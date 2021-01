Mise à jour avec un message du président cubain /// La Havane, 1er janvier 2021 (.) – “Tout le monde est inquiet, les Cubains vivent de la peur!”, Déclare Yusbel Pozo, un homme d’affaires de 36 ans qui, comme le reste de ses concitoyens attend le fort ajustement économique qui débute ce 1er janvier, lorsque sera célébré le 62e anniversaire du triomphe de la révolution. Les Cubains se réveillent après le dîner de réveillon du Nouvel An avec une forte augmentation de salaire (525% dans le cas du minimum) , mais avec une gueule de bois due à des augmentations de prix substantielles, qui comprennent le panier alimentaire de base et l’électricité, ainsi qu’une réduction des subventions.2020 a été une “année totalement difficile, mais dans laquelle nous avons gagné ensemble”, a déclaré le président Miguel Díaz-Canel dans une vidéo publiée vendredi sur Twitter. “2021 arrivera, nous allons l’attendre avec voeux, avec enthousiasme et surtout avec une grande confiance, car ensemble nous gagnerons en 2021”, a-t-il ajouté, adressant ses félicitations à son pays pour le 62e anniversaire triomphe de la révolution cubaine. Après que le président ait annoncé la réforme économique il y a quelques semaines, les responsables gouvernementaux ont insisté pour expliquer par la télévision toutes les mesures pour préparer les citoyens au soi-disant «jour zéro». Même ainsi, pour Yusbel Pozo, «l’avenir est incertain». . “On ne sait pas ce qui va se passer. Le courant augmente cinq fois, la nourriture augmente”, dit-il perplexe. Les autorités anticipaient une hausse généralisée des prix de 160% et s’attendent à ce que les entreprises privées les augmentent de 300% ou plus. le plus grand mécontentement de la population, observé sur les réseaux sociaux, est dû à la hausse de l’électricité initialement annoncée au Journal officiel. Le taux passerait de 9 à 40 pesos par mois pour les moins consommateurs, mais il augmenterait beaucoup plus pour les secteurs les plus consommateurs. Cette semaine, le gouvernement a reconsidéré ces taux et a annoncé que cette augmentation ne serait que de près de 33 pesos. Selon le gouvernement, le salaire minimum de 2 100 pesos couvre 1,3 panier de base, mais Ricardo Torres, économiste de l’Université de La Havane, souligne que Ce calcul a été effectué en juin 2019, avant l’arrivée de la pandémie et de la grave pénurie de produits en 2020. – “Les échecs ne comprennent pas tout” – “Cela a fonctionné pendant longtemps, il y avait de nombreux groupes de travail pour analyser les différents questions de ce grand changement, “cependant il y a des aspects qui échappent au contrôle du gouvernement comme la possibilité d’une inflation incontrôlée, ajoute Torres. L’universitaire critique également l’avancée de la dollarisation qui est stimulée par ces actions. Avec les nouvelles mesures, il y aura beaucoup plus d’argent en circulation et “le danger que nous courons est qu’avec toutes les pressions inflationnistes que nous subissons dans l’économie, jeter plus d’argent sans augmentation des biens et services peut déclencher une inflation supérieure à ce qui est attendu », a déclaré l’expert. De plus, Cuba dispose d’un réseau de magasins dans lesquels vous ne pouvez acheter qu’avec des comptes en MLC (devises librement convertibles), qui sont chargés de dollars généralement déposés à l’extérieur du pays. Dans ces établissements, une bonne quantité de produits de consommation courante est vendue aux ménages qui ne sont pas inclus dans le livre de rationnement, avec lequel les Cubains sont approvisionnés en aliments de base tels que le riz, le sucre, les œufs, le poulet, l’huile et autres. Cependant, les dollars pour ces comptes ne peuvent pas être acquis dans les banques ou les bureaux de change à Cuba. “Comment les ménages vont-ils accéder aux devises? Vous les jetez sur le marché noir, mais vous