15 minutes. Le nombre hebdomadaire de demandes d’allocations de chômage aux États-Unis (USA) est passé à 965 000 la semaine dernière, le plus élevé depuis la mi-août, contre 787000 dans le précédent. Cela a été rapporté jeudi par le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail.

Le nombre moyen de demandes en 4 semaines, mesure qui compense les variations hebdomadaires, est passé de 818 750 à 834 250 procédures.

Dans la semaine se terminant le 2 janvier, selon le rapport du gouvernement, il y avait 5,27 millions de personnes qui ont reçu cette allocation de chômage aux États-Unis. En revanche, la semaine précédente, ils étaient de 5,07 millions.

Les données ont dépassé les attentes des analystes. Celles-ci ont calculé environ 5,06 millions de bénéficiaires.

Le nombre de demandes, qui au début de l’année dernière représentait en moyenne 205 000 procédures, est passé à 6,8 millions la dernière semaine de mars. À l’époque, la pandémie COVID-19 a eu un impact sur le marché du travail. À partir de là, ils étaient progressivement descendus à un peu plus de 700 000 documents en novembre.

La recrudescence des cas de COVID-19 et la reprise des restrictions sur les activités commerciales et éducatives ont porté le chiffre hebdomadaire à plus de 800 000 dépôts en décembre. Un mois au cours duquel, traditionnellement, l’économie a besoin de plus de travailleurs pendant les vacances de fin d’année.

Les États-Unis ont atteint 23047409 cas cumulés de COVID-19 et 384277 décès ce mercredi, à un moment où la pandémie est incessante, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Ces chiffres correspondent à 20h00 heure locale le mercredi (01h00 GMT le jeudi).