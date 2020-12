Des doutes subsistent quant aux données fournies par les autorités russes (REUTERS / Maxim Shemetov)

Les autorités russes ont fourni lundi un nouveau rapport sur le bilan des décès par coronavirus qui, une fois de plus, laisse des soupçons sur les données fournies ces derniers mois par le gouvernement de Vladimir Poutine. Le nombre de contributions aujourd’hui est plus du double du nombre annoncé précédemment.

Selon les données de l’agence statistique russe Rosstat, le pays a enregistré 20,5% de décès supplémentaires depuis le début de la pandémie dans le pays en avril. Le chiffre total, 241.193 décès plus en avril-novembre 2020 que pendant la même période de l’année précédente, est rapporté cumulativement quotidiennement par le centre de crise gouvernemental contre les coronavirus. Ce chiffre comprend les décès enregistrés en décembre.

Les données Rosstat, rapportées par ., ont montré que moins de la moitié du nombre total de ces décès excessifs –116030 depuis le début de la pandémie en Russie en avril peuvent être directement attribués au coronavirus. C’est déjà considérablement plus élevé que le nombre préliminaire de décès dus à la pandémie de 55 265 à ce jour.

Les médecins, spécialistes et autorités russes préviennent que le gouvernement de Vladimir Poutine tente de cacher le véritable impact du coronavirus en Russie (Spoutnik / Alexei Nikolsky / Kremlin via REUTERS)

Bien que le nombre de décès fluctue d’année en année, le décompte de ce qu’on appelle la surmortalité peut illustrer l’impact de la pandémie en incluant les cas dans lesquels le nouveau coronavirus n’était pas une cause confirmée de décès, ainsi que les décès d’autres causes qui pourraient être liés au fait que les systèmes médicaux nationaux sont surchargés.

Le nouveau bilan des morts (116030) reste plus du double du bilan préliminaire des décès rapporté quotidiennement et cumulativement par le centre de crise du coronavirus du gouvernement russe, qui est supervisé par le ministère de la Santé et l’organisme de surveillance de la sécurité des consommateurs Rospotrebnadzor. Jusqu’à présent, il s’élève à 55 265 et comprend les décès signalés en décembre.

L’agence ., pour sa part, rapporte que le bilan peut atteindre 186 000 morts, ce qui représenterait plus du triple du nombre officiel de décès dus au covid-19.

D’après ce que Rosstat a souligné, Rien qu’en novembre, 25 788 Russes sont morts du virus.

Tatiana Golikova, Vice-Premier ministre russe (Spoutnik / Alexander Astafyev / Pool via REUTERS)

Les autorités n’ont pas fourni d’explications concernant la grande différence entre les chiffres. Cependant, les chiffres officiels pour la Russie proviennent généralement des autorités sanitaires, sur la base de cas dans lesquels il a été découvert après une autopsie que le coronavirus était la cause du décès. Les chiffres publiés ce lundi par Rosstat et la vice-première ministre Tatiana Golikova semblait inclure tous les décès liés aux coronavirus.

“Plus de 81% de l’augmentation de la mortalité au cours de cette période est due au covid-19 ou aux conséquences de la maladie”, a déclaré le vice-Premier ministre russe.

Ces nouveaux rapports continuent de soulever des questions sur les statistiques officielles du gouvernement russe, critiquées depuis le début de la pandémie. Selon le Moscow Times, des médecins, des hommes d’État et des démographes suggèrent que les autorités “tentent de minimiser l’impact de la pandémie”.

La Russie enregistre plus de 3 millions de personnes infectées par le covid-19 depuis le début de la pandémie, étant le quatrième pays avec le plus de cas au monde. Cependant, par rapport aux pays les plus durement touchés par la pandémie, les autorités russes ont signalé un taux de mortalité beaucoup plus faible. Les données fournies ce lundi font de la Russie le troisième pays avec le plus grand nombre de décès, seulement derrière les États-Unis (plus de 330 000 morts) et le Brésil (plus de 190 000).

La Russie fait face à la deuxième vague de covid-19 depuis l’automne. Malgré cela, les autorités ont préféré ne pas adopter un second confinement pour éviter les conséquences économiques que cela entraînerait.

