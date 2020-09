Si vous prévoyez un voyage au parc national de Yosemite, ce n’est pas seulement l’avis d’incendie dont vous devez être conscient; vous devez également faire attention aux crotales.

Le parc, situé dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie, a décrit vendredi deux incidents de morsure de serpent à sonnette dans un article de blog et a offert des conseils aux randonneurs sur la façon de se protéger s’ils rencontraient les animaux.

«Cet été, il y a eu une augmentation notable des morsures de crotales dans la grande région de Yosemite», lit-on dans le blog. « Ces deux cas offrent une bonne occasion de revoir les conseils sur la façon de gérer une rencontre avec un serpent à sonnette. »

Un routard a signalé le premier incident le 27 août, appelant à une «urgence de serpent». Vers 14h30 la veille, un serpent à sonnettes a mordu un randonneur qui pêchait pieds nus dans le Grand Canyon de la Tuolumne.

« Le sujet, dans la trentaine, avait marché sur un rocher, le faisant basculer sous son poids, et soudain un serpent à sonnette – apparemment sous le rocher – l’a mordu sur son pied gauche », selon le blog.

Sa femme est allée chercher de l’aide seule après avoir essayé de faire de la randonnée ensemble. Le mari a finalement été transféré dans une ambulance du parc, où un ambulancier a traité la déshydratation, les nausées et la douleur de l’homme. Le randonneur a finalement été transporté par avion vers un hôpital de Modesto; il devait être libéré pendant le week-end (et a reçu deux doses de l’antivenin CroFab), plus d’une semaine après la morsure.

Dans le deuxième incident, un serpent a frappé le genou gauche d’un randonneur le 29 août. L’un des compagnons du randonneur a déclaré: «Nous étions sur le sentier, en randonnée à pied par des arbustes à hauteur de la cheville, à l’improviste – sans hochet, sans sifflement, aucun son – un serpent a frappé. «

Un autre randonneur avec un service cellulaire a appelé le 911. Ils ont choisi d’appliquer un garrot, mais on leur a dit de le retirer après avoir parlé avec un garde-forestier paramédical.

« L’application d’un garrot à un membre qui a été envenimé bloque la circulation sanguine et peut entraîner des lésions tissulaires (pour la même raison, n’appliquez pas de glace sur une morsure de serpent à sonnette) », lit-on dans le billet de blog. Il a également été transféré plus tard dans une ambulance aérienne et a reçu un traitement pour la déshydratation, les nausées et la douleur, ainsi que quatre doses de CroFab. Au moment de la publication du billet de blog, le randonneur était toujours hospitalisé, même s’il était sur le point de partir dans un jour ou deux; apparemment, « le gonflement de sa jambe s’est en fait aggravé et l’amplitude des mouvements de son genou est limitée ».

Ailleurs dans le parc, la partie sud de Yosemite fait l’objet d’un avis d’incendie et Mariposa Grove est fermé; il subit actuellement une réouverture progressive en raison de la pandémie de coronavirus.

Que faire (et ne pas faire) si vous rencontrez, êtes mordu par un serpent à sonnette

Voici ce que vous devez faire si vous rencontrez un serpent à sonnette:

Si vous voyez un serpent, restez à l’écart; ils ne peuvent frapper qu’à une distance de la moitié de leur taille.

Soyez conscient de l’endroit où vous marchez ou atteignez avec vos mains.

Si vous pensez en entendre un, restez immobile.

Ce n’est pas parce qu’un serpent n’a pas de hochet qu’il ne s’agit pas de serpents à sonnette (les bébés n’en ont pas et les adultes peuvent se rompre).

Si vous êtes mordu par un serpent à sonnette:

Restez calme et consultez un médecin.

N’utilisez pas de garrot, n’appliquez pas de glace ou n’essayez pas d’aspirer le venin.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: le parc national de Yosemite donne des conseils de sécurité après les morsures de crotales d’un randonneur