Le poète grec ancien Archilochus a écrit: «Le renard sait beaucoup de choses, mais le hérisson une grande chose. Lorsque j’ai commencé ma carrière en astrophysique, le conseil que j’ai reçu de mon mentor, John Bahcall, était d’utiliser la stratégie du hérisson pour obtenir la titularisation: «Concentrez-vous sur un domaine de recherche et visez à en être l’expert mondial.»

Ce fut un conseil avisé qui a atteint son objectif, car j’ai obtenu mon mandat quelques années plus tard. En moins de deux décennies, je suis devenu l’expert mondial des premières étoiles de l’univers. Mais malgré le succès de la stratégie Hedgehog, j’ai commencé à développer des doutes à ce sujet. Les doutes se sont intensifiés lorsque mon ancien étudiant diplômé Steve Furlanetto a écrit un manuel détaillé sur cette frontière émergente qui explorait les premières galaxies et l’époque de la réionisation. Notre objectif était d’encourager les jeunes chercheurs à entrer dans le domaine et à faire de nouvelles découvertes. Leurs découvertes nous obligeraient à apporter des mises à jour substantielles aux éditions futures du livre, mais avec le grand avantage d’apprendre quelque chose de nouveau.

Bien sûr, alors que le domaine devenait populaire dans le courant dominant, les cosmologistes établis ont également développé une expertise dans ce domaine. À ce moment-là, j’ai remarqué que ces soi-disant «experts» présentaient la malheureuse tendance à décourager les jeunes scientifiques aux idées nouvelles d’entrer dans leur domaine. Le comportement semblait similaire à la façon dont les animaux protègent leur territoire: ils souhaitent rester dominants, minimiser la concurrence pour les ressources disponibles et ne jamais exposer leurs faiblesses – dans le cas des experts, les informations importantes qui pourraient leur manquer. La perspective d’un étranger constitue une menace pour la pensée conventionnelle. Les conséquences sont particulièrement graves lorsque l’extérieur soulève des questions fondamentales auxquelles il n’ya pas de bonne réponse.

La situation est similaire en dehors du monde universitaire. Lorsque quelques jeunes d’une société en pleine croissance appelée Microsoft sont entrés dans le bureau exécutif de l’Encyclopedia Britannica dans les années 1980 et ont proposé de collaborer sur une version électronique sur CD-ROM de l’encyclopédie lucrative, leur offre a été refusée par la direction de Britannica. À cette époque, la version imprimée de l’encyclopédie était un article de luxe de premier plan avec une réputation sans précédent. En raison du rejet, Microsoft a publié sa propre encyclopédie numérique, Encarta, en 1993. Deux décennies plus tard, Britannica a cessé la production de sa version imprimée, reconnaissant qu’elle était incapable de concurrencer les ressources en ligne comme Wikipedia. Ironiquement, l’histoire de Britannica est maintenant résumée sur une page Wikipédia.

Existe-t-il des preuves que la diffusion de votre concentration sur plusieurs disciplines scientifiques conduit nécessairement à un impact superficiel? Au contraire, l’histoire démontre que des polymathes comme Léonard de Vinci, René Descartes, Gottfried Leibniz, Isaac Newton, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Marie Curie et Nikola Tesla étaient tous responsables des percées fondamentales de la science. Reconnaissant la valeur ajoutée de la stratégie du renard, j’étais motivé à réunir des astronomes, des physiciens, des mathématiciens et des philosophes sous l’égide interdisciplinaire de la Black Hole Initiative de l’Université Harvard. De cette façon, les «non-experts» pourraient aider les «experts» à réaliser ce qui leur manquait dans des énigmes non résolues sur les trous noirs. La connaissance est une île dans un océan d’ignorance, et une nouvelle perspective pourrait identifier des terres lointaines inexplorées.

Carte du monde d’Anaximandre, vers 550 av. Crédit: Wikimedia

Un ensemble d’experts restreints, chacun concentré sur un seul territoire intellectuel, offre une vue fragmentée semblable aux premières cartes du monde, qui représentaient un ensemble de régions aux proportions et aux limites irréalistes. Par exemple, la carte d’Anaximandre datant d’environ 550 av.J.-C., ne comprenait que l’Europe, l’Asie et la Libye, entourées d’un océan circulaire. La seule façon d’obtenir une vision proportionnelle du monde intellectuel complet est de permettre aux scientifiques de franchir les frontières entre des continents intellectuels séparés et de s’aventurer dans des océans inexplorés. De tels explorateurs pourraient découvrir les Amériques, ces continents vierges du nouveau monde au-delà de l’océan circulaire imaginaire, que les cartographes précédents n’avaient jamais visités.

Lorsque, à quelques reprises, j’ai commencé à suggérer des idées originales à des «experts» dans d’autres domaines, la plupart de mes propositions ont été catégoriquement rejetées. Rétrospectivement, certains d’entre eux se sont avérés avoir raison. Après avoir remarqué que l’expérience se répète, j’ai décidé de simplement suivre ma curiosité et de ne pas me laisser distraire par des collègues qui préviennent, en fait, «Restez en dehors de cette voie». J’ai réalisé que tant que je suis titulaire et que mon estime de moi ne dépend pas des prix ou des sociétés d’honneur, je ne sacrifie pas beaucoup en suivant ma propre boussole. Une fois qu’un argument est validé au-delà de tout doute raisonnable, les «experts» seront d’accord avec lui, bien qu’ils puissent également prétendre qu’ils l’ont toujours su.

Mon conseil aux jeunes scientifiques est donc différent de celui que j’ai reçu – du moins, une fois que vous avez obtenu votre mandat. Définissez votre chemin non pas en regardant la géographie environnante et en limitant votre expertise aux frontières intellectuelles, mais en suivant votre boussole interne. Une résistance injustifiée des experts peut indiquer que vous êtes sur la bonne voie pour une percée importante. En fin de compte, porter le rejet précoce comme un insigne d’honneur pourrait vous donner plus de fierté que n’importe quel prix qui vous serait remis par la suite par les mêmes experts.