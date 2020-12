Le nombre de demandes de prestations de chômage aux États-Unis est tombé à 712 000 la semaine dernière, moins que les 780 000 attendus, contre 787 000 la semaine précédente.

La nouvelle intervient au milieu des nouvelles restrictions appliquées dans une grande partie du pays en raison du rebond des cas de coronavirus, a rapporté jeudi le Bureau des statistiques du travail du département du Travail.

Le nombre moyen de demandes en quatre semaines, une mesure qui compense les variations hebdomadaires, est également tombé à 739 500 processus, contre 750 750 la semaine précédente.

Selon le gouvernement, au cours de la semaine se terminant le 21 novembre, 5,52 millions de personnes recevaient des allocations de chômage conventionnelles, contre 6,09 millions la semaine précédente.

Le nombre hebdomadaire de demandes d’allocations de chômage comportait en moyenne 205 000 procédures pendant plusieurs mois jusqu’à la fin du mois de février, date à laquelle l’impact de la pandémie COVID-19 a commencé à se faire sentir sur le marché du travail.

Au cours de la dernière semaine de mars, le gouvernement a reçu 6,8 millions de demandes de prestations, tandis que l’économie a ralenti avec les fermetures d’entreprises, de magasins, de bars et de restaurants, et l’activité dans les établissements d’enseignement a presque complètement cessé.

En mars, le Congrès a approuvé et le président Donald Trump a promulgué un plan de relance économique comprenant un programme d’indemnités de chômage temporaire pour les pigistes et les entrepreneurs qui ne sont pas couverts par les prestations conventionnelles.

Ce programme, qui distribuait 600 dollars par semaine et bénéficiait à plus de 16 millions de travailleurs, a expiré fin juillet et le Congrès et le président ne se sont pas mis d’accord sur une extension de l’aide à ces chômeurs.

Le taux de chômage général, qui en avril était passé à 14%, a diminué presque mois par mois et s’est établi à 6,9% en octobre. Le ministère du Travail rendra compte du taux de chômage en novembre vendredi.

Pour voir les chiffres par état, voir page 5 du rapport suivant:

Le nombre de personnes demandant des allocations de chômage aux États-Unis a augmenté la semaine dernière à 742 000 (contre 709 000 la semaine précédente), la première augmentation en cinq semaines.

Il s’agit toujours d’un niveau élevé qui inverse la tendance qui depuis plus d’un mois avait ramené le chiffre au niveau le plus bas depuis mars et signe que le marché du travail pourrait être loin de se redresser face à la résurgence des cas de COVID-19 et nouvelles restrictions dans le pays.

Cependant, les chiffres du Département du travail indiquent qu’à partir de la semaine du 7 novembre, le nombre de personnes assurées pendant plus d’une semaine est passé de 429 000 à 6,3 millions.

Le taux de chômage des assurés, qui est un simple calcul de ceux qui perçoivent des prestations par rapport à la population active totale, a également continué de baisser, à 4,3%. Le total des bénéficiaires, en retard de deux semaines, a diminué de 841 245 à 20,32 millions, contre 1,48 million il y a un an.

Cela montre que plus d’Américains trouvent du travail et ne reçoivent plus d’aide-chômage. Mais cela indique également que de nombreux chômeurs ont épuisé leur aide publique au chômage, qui expire généralement après six mois, et sont passés à un programme fédéral d’allocations prolongées qui dure 13 semaines supplémentaires.

Le chiffre de 742 000 était beaucoup plus élevé que les 710 000 analystes prévoyaient.