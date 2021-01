Le premier grand défi auquel sera confronté le nouveau président des États-Unis sera de retrouver l’unité nationale perdue par une administration sortante qui s’est consacrée pendant quatre ans à incuber la haine, l’intolérance et le racisme, alimentant le discours de la différence. au-dessus de la coexistence et de la concorde nécessaires entre tous les Nord-Américains. Jusqu’au dernier jour de son mandat, le président Trump a continué de discréditer la démocratie américaine, brandissant le drapeau que sa défaite était due à une fraude électorale monumentale présumée – jamais prouvée – et a fait preuve d’arrogance et de fierté. ses deux principaux arguments contre la légitimité démocratique accordée par les urnes à son adversaire, devenu le nouveau président.

Les pires de cette période dominée par le racisme, l’intolérance et le néofacisme sont les partisans de l’ancien président Trump lui-même, une tribu composée de racistes, de fascistes, de suprémacistes blancs, de vulgaires ignorants, de fanatiques ultra-chrétiens, de radicaux violents et insociables en colère, pour les définir une voie diplomatique, qui a donné le pire des pires le 6 janvier quand ils ont tenté de réaliser un coup d’État bien calculé et ont pris d’assaut le Capitole, transmettant au monde la brutalité de leurs formes et l’irrationalité d’un discours basé sur la force brute et la violence.

Aujourd’hui, malgré tout ce que les États-Unis ont enduré au cours de ces quatre années, une nouvelle ère commence et le monde respire, enfin, le calme. Comme deuxième grand défi, le président devra retrouver l’image d’une grande nation responsable, avec une direction ferme et respectueuse des libertés et des droits fondamentaux que le pays avait autrefois, précisément le contraire de ce qui s’est passé pendant le mandat de Trump. dans lequel la projection extérieure des États-Unis a été gravement endommagée et affaiblie en raison des gaffes colossales du locataire de la Maison Blanche. Par exemple, les relations des États-Unis avec l’Europe et ses partenaires de l’OTAN, pour ne prendre qu’un exemple, sont gravement endommagées et leur reconstruction, alors que le lien transatlantique est presque inexistant, exigera de grands efforts politiques et diplomatiques.

Les Européens, après des décennies à regarder les États-Unis comme un partenaire inspirant confiance et respect, se méfient aujourd’hui de leur ancien allié et cette tendance est perçue dans l’opinion publique, qui exige de plus en plus une construction européenne authentique qui surmonte cette désaffection et doter l’Union européenne d’un plus grand leadership sur la scène internationale. Le plus grand dommage que Trump a fait au monde libre a été la destruction du lien transatlantique, qui était le moteur qui a conduit les changements en Europe de l’Est et la chute du mur de Berlin.

Le troisième grand défi auquel est confronté le président est de faire face à l’émergence de nouvelles alliances sur la scène internationale qui défient ouvertement l’Occident, comme l’axe Russie-Turquie-Iran de plus en plus actif, impliqué dans des conflits régionaux en Moyen-Orient, comme le sont les cas de la Libye, du Liban, de la Palestine et du Yémen, où parfois ils se font concurrence et d’autres fois ils mettent les intérêts occidentaux en échec, comme c’est le cas de la Syrie. La récente crise dans le Caucase, dans laquelle un pays armé jusqu’aux dents par la Turquie, l’Azerbaïdjan, a vaincu un pays chrétien et pro-occidental, l’Arménie, a mis en évidence que les anciennes inerties du passé, fondées sur la communauté d’intérêts religieux et politiques, se poursuivent. conditionnant bon nombre des nouvelles alliances dans le monde.

L’IRRESPONSABILITÉ DÉMENTIELLE DE TRUMP FACE AU COVID-19

La pandémie déclenchée par le covid-19, comment pourrait-elle être moins, est un autre des grands problèmes auxquels le nouveau président devra faire face de toute urgence et sans délai, puisque les États-Unis sont, sans aucun doute, la nation le plus durement touché par cette crise. L’irresponsabilité insensée de Trump et la négligence presque criminelle ont conduit le pays à faire face aujourd’hui à près de 25 millions de cas et à plus de 400000 décès, un nombre qui dépasse de loin ceux tués dans les guerres de Corée. , Vietnam, Irak et Afghanistan. Une nouvelle approche qui devrait impliquer une stratégie réaliste de mesures sanitaires préventives, comme l’ont fait tous les pays du monde, est urgente et nécessaire. De plus, le développement d’un plan de vaccination de masse, comme Biden l’a déjà annoncé, devrait être lancé dès que possible.

Sur la table du nouveau président se trouvent les “patates chaudes” des plans nucléaires de l’Iran et de la Corée du Nord, jamais reportés ni remis en cause malgré les menaces du président sortant envers les deux pays, et qui devront être confrontés à une nouvelle perspective plus politique et diplomatique que le barrage rhétorique de Trump, tout à fait inutile en effet et pas du tout efficace. Les États-Unis doivent rechercher des accords fondamentaux avec leurs partenaires européens et avec la Russie, dans le style de celui qu’Obama a promu avec l’Iran, afin que les deux pays désactivent ces programmes d’armement et parviennent à un consensus mondial sur une question aussi sensible qui met en danger la paix sur toute la planète. .

Enfin, le nouveau président devra faire face à la grave crise économique qui se profile après le tsunami causé par le covid-19 dans l’économie mondiale, au cours de laquelle des millions d’emplois devraient être détruits, le tourisme ne se redresse pas depuis des années, la pauvreté augmente dans presque toute la planète et des années d’efforts et de travail sont perdues au gré d’une crise qui commence déjà à faire ses preuves dans les pays les plus pauvres et les plus sous-développés. Le leadership des États-Unis dans l’économie mondiale est vital pour que le monde retrouve son dynamisme et sa force, comme cette nation l’a fait pendant des décennies, et aussi pour la confiance, après des mois d’angoisse et d’incertitude à la merci de cette pandémie qui ne semble avoir une fin, revenir de pair avec des mesures efficaces, positives et productives qui peuvent infuser les marchés internationaux en ces temps critiques pour tous. Biden, un homme qui rayonne de responsabilité et de confiance malgré son âge, a devant lui de grands sujets à surmonter mais il est peut-être le seul, dans les circonstances actuelles, capable de les surmonter avec succès. Nous allons voir ce qui se passe.

