Le «scénario téléologique» serait celui dans lequel «le but des processus de création était planifié par des modèles finis qui pourraient intermodeler ou simuler divers futurs alternatifs et dans lesquels l’intention, le but et la prévoyance prévalaient, Mais après le triomphe de Donald Trump aux élections présidentielles américaines de 2016, on a assisté à l’émergence du «scénario téléonomique» qui sera marqué par des doses extrêmes de volatilité.

Les cygnes noirs de Donald Trump

La frivolisation du coronavirus par Trump ainsi que son retard dans l’adoption de mesures chirurgicales dans les principales sources de transmission du coronavirus aux États-Unis a conduit à un véritable cauchemar avec ses effets collatéraux conséquents sous la forme d’une traînée de morts (plus de 200000 décès) ), effondrement des services médicaux, paralysie de l’activité productive et entrée en récession de l’économie américaine. De même, l’effondrement du prix du pétrole aurait provoqué près de 200 déclarations de faillite d’entreprises dédiées au schiste avec une dette accumulée d’environ 120000 millions de dollars qui affectera plus tard le compte de résultat des grandes banques telles JP Morgan, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo et cela pourrait conduire à une nouvelle crise financière dans un proche avenir.

Ainsi, l’inaction des entreprises aurait déclenché une augmentation stratosphérique du chômage qui, associée au krach boursier prévisible de Wall Street finira par diluer les effets bénéfiques de la politique économique de Donald Trump et provoquer la désaffection du segment de la population de ses électeurs (40% de l’électorat) lors des prochaines élections présidentielles en novembre.

D’autre part, l’explosion de la violence urbaine dans la ville de Minneapolis après la mort brutale par suffocation d’un George Floyd sans défense dans une nouvelle performance disproportionnée et clairement raciste des forces de l’ordre, a provoqué l’explosion des zones métropolitaines à taux élevé de population afro-américaine dans des mobilisations massives.

Le Parti républicain annule-t-il Donald Trump?

La paranoïa de Atout aurait été aggravé par le fait d’être affecté par l’appel “Syndrome d’Hydris” cité par le médecin et homme politique anglais David Owen dans son travail “Le syndrome d’Hybris: Busch, Blair contre l’ivresse du pouvoir ». Ce terme vient du mot grec «hubis» qui signifie excès et qui aurait son paradigme dans la tentative d’appliquer la loi sur l’insurrection qui impliquerait le recours à l’armée. Cela ferait partie de son nouveau slogan électoral pour les élections présidentielles de novembre («Le Président de la loi et de l’ordre »), ce qui impliquerait le désir de Trump de devenir un tyran, réalisant les paroles prophétiques du père fondateur James Madison, qui dans le numéro 47 de l’essai du fédéraliste, a déclaré que« l’accumulation de tous les pouvoirs , législatif, exécutif et judiciaire, entre les mêmes mains et si elle est héréditaire, autoproclamée ou élective, elle peut être assimilée à la même définition de la tyrannie ».

La tentative de militariser l’ensemble du pays aurait provoqué un malaise dans l’établissement dominant de Etats-Unis et aurait son expression dans les déclarations du secrétaire de Défenseur Mark Sper, ce qui est contraire à l’application de la loi sur l’insurrection après avoir déclaré que «le racisme est réel dans le pays et nous devons tout faire pour le reconnaître, lui tenir tête et l’éradiquer» et l’irruption médiatique de l’ancien secrétaire de Défense de l’administration Trump, l’ex-général de la marine, James Mattis en accusant Trump de «tenter de nous diviser et de la nécessité de s’unir sans lui, en profitant des forces inhérentes à notre société civile». L’establishment républicain finira par accepter les résultats électoraux après avoir conservé le Sénat et partira Donald Trump livré à lui-même et à la merci des futures procédures judiciaires qui l’attendent.

