Johneshwy Fargas a réussi un circuit de trois points et Edwin Díaz a ajouté un autre des deux points pour les Caguas Criollos pour battre les Indians de Mayagüez 8-1 jeudi, prenant la première place de la Ligue de baseball professionnelle Roberto Clemente.

Giovanni Soto (2-0) a accordé un point et deux coups sûrs dans un relais à deux tours pour remporter la victoire. La défaite est revenue à Kenny Hernández (0-1), après avoir accordé trois points et quatre coups sûrs en quatre manches.

À Manatí, les Athéniens locaux ont battu RA12 6-3, qui ont maintenant perdu leurs neuf premiers matchs de la saison.

Danny Mars était 3-en-4 avec un RBI et un marqué, Roy Morales a ajouté un simple RBI d’un de plus et Gabriel Garcia a conduit en deux points avec un simple.

Angel Reyes (1-1) a accordé un point et un coup sûr en deux manches pour remporter le match. Il a été perdu par Eddie Jiménez (0-1), après avoir accordé trois touchés et cinq coups sûrs dans son soulagement de deux tours.

Caguas est désormais en tête du circuit avec une note de 8-1, suivi de Mayagüez (7-2), Atenienses (3-6) et RA12 (0-9).

VENEZUELA

Une journée productive de Diego Rincones a conduit les Margarita Braves à une victoire de 12 à 10 sur les Águilas del Zulia dans un festival offensif de la Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne.

Rincones a frappé 4 en 3 avec un circuit et cinq points produits pour soutenir l’attaque des Braves, qui ont atteint cinq victoires consécutives et ont également eu un circuit de deux points de Dennis Ortega, ainsi qu’une journée de match parfaite de 3-3. avec trois points marqués et un produit par Ramón Flores.

Mario Sánchez (1-1) a accordé quatre points et sept coups sûrs en cinq manches, mais s’est réfugié dans l’offensive productive de ses coéquipiers pour s’échapper avec la victoire. Le revers revient à Gabriel Morales (0-2), secoué de quatre touchés sans retirer de retrait dans un soulagement désastreux.

A Maracay, les Tigres de Aragua ont battu les Tiburones de La Guaira 9-3. Roel Santos est allé 2-en-4 avec deux points produits, Alexi Amarista a frappé 5-2 avec deux points produits, Alberto Gonzalez a conduit deux autres avec un simple et Hernán Pérez a frappé un circuit en solo.

Logan Duran (2-2) a eu un départ de qualité et a remporté le match après avoir accordé deux points et quatre coups sûrs en six manches. Antonio Noguera a perdu (1-1), après avoir accordé deux touchés et trois coups sûrs dans son soulagement en trois manches.

À Barquisimeto, Carlos Pérez a frappé un circuit chargé de bases en sixième manche pour que les Navegantes del Magallanes battent les Cardenales de Lara 5-3.

Yohan Pino a gagné (1-1), avec cinq manches d’un seul point et cinq coups sûrs. Logan Darnell (0-2) est tombé après avoir abandonné cinq touchés et huit coups sûrs en 5 2/3 manches.

À Caracas, Aldrem Corredor a réussi un circuit de deux points, et Alexander Palma a répondu avec un simple RBI en fin de 12e manche pour éliminer les Caribes de Anzoátegui lors de la victoire 3-2 des Lions de Caracas.

La victoire est revenue à José Torres (1-2) avec un relais en deux tours sans accorder de score. Freddy Pacheco a perdu (0-1), après avoir accordé la course de la différence dans son soulagement d’une et une troisième manche.

Les Caribs maintiennent le sommet du sommet de la division centrale avec une fiche de 12-8, suivis des Tigres (10-9), Leones (10-10) et Sharks (4-14). Dans la division Ouest, les Braves mènent avec une fiche de 12-8, suivis de Cardenales (11-8), Navegantes (11-8) et Águilas (7-12).

Avec un joyau d’Orlando Lara, Charros arrête Guasave dans le Pacifique mexicain

Les Charros de Jalisco se sont appuyés sur une ouverture dominante d’Orlando Lara pour vaincre les leaders des Algodoneros 6-0, qui ont vu une séquence de trois victoires consécutives dans la Ligue mexicaine du Pacifique rompre.

Lara (5-2) a revalidé sa place en tant qu’As dans la rotation Charros et a remporté la victoire avec un puissant départ à blanc à six points de seulement deux coups sûrs et sept fans. Le revers est allé au record de Dalton Rodriguez (3-1), avec quatre points et cinq coups sûrs dans son effort de trois manches.

Japhet Amador a réussi un circuit de deux points, Dariel Alvarez a frappé 3-2 avec un RBI et Agustín Murillo a ajouté un double de RBI d’un autre pour se démarquer dans l’attaque des vainqueurs.

À Ciudad Obregón, Leandro Castro a répondu avec un simple RBI en bas de la 11e manche pour éliminer les Mayos de Navojoa et donner aux Yaquis une victoire 5-4.

Castro avait une fiche de 4-1 avec deux points produits, Jonathan Aranda en a conduit un de plus avec un triple et Sebastián Valle a frappé un circuit en solo pour mener l’attaque des vainqueurs.

Yair Lozoya s’est imposé (1-0) après avoir retiré le seul frappeur qu’il a affronté et profité de la réaction de son équipe, et Carlos Bustamante a perdu (0-1), après avoir admis la différence et deux coups sûrs en deux tiers de la manche.

À Culiacán, Paulo Orlando est allé 3-3 avec un circuit et deux points produits, tandis qu’Alberto Carreón a déchaîné une égalité avec un simple RBI d’un autre en début de huitième manche, lors de la victoire à trois des Sultans de Monterrey. -2 sur le Tomateros.

Freddy Quintero a gagné (2-1) avec une manche dans l’ordre du travail de secours, et Jesús Castillo a perdu (0-1) avec un point et trois coups sûrs en une manche.

À Mazatlan, le joueur des Detroit Tigers Isaac Paredes a réalisé une fiche de 3 en 3 avec un circuit et quatre points produits, Anthony Giansanti a réussi un circuit de deux touches et Ricardo Valenzuela a réalisé trois touchés avec un double dans la victoire 9-9 des Venados. -2 sur les Cañeros de Los Mochis.

Francisco Ríos (6-2) a accordé un point et deux coups sûrs en cinq chapitres de sept fans pour remporter le match, et Cristian Castillo (0-3) l’a perdu, puni de six touchés et six coups sûrs en trois manches.

À Mexicali, Alan Rangel a battu la star Javier Solano dans un duel serré et des lanceurs, et les Naranjeros de Hermosillo ont battu les Aguilas 2-0 sur la route.

Rangel (1-0) a complété six manches sans permettre une course pour gagner le match, a accordé cinq coups sûrs et a orné son travail avec sept fans. Solano (3-1), n’a pas obtenu de soutien de son attaque et a perdu malgré avoir lancé huit manches de seulement trois coups sûrs et un point pour réaffirmer son avance sur le circuit en pourcentage de points mérités avec 2,38 et des manches lancées avec 72 départs en 10 .

Yadiel Hernández et José Cardona ont secoué deux simples RBI à une seule manche pour apporter tout le nécessaire à l’attaque pour les Naranjeros.