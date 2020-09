La pandémie de coronavirus a déjà été facturé plus de 850000 morts dans le monde entre le 24,48 millions de personnes qui sont tombés malades, selon le bilan proposé ce mardi par l’Université Johns Hopkins sur les 188 pays et territoires touchés.

Au total, 25485985 personnes ont contracté le virus – environ 260000 de plus le dernier jour -, dont plus de la moitié dans les trois pays les plus touchés –États-Unis, Brésil et Inde-, alors qu’il y a déjà 850 544 décès, soit environ 4 000 de plus par rapport à lundi.

Quant aux personnes qui ont réussi à vaincre la maladie, elles sont déjà 16,82 millions. Le Brésil arrive en tête de liste, avec un peu plus de 3,2 millions de patients guéris, suivi de l’Inde, avec plus de 2,8 millions, et des États-Unis, avec un peu plus de 2,1 millions.

Ce dernier pays reste, exceptionnel, comme le plus touché au monde par la pandémie, et il a dépassé le dernier jour 6 millions d’infections, alors qu’il ajoute plus de 183500 décès, ce qui le place également au premier plan dans cette section .

Le Brésil, avec plus de 3,9 millions de cas et 121 381 décès, se classe au deuxième rang des personnes infectées et décédées.

En troisième place est L’Inde, qui marche régulièrement et pourrait bientôt être le principal centre d’intérêt mondial. À ce jour, il y a plus de 3,69 millions de cas et plus de 65 200 décès.

La Russie reste en quatrième position, avec 992 402 cas et 17 128 décès, selon les données de Johns Hopkins, mais les autorités russes ont déjà publié leur dernier bilan, qui place le décompte total au-dessus d’un million d’infections.

La cinquième place est occupée Pérou, avec 647 166 cas et 28 788 décèstandis que l’Afrique du Sud, le pays africain le plus touché, est sixième, avec 627 041 cas et un peu plus de 14 100 décès.

La Colombie occupe la septième position, avec plus de 615 000 cas et près de 20 000 décès (19 662), suivie du Mexique, qui compte près de 600 000 positifs, avec 599 560 infections et 64 414 décès.

Espagne, neuvième mondial

L’Espagne reste en neuvième position et est déjà le pays de l’UE avec le plus de cas, avec 462 858 cas et 29 094 décès. Dans cette dernière section, il occupe la huitième position.

Le «top 10» est complété depuis mardi par l’Argentine, qui a dépassé le Chili. Alors, L’Argentine a déjà 417735 cas et 8 860 décès, tandis que le Chili, où les infections sont en baisse, il y a 411 726 positifs et 11 289 décès confirmés et 8 457 décès.

L’Iran est déjà de l’ordre de 300 000 infections, avec 375 212 cas et 21 571 décès; Royaume-Uni, avec plus de 338 000 cas et 41 589 décès – le cinquième pays avec le plus de décès -; La France, avec 318 986 cas et 30 640 décès, ainsi que l’Arabie saoudite, avec 315 772 cas, et le Bangladesh, avec 312 996 cas positifs.

À la fourche de la 200 000 à 300 000 cLes pays incluent le Pakistan, avec 296 149, la Turquie (270 133), l’Italie (269 214), l’Allemagne (244 802), l’Iraq (234 934) et les Philippines (220 819).

Dans le groupe avec plus de 100 000 infectés comprennent l’Indonésie (174 796), le Canada (130 919), l’Ukraine (124 132), le Qatar (118 778), la Bolivie (116 598), Israël (116 596), l’Équateur (113 767) et le Kazakhstan (105 872).

L’Égypte est proche, avec 98 939, tandis que la République dominicaine atteint 94 715 et le Panama 92 982. La Chine, le pays qui a vu naître la pandémie, n’a pas encore atteint 90 000 cas (89 914). La Roumanie, Oman, la Belgique, le Koweït et la Suède sont également au-dessus de 80 000.

Le Guatemala, les Pays-Bas, la Biélorussie et les Émirats arabes unis dépassent les 70 000 cas, tandis qu’avec plus de 60 000 cas, le Japon, la Pologne, le Maroc et le Honduras. La barrière de 50 000 cas est déjà dépassée par le Portugal, Singapour, le Nigéria, l’Éthiopie et Bahreïn.