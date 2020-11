“Il est difficile de parler à ce clown … désolé, cette personne”, a déclaré Joe Biden

Le président américain Donald Trump et l’ancien vice-président Joe Biden ont échangé des insultes mardi lors du premier débat, s’interrogeant mutuellement sur les capacités de chacun dans une nuit tendue et chaotique, 35 jours avant les élections présidentielles. Le candidat démocrate Il a qualifié son rival de “clown” et lui a même demandé de “se taire”.

Le président a constamment interrompu Biden et l’a corrigé plusieurs fois. Même le modérateur Chris Wallace lui a demandé de laisser parler son adversaire, ce à quoi Trump a réprimandé le journaliste: “Il semble que je débatte avec vous, pas avec lui, mais cela ne me surprend pas.”

Dans l’un des moments les plus houleux du débat, face aux interruptions constantes de Trump, le candidat démocrate a répondu agacé: «Eh bien, vous ne pouvez pas dire un mot à ce clown. “.

“Tu es le pire président que l’Amérique ait jamais eu“A ajouté Biden, à un autre moment du débat.

«Le fait est que tout ce qu’il dit jusqu’à présent n’est qu’un mensonge. Je ne suis pas ici pour crier vos mensonges. Tout le monde sait qu’il est un menteur“A déclaré Biden à propos du président républicain.

Les interruptions du président américain ont continué à irriter le candidat démocrate, qui n’a pas pu répondre à une question du modérateur du bloc sur l’avenir de la Cour suprême.

“Allez-vous augmenter le nombre de membres des tribunaux? »,« Allez-vous augmenter le nombre de membres des tribunaux?A demandé Trump. «Il ne veut pas répondre à la question», a-t-il insisté.

“Je ne vais pas répondre à cette question”, a répondu Biden.

Déjà irrité par les interruptions, Biden a claqué: “Vas-tu te taire, mec?Mais Trump a poursuivi sa tactique visant à déstabiliser son adversaire, qui bégayait comme un enfant et bégayait parfois brièvement en parlant.

Le modérateur, le journaliste Chris Wallace, a tenté de régler la discussion en mettant fin à ce segment du débat.

“C’était un segment très productif, n’est-ce pas? », A plaisanté Biden.

Cependant, Trump a de nouveau interrompu. “Continue d’aboyer, mec”, a ajouté le candidat démocrate..

“Les gens comprennent, Joe. Vous n’avez rien fait en 47 ans. Ils comprennent“Trump a conclu

Le débat a eu lieu dans l’Ohio, l’un des états pendulaires qui changent leur préférence d’une élection à l’autre et que Trump a réussi à gagner en 2016. Désormais, Biden mène les sondages dans ce bastion avec 49% des préférences, contre 45, 7% Trump.

La pandémie – qui a fait plus de 204762 morts dans le pays – a marqué le développement du débat, et dans l’auditorium les quelques personnes présentes – à l’exception de Trump et Biden et du modérateur – portaient des masques et les chaises étaient placées dans le respect de l’éloignement social.

