ans, ont été capturés par la police métropolitaine de Barranquilla ce dimanche 20 décembre après, prétendument, ils assassineront un homme pour voler sa bicyclette. Cependant, dans les dernières heures, les deux hommes ont été libérés sur décision d’un juge des garanties.

L’argument du fonctionnaire pour libérer les deux prétendument impliqués est que les deux jeunes hommes auraient été capturé illégalement. Jaraba et Moreno ont été transférés à l’URI du bureau du procureur après que la police métropolitaine les a capturés après avoir exécuté un plan de verrouillage dans la zone où ils ont commis le crime; cependant, les officiers en uniforme ont signalé la capture des hommes comme «pris en flagrant délit», c’est-à-dire comme s’ils avaient été capturés lorsqu’ils ont assassiné l’homme, ce qui n’est pas vrai.

À PROPOS DU CAS ET DE LA VICTIME

Il était 5 h 00 dimanche dernier, 20 décembre et Jackson Polo Pérez, 44 ans Il est sorti faire de l’exercice à vélo avec un parent. Les hommes se mobilisaient dans le Circunvalar, près du quartier de Villa San Pedro, au sud-ouest de Barranquilla, lorsque deux criminels les ont approchés et, avec un fusil de chasse à la main, ils ont été intimidés d’abandonner leurs vélos.

Cependant, Polo s’est opposé au vol et a lutté avec l’un des criminels, qui lui a tiré une balle dans la mâchoire, le blessant immédiatement au sol. Le criminel a enlevé le corps de Polo pour emporter son vélo, mais la victime était toujours en vie et a attrapé le voleur par la jambe, luttant pour ne pas perdre son véhicule à deux roues, le criminel a finalement donné un coup de pied à Polo et s’est enfui avec son complice. . Cela s’est produit alors que le parent de Polo a avancé et a réussi à échapper au vol, mais s’est arrêté lorsque le coup de feu a été tiré.

Zona Cero, un portail d’information régional, a partagé la vidéo du moment où, prétendument, Junior José Jaraba Chole et Bairon Antonio Moreno De la Hoz ont tenté contre la vie de Jackson Polo Pérez:

Les autorités ont identifié la victime comme Jackson Polo Pérez, 44 ans, qui était ingénieur et a travaillé comme directeur de production pour la société Bayer et a vécu à Ciudadela 20 de Julio, à Barranquilla. Polo a réussi à être transféré à la clinique de La Victoria avec une blessure par balle à la mâchoire, mais malheureusement quelques minutes après son arrivée au centre médical, il est décédé.

Avec un plan verrouillé autour de Villa San Pedro, la police métropolitaine de Barranquilla a réussi à récupérer la bicyclette de Polo et a capturé Junior José Jaraba Chole et Bairon Antonio Moreno De la Hoz, accusés du meurtre de Polo.

LE PRONTUAIRE ILLÉGAL DES CAPTURÉS

Bien qu’ils aient été relâchés après avoir été identifiés comme les responsables présumés de la mort de l’ingénieur Jackson Polo Pérez, les deux criminels avaient déjà plusieurs comptes auprès des autorités. Junior José Jaraba Chole, 18 ans, a trois entrées judiciaires, une pour possession illégale d’armes du 16 mars 2020 et deux autres pour possession illégale de stupéfiants du 28 août et 5 septembre 2019, comme rapporté par El Heraldo.

Pour sa part, Bairon Antonio Moreno De la Hoz, 20 ans, comporte cinq annotations judiciaires pour des crimes tels que: possession illégale d’armes, dommages à la propriété d’autrui et enlèvement simple. Maintenant, les deux criminels ont une nouvelle arrestation pour vol, homicide aggravé et, encore une fois, possession illégale d’armes.

UN NOUVEAU TOUR DANS LE CAS

Bien que Jaraba et Moreno aient été accusés d’être responsables de la mort de Jackson Polo, étant donné leur liberté et les enregistrements des caméras de sécurité, il n’a pas été possible de démontrer lequel d’entre eux avait tiré l’arme contre l’ingénieur. Cependant, dans l’après-midi de ce mardi 22 décembre, l’armée nationale et la CTI du parquet ont signalé la capture de Luis Francisco Chirino Araújo, 28 ans, un criminel qui, selon les autorités, est celui qui aurait tiré avec le fusil de chasse contre le corps de Polo.

Selon les informations partagées par El Heraldo, Il y avait déjà un mandat d’arrêt contre Chirino pour ce fait et maintenant il devra répondre au parquet pour homicide aggravé et vol., contrairement à ses prétendus complices.

