Les défis auxquels nous sommes confrontés dans le comté de Miami-Dade ne sont pas partisans et ils ne devraient pas le devenir, si nous voulons faire avancer Miami-Dade. C’est pourquoi il est préoccupant que la commissaire Daniella Levine Cava cherche à faire de la course à la mairie un champ de bataille pour un agenda idéologique mieux adapté à Washington. Cela ne fait que diviser notre communauté, éloignant le comté de ses fonctions et responsabilités essentielles envers le contribuable de Miami-Dade.

Depuis le moment où j’ai annoncé ma candidature à la mairie du comté de Miami-Dade, mon message a été cohérent et continuera d’être: Protéger les contribuables et assurer un bon gouvernement pour les résidents. Lorsque je m’engage à ne pas augmenter les impôts, c’est parce que les familles ne peuvent pas et ne doivent pas payer plus d’impôts pour supporter le poids des déchets du gouvernement. Lorsque j’insiste sur la responsabilité et la transparence de County Hall, c’est pour que nous puissions financer efficacement notre service de police et assurer la sécurité de notre communauté. C’est pour que nous investissions dans des projets d’infrastructure qui répondent à des besoins pressants en matière de transport, d’eau et d’égout, de ports et de résilience. C’est un bon gouvernement.

COVID-19 a ajouté un défi pressant qui oblige le prochain maire à travailler avec tout le monde pour mettre en œuvre des moyens efficaces pour aider à arrêter la propagation du virus, aider les entreprises dans leur reprise économique et attirer de nouvelles industries à Miami-Dade qui créeront des emplois bien rémunérés . Tout en continuant à aider les familles en difficulté financière, nous améliorons l’accessibilité aux tests et nous travaillons pour empêcher les petites entreprises de fermer définitivement. Encore une fois, la politisation de cet effort est un mauvais service pour notre communauté et une obstruction à une reprise si nécessaire.

Un exemple d’une tentative de plonger notre comté dans un débat idéologique qui n’a rien à voir avec la réalité actuelle de Miami-Dade, est l’appel à défund la police. Les appels à annuler ou à réorienter les services de police consistent davantage à répéter un cri de bataille idéologique d’autres villes qu’à comprendre les défis et les réalités de ce comté. Malheureusement, Levine Cava a été un défenseur de ces initiatives idéologiques malavisées. Nous avons vu comment les mesures qui démoralisent et affaiblissent la police ont affecté des villes comme Seattle, Portland, San Francisco et New York. Le bon sens, et non la partisanerie, dites-nous que ce n’est pas ce que nous voulons pour Miami-Dade. Les gens veulent juste un bon gouvernement.

Nos défis environnementaux et l’atténuation de l’impact du changement climatique se sont avérés être au-dessus de la mêlée partisane à Miami-Dade. En tant que maire du comté, je travaillerai aux côtés de toutes les parties prenantes, ainsi qu’avec nos partenaires aux niveaux de gouvernement étatique, fédéral et municipal. Ensemble, nous prendrons des décisions financièrement responsables afin que le comté devienne vraiment résilient, résout le nettoyage du canal du comté de Miami-Dade, encourage l’assainissement des algues dans les parcs et les centres touristiques et remplit notre devoir de fournir des ressources en eau sûres et propres à tous les résidents.

Nous avons récemment constaté l’impact sur la baie de Biscayne lorsque les résidents laissent des fosses septiques derrière eux. Nous travaillons actuellement à rapprocher les principales conduites d’égout du comté des résidents, tout en éduquant les propriétaires fonciers sur la manière de tirer parti des subventions publiques et des incitations du programme PACE pour réduire considérablement les coûts. En tant que maire, je continuerai d’apporter à nos résidents des solutions concrètes qui permettront d’atteindre les objectifs de résilience et d’infrastructure du comté.

Ce ne sont pas des questions partisanes que le gouvernement du comté doit résoudre. Lors de cette élection, les différences entre Levine Cava et moi concerneront notre approche, notre philosophie et nos records. Je veux protéger les contribuables et mettre en œuvre un bon gouvernement d’une manière fiscalement conservatrice, adaptée aux besoins de Miami-Dade pour améliorer la qualité de vie de tous les résidents.

Pour un meilleur Miami-Dade, laissons les batailles idéologiques pour ceux qui se trouvent dans les salles du Congrès et d’autres villes du pays. Concentrons-nous plutôt sur les solutions de bon sens qui feront du comté de Miami-Dade un endroit digne pour la prochaine génération de vivre, travailler et jouer.

Esteban «Steve» Bovo est commissaire du comté de Miami-Dade et candidat à la mairie du comté.