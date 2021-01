Photo: Secrétariat de l’intégration sociale.

Afin de continuer avec les cuisines communautaires sans risque de contagion de la capitale, le Secrétariat à l’intégration sociale a annoncé à travers ses réseaux sociaux qu’un processus de transformation est actuellement en cours dans ces lieux, répartis dans les villes de Bogotá.

Xina Rocío Navarro, responsable de ce portefeuille, a expliqué, à travers une vidéo, trois points importants sur la manière dont les changements dans le service des cuisines communautaires sont réalisés.

“Premier, les cantines communautaires ne sont pas fermées, elles sont transformées en cantines de cuisine populaires, ce qui nous permet d’avoir des mesures de biosécurité pour faire face à l’urgence produite par le covid-19 », a expliqué le secrétaire à l’intégration sociale.

Concernant les exploitants des établissements, le fonctionnaire a indiqué que, «Les opérateurs actuels qui sont dans les cuisines communautaires peuvent se présenter au processus de sélection que nous sommes à quelques jours de le mettre à jour à travers les mécanismes juridiques existants.

La troisième clarification apportée par le chef de l’entité sociale est que “Aucune personne ni aucun bénéficiaire ne sera affecté, au contraire, cette modalité nous permettra d’étendre la couverture sans sacrifier les mesures de biosécurité requises par le système de santé”, il a souligné.

De cette manière, selon El Espectador, l’idée est que les bénéficiaires viennent aux endroits où seront les salles à manger pour recevoir l’aide alimentaire dans leur conteneur personnel. Une fois qu’ils l’ont, ils devraient se rendre dans un autre endroit pour le consommer et éviter ainsi les foules.

De même, le journal national a souligné que l’intention est qu’en plus des salles à manger, les responsables du district puissent élargir leur itinéraire pour «fournir une aide alimentaire aux personnes aussi loin qu’elles se trouvent, car il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas proches de la unités opérationnelles ».

Dans un communiqué, l’entité a déclaré que depuis le début de la pandémie, “le Secrétariat de district pour l’intégration sociale n’a pas cessé de fournir des soins complets et de qualité dans chacun des services qu’il fournit”. En raison de cette urgence sanitaire, les transformations menées dans les différentes unités opérationnelles visent à continuer à offrir un excellent service en faveur des utilisateurs.

Il convient de noter que, un autre des objectifs de la mairie, à travers le Secrétariat à l’intégration sociale pour garantir que personne ne soit laissé sans nourriture, est que les heures d’ouverture sont prolongées, qui vont de 11h00 à 15h00

Dans le but de socialiser l’information, le Secrétariat prévoit, à travers les Sous-directions locales et la Direction de la Nutrition et de l’Approvisionnement, d’engager des dialogues avec les opérateurs, les participants et les différents acteurs liés à la transformation en cours afin de connaître en détail préoccupations et décanter les informations.

De même, ce service social s’est déjà transformé, garantissant le droit à l’alimentation et à la sécurité alimentaire à partir de modalités telles que le domicile et la livraison au bénéficiaire dans un conteneur, en s’adaptant à l’urgence sociale et sanitaire due au covid-19.

Mobilisation pour des changements dans les salles à manger

Quelques heures après que la secrétaire Ximena Navarro a annoncé que ces établissements seraient désormais des salles à manger, des cuisines populaires, El Espectador a annoncé que un appel lancé par les bénéficiaires de ces lieux était connu pour organiser une manifestation le 1er février.

“Selon les personnes qui l’ont convoqué, le point de rendez-vous serait à 10h00 sur la Plaza del Concejo de Bogotá, puis ils se rendraient au bureau du maire de manière pacifique”, ont confirmé les médias.

Óscar Riveros, un habitant du quartier Estrella del Sur, à Ciudad Bolívar, est l’un des citoyens de Bogota qui ont été touchés par les fermetures de ces établissements et dirige la mobilisation. En dialogue avec El Espectador, Riveros a déclaré que «le maire de Bogotá, Claudia López, et la secrétaire à l’intégration sociale, Xinia Navarro, ont décidé de fermer 125 salles à manger communautaires au milieu de la pandémie, et une partie de cela, ils nous enferment avec des quarantaines strictes. Il y a 34 178 personnes qui bénéficient de cette nourriture à Bogotá ».

