Joe Biden, avec 78 ans de vie, a pris ses fonctions ce mercredi 20 janvier en tant que 46e président des États-Unis, élu avec le plus grand vote de l’histoire de ce pays, aujourd’hui peuplé de plus de 300 millions de personnes.

Membre du Parti démocrate, il devra faire face à l’ombre d’un candidat républicain qui a divisé son organisation, encourageant les méthodes violentes, loin de la paix qui aujourd’hui exige et construit le monde. L’une de ses tâches sera de reconstruire les relations internationales, qui ont été fragilisées par l’administration précédente.

Biden, vice-président de son pays sous la présidence de Barack Obama, revient à la Maison Blanche avec la tâche urgente de faire face à la crise sanitaire et économique, avec la majorité des représentants au Congrès et le soutien des femmes, représentées par Jill Biden , la nouvelle première dame et Kamala Harris, vice-président et le soutien évident de la jeunesse dans les amphores.

Joe Biden, en tant que sénateur, a construit et renforcé sa vocation de dialogue plutôt que de confrontation stérile. Aujourd’hui, en tant que chef de l’Etat, il sera en mesure de garantir que les questions de migration soient traitées dans le cadre des règles et des lois qui régissent les droits de l’homme.

Biden est un citoyen qui, dans son environnement très proche, a subi les effets tragiques d’un accident de la route. Son épouse Neilia et leur fille de trois ans ont été tuées par un camion chargé de maïs qui est entré en collision avec la voiture de leur famille. Les enfants – Beau, 3 ans, et Hunter, 2 ans, ont été grièvement blessés et hospitalisés.

Biden devra revenir à l’Accord de Paris pour lutter contre le changement climatique et à l’Organisation mondiale de la santé, par exemple. Pour ce faire, il a acquis une expérience de la direction de la commission sénatoriale des relations extérieures et a rencontré des dirigeants importants du monde au cours des 45 dernières années, comme Xi Jingping.

La presse, comme la BBC et Diario16, rappellent qu’en 1991, Biden a voté contre la guerre du Golfe. Mais en 2003, il était favorable à l’invasion de l’Irak et est devenu plus tard un critique de l’implication des États-Unis dans ce pays. De nature prudente, il a conseillé à Obama de ne pas mener l’opération des forces spéciales qui a abouti à la mort d’Oussama Ben Laden.

L’un des engagements du nouveau président est de préserver et de satisfaire les sentiments et les besoins des militants qui font partie de la ligne démocrate du sénateur Sanders, qui, au Congrès de son parti, dispose d’une force remarquable qui a obtenu un plus grand soutien que la position. de Mme Clinton.

Pour l’Amérique latine, la question de la migration doit être abordée avec le plus grand soin possible et empêcher la main noire de l’anarchie «républicaine» et les grands intérêts des entreprises de prospérer. Plus de 60 millions d’habitants vivent actuellement aux États-Unis.

