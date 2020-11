MEDELLIN-COLOMBIE, 18/10/2020: Yerson Candelo de l’Atlético Nacional et Duván Vergara de l’América de Cali se disputent le ballon, lors du match de la date 15 entre l’Atlético Nacional et l’América de Cali, pour la Ligue BetPLay DIMAYOR 2020, disputée en Stade Atanasio Girardot dans la ville de Medellín Photo: VizzorImage / Luis Benavides / Cont.

Le week-end du 28 au 29 novembre, les quatre équipes demi-finalistes de la Ligue BetPlay 2020 seront définies. Cette journée débutera par le match au stade Deportivo Cali entre l’équipe Verdiblanco et La Equidad et se terminera par le Metropolitan Stadium de Techo avec le match entre Deportes Tolima Vs Junior de Barranquilla

Deportivo Cali, avec “le sang dans les yeux” pour la défaite injuste contre Vélez

La Equidad s’est rendue dans la capitale de Valle del Cauca pour affronter à nouveau Deportivo Cali. Après le match aller, qui s’est terminé par un nul 1-1 dans la ville de Bogotá, les «producteurs de sucre» se sont rendus à Buenos Aires pour affronter Vélez en huitièmes de finale de la Copa Sudamericana. Le match s’est terminé par une défaite pour les Verdiblancos mais la loupe s’est concentrée sur la performance contestée de l’arbitre central, qui a cessé de sanctionner un penalty, n’a pas montré de carton rouge et, finalement, a invalidé un but de l’équipe colombienne.

Selon Alfredo Arias, entraîneur du Deportivo Cali, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Agustín Palavecino et Jhon Vásquez sont encore dans le doute en raison de la fatigue musculaire. Cependant, cela ne représenterait pas de problèmes majeurs pour les joueurs au moment du coup de sifflet initial.

De son côté, La Equidad, qui s’est qualifiée en huitième position, arrive avec le sentiment d’avoir obtenu un résultat important au match aller avec le but de Joan Castro à la dernière minute, ce qui signifiait le nul à domicile. Pablo Sabbag, Kevin Salazar, Jhan Cuero et Jhon García ne seront pas disponibles pour ce duel crucial après avoir été testés positifs lors d’un test PCR pour le covid-19.

Deportivo Cali Vs La Equidad

Temps: 17h30

la télé: Gagnez Sport +

Radio: Radio Caracol, Radio RCN et Radio Blu

Le coronavirus, protagoniste du classique entre l’Amérique de Cali Vs Nacional

Au moins 14 cas de COVID-19 existent entre l’Atlético Nacional et l’América de Cali. L’équipe de pourpier a enregistré 11 cas positifs pour le virus parmi son équipe professionnelle, tandis que l’Amérique a confirmé que trois joueurs souffraient de la maladie. Ces infections sont survenues après le match aller, le 21 novembre au stade Pascual Guerrero.

À Nacional, ils ont décidé de réserver le nom des personnes infectées, mais on sait que les gardiens de but José Fernando Cuadrado et Aldair Quintana, ainsi que l’attaquant Jefferson Duque, auraient un coronavirus. Par ailleurs, la récupération d’Andrés Andrade et de Diego Braghieri, qui sont sortis avec des douleurs musculaires au match aller, est attendue comme une progression.

La bonne nouvelle pour Alejandro Restrepo, DT en charge de l’équipe «pourpier», est le retour d’Helibelton Palacios après avoir surmonté la contagion et la présence éventuelle du jeune Estefano Arango.

De son côté, l’Amérique s’est rendue à Medellín après avoir rencontré à l’hôtel de concentration les dirigeants des barra bravas. Là, ils ont soutenu les joueurs, mais ils ont demandé à Juan Cruz Real de se retirer, car ils considèrent qu’il n’est pas l’entraîneur idéal pour le club. Les victimes confirmées des «écarlates» sont Jhon Arias, Marlon Torres, Rodrigo Ureña et Rafael Carrascal. Les deux premiers pour COVID-19 et les deux autres pour les sanctions. Juan Pablo Segovia ne s’est pas non plus concentré par décision technique.

Atlético Nacional Vs América de Cali

Temps: 20:00

la télé: Gagnez Sport +

Radio: Radio Caracol, Radio RCN et Radio Blu

