Le président américain sortant, Donald Trump, a menacé mardi de bloquer le plan de sauvetage de 900 milliards de dollars adopté au Congrès et a appelé à une augmentation des paiements directs aux contribuables de 600 à 2000 dollars.

Trump a qualifié le plan de relance de “honteux” dans une vidéo qu’il a partagée sur Twitter, affirmant que les paiements de 600 $ inclus dans la rançon sont “ridiculement bas”.

«Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et d’augmenter le montant ridiculement bas de 600 $ à 2 000 $, ou 4 000 $ par couple; Je demande également au Congrès de se débarrasser des points inutiles et inutiles de ce projet de loi », a déclaré Trump.

La plupart des politiciens ont déjà quitté le Congrès et les actions du président empêchent les Américains de recevoir les paiements d’aide directe qu’ils attendaient depuis longtemps. Les chèques qui étaient en cours pour des millions d’Américains stagnent maintenant.

«Je demande également au Congrès de se débarrasser immédiatement des articles inutiles et inutiles de cette législation et de m’envoyer un projet de loi approprié, sinon la prochaine administration devra livrer un paquet de secours COVID-19. Et peut-être que cette administration est moi et nous le ferons. Merci beaucoup », a déclaré le président dans son message via le réseau social.

Le président a critiqué le stimulus économique adopté par le Congrès, affirmant que trop peu d’argent serait reçu par les Américains et les petites entreprises.

Il se plaignait également que les familles de statut d’immigration mixte qui avaient été exclues de la dernière ronde de paiements, aient été incluses dans cet accord.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a répondu au tweet du président par un message également posté sur le réseau social:

Les républicains ont refusé à plusieurs reprises de dire à quel point le président voulait des contrôles directs. Enfin, le président a accepté 2 000 $ – les démocrates sont prêts à prendre la parole cette semaine par consentement unanime. Faisons-le! »Dit Pelosi.

Le chef de la minorité au Sénat, le démocrate Chuck Schumer, a également tweeté:

«Nous avons passé des mois à essayer d’assurer des chèques de 2 000 $, mais les républicains l’ont bloqué. Trump doit signer le projet de loi pour aider les gens et garder le gouvernement ouvert et nous sommes heureux de transmettre plus d’aide que les Américains n’en ont besoin. Peut-être que Trump peut enfin être utile et amener les républicains à ne plus le bloquer », a déclaré Schumer.

Selon le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, les démocrates de la Chambre tenteront de faire adopter un projet de loi distinct pour fournir des paiements directs de 2 000 dollars aux Américains, à la demande du président.

Le Congrès des États-Unis a approuvé lundi soir un nouveau plan de sauvetage d’une valeur de 900 milliards de dollars pour faire face à la dévastation économique causée par des mois de pandémie sans l’aide du gouvernement.

Les deux chambres de l’Assemblée législative ont donné leur approbation à une majorité confortable au plan de relance annoncé dimanche soir par les républicains et les démocrates après de longues et dures négociations qui ont fait naufrage à des moments différents.

Pour qu’il entre en vigueur, sa ratification par le président sortant, Donald Trump, est en attente; Mais le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déjà annoncé que les bénéfices pourraient atteindre les poches des Américains la semaine prochaine.

QUE COMPREND LE SAUVETAGE?

Les nouveaux avantages surviennent des mois après l’expiration des précédents, inclus dans le plan de sauvetage de 2,2 milliards de dollars, le plus important de l’histoire des États-Unis, approuvé en mars au début de la pandémie.

Ce plan de sauvetage, qui, selon de nombreux économistes, a sauvé l’économie américaine d’un coup beaucoup plus important, a créé un énorme programme d’aide aux petites entreprises, sauvé les compagnies aériennes et fourni des allocations de chômage à un moment où des millions d’emplois étaient perdus. par semaine parmi de nombreux autres avantages.

Cependant, la plupart des fonds ont été épuisés lorsque la pandémie a de nouveau frappé à la fin de l’été dans le pays, ce qui ajoute déjà plus de 319000 décès et 18 millions d’infections à COVID-19.

