Montevideo, 27 novembre . .- Les défilés du Carnaval et des Appels ont été suspendus à Montevideo pour éviter le “risque de contagion” par le covid-19, a annoncé ce vendredi la municipalité (gouvernement régional) de Montevideo.

Dans un communiqué transmis aux médias, la commune indique que «considérant que l’organisation des défilés comporte un risque élevé de contagion dans les conditions actuelles», elle résout «la suspension» du Carnaval et des Appels, en plus des «défilés de quartier. “.

La municipalité de Montevideo, dont la nouvelle conseillère, Carolina Cosse, a pris ses fonctions ce jeudi après avoir remporté les élections du 27 septembre, a pris cette décision, explique la note, selon les groupes Daecpu (Directeurs associés des spectacles populaires du carnaval d’Uruguay) et Audeca (Association uruguayenne des Candombes).

Le communiqué ajoute que, pour résoudre cette suspension, il a contacté les autorités du ministère de la Santé publique “dans le cadre d’une politique de gestion des risques et en tenant compte des documents de l’Organisation mondiale de la santé faisant référence à leur calcul. lors d’événements publics. “

La suspension de ces défilés est un coup dur pour le carnaval de Montevideo, le plus long du monde – il dure environ 40 jours – car les défilés, en particulier les lamadas, attirent l’attention de nombreux habitants et visiteurs.

En un été (austral) où les frontières du pays seront fermées au tourisme étranger, l’arrivée d’Uruguayens d’autres départements (régions) pour le Carnaval aurait été un soulagement pour l’un des secteurs qui souffre le plus de la crise du COVID-19. 19.

Dans le défilé du carnaval, un petit échantillon de ce que les murgas et comparsas offrent plus tard dans les étapes du concours peut être vu sur l’avenue 18 de Julio, la principale de Montevideo.

Les Llamadas sont les plus caractéristiques de ce festival, puisque pendant deux jours consécutifs les troupes de noirs et de lubolos (blancs peints en noir) traversent la rue Isla de Flores, au cœur du quartier sud de Montevideo, jouant des tambours candombe et exposant la culture Afro-uruguayen.

Depuis que l’urgence sanitaire du covid-19 a été décrétée en Uruguay le 13 mars, le pays sud-américain a atteint 5 117 cas cumulés ce jeudi et atteint un record de cas actifs, avec 1022, dont 564 à Montevideo, le plus grand département. pays touché.

Sur les 3,3 millions d’habitants que compte l’Uruguay, environ la moitié réside dans la capitale.