dites même que vous ne voulez pas d’un marché noir, c’est une contradiction, là vous avez une vulnérabilité “de cette réforme économique, explique l’universitaire. Le gouvernement a bien réfléchi à tous les mouvements du conseil, mais” dans ce les échecs n’envisagent pas tout ce que les ménages obtiennent sur le marché informel et il n’y a pas de contrôle des prix là-bas. “-” Tout est en dollars purs “- L’ajustement économique douloureux intervient après un effondrement du PIB de 11% en 2020, le pire chute en 27 ans, causée par le coup dur que l’industrie touristique, moteur de l’économie de l’île, a subi pendant la pandémie et l’intensification du blocus américain sous l’administration de Donald Trump. “Mes enfants ne peuvent pas manger de bonbons ou de biscuits en ce jour des Trois Rois. Tout est en dollars purs “, explique Ariadna Rodríguez, 28 ans et employée de cafétéria, qui n’a pas la chance de faire partie des 50% de Cubains qui reçoivent des devises de membres de leur famille ou d’amis à l’étranger.” Réalisez qu’ils nous font beaucoup de mal », dit-il en marchant dans la rue Amargura, dans la zone touristique de la Vieille Havane. Lp / rd / lda ——————- —————————————— Les États-Unis sanctionnent la banque cubaine pour avoir bénéficié ” de manière disproportionnée “aux militaires Washington, 1er janvier 2021 (.) – Les États-Unis ont ajouté vendredi une banque cubaine à leur liste d’entités sanctionnées, affirmant qu’elle” profite de manière disproportionnée “aux militaires de l’île et contribue à financer” l’ingérence “des La Havane au Venezuela. Le Département d’État a annoncé dans un communiqué l’ajout de Banco Financiero Internacional SA (BFI) à sa liste restreinte de Cuba, qui interdit généralement les transactions financières directes avec les entités cotées. “El B FI est une banque commerciale contrôlée par l’armée cubaine qui bénéficie directement des transactions financières aux dépens du peuple cubain “tout en donnant un” accès préférentiel “aux entreprises militaires et d’État, a déclaré le secrétaire d’État américain Michael Pompeo dans un Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodríguez a réagi sur Twitter: “La nouvelle mesure punitive du Département d’Etat (…) vise à renforcer un siège économique qui n’a pas pu détruire la Révolution cubaine en 62 ans.” Cela fait suite à des spéculations récentes selon lesquelles le gouvernement du président Donald Trump, dans ses derniers jours à la tête de la Maison Blanche, envisage la possibilité de redésigner l’île comme État sponsor du terrorisme. Si cette décision devait avoir lieu, Cuba en souffrirait. d’importants obstacles à l’investissement étranger et pourraient entraver la diplomatie avec le président élu américain Joe Biden. Selon le New York Times, le département d’Etat a déjà préparé une proposition pour cette initiative mais il n’est pas clair si Pompeo l’approuverait.Un porte-parole du département d’Etat a refusé de commenter “d’éventuelles délibérations sur la désignation” de Cuba. La spéculation a déjà provoqué il y a quelques jours une réaction de la part du ministre cubain des Affaires étrangères, qui a réitéré une plainte fréquente selon laquelle ce sont les États-Unis qui abritent «des groupes terroristes qui agissent contre Cuba». Cette position est rejetée par les militants anticommunistes cubano-américains. 3 Le mois de janvier marquera le 60e anniversaire de la rupture des relations entre les États-Unis et l’île après la révolution. Les tensions se sont enfin apaisées sous le président américain Barack Obama, qui a établi des relations diplomatiques et retiré Cuba de la liste des terroristes en 2015, Biden, qui était le vice-président d’Obama, n’a donné que des traits généraux sur la politique qu’il envisage avec Cuba, mais il a indiqué Ou qu’il assouplirait à nouveau certaines restrictions tout en continuant à soulever des préoccupations relatives aux droits de l’homme. Bbk / bgs / lda / yo