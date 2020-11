Dans l’image, un enregistrement d’une autre célébration des joueurs de “ guilas Cibae ”. . / An udy Tav rez / Archive

Saint-Domingue, 21 novembre . .- Pour le deuxième match consécutif, Robel García a décidé la victoire des Águilas Cibaeñas, dans la continuité de la ligue de baseball de la République dominicaine, et avec un home run et un excellent travail du lanceur cubain Yoanner Negrín, ils ont surpassé par 2-0 aux Leones del Escogido, au stade Cibao, à Santiago (nord).

Les Aguiluchos (3-3) ont battu le score au sixième chapitre avec un simple de Juan Lagares; L’intermédiaire a été escroqué et a avancé dans l’antichambre en raison du roulement du cubain Rangel Ravelo.

Face aux envois du releveur Francisco Pérez, García, qui était le bourreau des Toros del Este la nuit précédente, a ramené Lagares au marbre avec un home run dans le champ gauche.

De son côté, Negrín (2-0) a égalisé les chauves-souris écarlates pour 6,0 manches blanches pour remporter la victoire, n’accordant que deux coups sûrs, a donné un transfert et a attisé deux adversaires.

Le partant poilu, l’Américain Josh Lowey, était un digne adversaire, avec 4,1 manches sans points, deux coups sûrs, trois buts et cinq retraits au bâton.

Neftalí Féliz a été crédité de son deuxième arrêt de la campagne. Le nord-américain Tai Tiedemann (1-1) a chargé du revers.

Pour les gagnants, Garcia, 3-1, avec deux points produits, un marqué et un transfert, et Lagares, 4-1, avec une base marquée et volée.

Et pour les rouges (3-3), Iván Castillo, 3-1, avec double et ticket; César Puello, 4-1; Edwin Espinal, 1-1, et l’Américain Joe Dunand, 3-1.

Les matchs entre les Stars et les Licey, dans la capitale, et les Giants et les Bulls, à La Romana (est), n’ont pas eu lieu en raison de l’interdiction temporaire des autorités aux bleus et aux poulains, en raison des cas positifs coronavirus de plusieurs joueurs, dont le leader indigo, le vénézuélien Luis Sojo.

Le jour de ce dimanche, les Eagles et les Lions seront mesurés à Saint-Domingue; tandis que les affrontements des Taureaux et des Géants, à San Francisco de Macorís, et des Tigres et des Etoiles, prévus à San Pedro de Macorís, ont été suspendus.

Les Bulls and the Stars profiteront de ces changements de calendrier pour conclure, à La Romana, le match reporté par la pluie mardi dernier, que les Verts ont remporté 3-1 en huitième au stade Tetelo Vargas, et fêteront également le report. de la journée d’ouverture.