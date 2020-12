18 décembre (.) – Le nombre de décès quotidiens dus au COVID-19 aux États-Unis a dépassé les 3000 pour le troisième jour consécutif, tandis que les nouvelles infections ont atteint un record jeudi, alors que le pays se prépare à distribuer près de six millions de doses d’un vaccin qui pourrait recevoir une autorisation vendredi.

Les États-Unis ont signalé jeudi 239903 nouveaux cas, portant le total de leurs infections à plus de 17 millions depuis le début de la pandémie de coronavirus il y a un an.

Le bilan des morts dans le pays dépasse désormais 311 000 personnes.

Les experts de la santé ont averti que la crise pourrait être exacerbée cet hiver dans les services de soins intensifs et les hôpitaux ont dû ajouter des lits dans les couloirs pour faire face à la forte demande.

Le nombre de nouvelles hospitalisations aux États-Unis a atteint des niveaux records au cours des 20 derniers jours, approchant les 114 000 jeudi, selon un décompte de ..

“Nous nous attendons à ce que le nombre de morts dépasse le nombre de places disponibles”, a déclaré le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, lors d’une conférence de presse, ajoutant que les services de soins intensifs du deuxième plus grand hôpital de la ville avaient déjà dépassé leur capacité.

Pour aider à freiner la pandémie, la Food and Drug Administration (FDA) a promis de travailler plus rapidement en vue de l’approbation d’utilisation d’urgence du vaccin de Moderna Inc, une semaine après avoir autorisé la première formule de vaccination COVID-19. , développé par Pfizer Inc et BioNTech SE.

Un panel de conseillers extérieurs de la FDA a approuvé à une écrasante majorité jeudi l’utilisation d’urgence du vaccin de Moderna. L’autorisation finale viendrait vendredi, bien que le président Donald Trump ait anticipé le régulateur en annonçant que le médicament avait déjà reçu le feu vert.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré jeudi à CNBC que 5,9 millions de doses du vaccin Moderna avaient été attribuées aux gouvernements des États afin qu’ils puissent les recevoir et les distribuer à partir de ce week-end.

Les deux vaccins nécessitent deux doses, et le second sera injecté deux à trois semaines après la première inoculation.

