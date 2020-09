(Presse associée)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/yGiklRTddvVRDjC4Cc5_nA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA–/https://s.yimg.com/uu.2/apicres/res/. Ocn83d24K5WXMRWUag– ~ B / aD01NjA7dz04NDA7c209MTthcHBpZD15dGFjaHlvbg – / https: //media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/fd22f0ef5eac1438f0c74a25f953e9de « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/yGiklRTddvVRDjC4Cc5_nA – / YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA – / https: //s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HcG.Ocn83d24K5WXMRWUag–~B/aD01NjA7dz04NthDA7c209MzenHfs/fr/thDA7c209MzHdzHbicles.com / fd22f0ef5eac1438f0c74a25f953e9de « /> Le leader de la minorité au Sénat, le sénateur Charles Schumer de New York, à gauche, avec la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., prend la parole lors d’une conférence de presse mercredi. (Associated Press)

L’impasse du Congrès sur un nouveau plan de secours contre les coronavirus s’est encore davantage enracinée jeudi alors que les démocrates du Sénat bloquaient une proposition républicaine allégée qu’ils jugeaient «émaciée» car elle n’incluait pas une autre série de chèques de relance de 1200 dollars pour les Américains, une aide aux gouvernements des États et d’autres aide.

Les perspectives d’un accord bipartisan sur un autre projet de loi de secours avant les élections de novembre semblent désormais sombres. Les négociations entre les démocrates de la Chambre et la Maison Blanche restent bloquées, les républicains se ralliant autour d’une proposition de 500 milliards de dollars et les démocrates insistant sur le fait qu’au moins 2,2 billions de dollars sont nécessaires.

«Je ne pense pas que cela se produira car il y a une telle différence», a déclaré le sénateur Mike Braun (R-Ind.), Exprimant une perspective partagée par plusieurs autres sénateurs cette semaine. «Il pourrait y avoir une chance pour [Speaker Nancy] Pelosi et [Sen. Charles E.] Schumer et la Maison Blanche pour trouver quelque chose, et chaque jour que vous vous rapprochez des élections, il y a probablement moins de chances que cela se produise.

Les démocrates ont bloqué le plan du GOP jeudi. Tous les républicains à l’exception du sénateur Rand Paul (R-Ky.) Ont soutenu l’avancement du projet de loi du GOP, et tous les démocrates ont voté contre. Mais le vote 52-47 n’a pas atteint les 60 voix nécessaires pour faire avancer la mesure. Le sénateur Kamala Harris (D-Californie), actuellement en campagne électorale en tant que candidat démocrate à la vice-présidence, était absent.

La proposition républicaine ne prévoyait pas de paiements directs aux particuliers ou de financement pour les gouvernements étatiques et locaux, deux principales revendications démocrates. Il n’offrait également que 300 $ par semaine en prestations de chômage améliorées, la moitié de ce que les démocrates voulaient.

Le projet de loi du GOP avait considérablement moins que ce que les républicains avaient offert il y a quelques semaines à peine, un autre signe que les parties s’éloignaient davantage, pas plus proches les unes des autres.

Les deux parties ont financé des écoles et des garderies, bien qu’à des niveaux différents. Le plan GOP comprenait également une nouvelle ronde de financement pour le programme de protection des chèques de paie pour aider les petites entreprises et la protection de la responsabilité contre les poursuites liées au COVID.

Avec un taux de chômage de 8,4% en août et l’économie toujours 11,5 millions d’emplois en deçà de ce qu’elle était avant la pandémie, l’incapacité du Congrès à agir pourrait être politiquement préjudiciable aux législateurs candidats à la réélection cet automne, en particulier dans les régions du pays où le chômage est le plus élevé.

De nombreux Américains ont espéré qu’il y aurait une autre série de chèques de 1 200 $ et une prolongation des 600 $ par semaine en prestations de chômage fédérales améliorées qui ont expiré à la fin de juillet.

Il y a quelques semaines, il semblait y avoir un intérêt bipartite pour une nouvelle série de paiements aux particuliers. Les démocrates de la Chambre ont inclus les chèques dans leur projet de loi en mai, et les républicains du Sénat les ont inclus dans leur plan de juillet. Mais l’optimisme s’est évaporé au cours des mois d’été alors que les républicains devenaient de plus en plus sceptiques quant à l’augmentation de la dette nationale pour répondre à la pandémie.

Les deux parties sont maintenant très éloignées sur le montant à dépenser pour un accord. Les démocrates de la Chambre ont approuvé un projet de loi de 3,4 billions de dollars en mai, et Pelosi (D-San Francisco) a déclaré qu’ils n’approuveraient pas un projet de loi inférieur à 2,2 billions de dollars. Les républicains du Sénat se sont rassemblés autour du projet de loi de 500 milliards de dollars, et beaucoup sont sceptiques quant à des dépenses proches de 1 billion de dollars.

Les deux parties s’accusent mutuellement de faire de la politique.

« Le Congrès ne va pas passer plus de soulagement # Covid_19 avant les élections », a écrit le sénateur Marco Rubio (R-Fla.) Sur Twitter. « La principale raison pour laquelle le Président Pelosi et le sénateur Schumer croient que Trump et le GOP seront blâmés pour la douleur que ne rien faire ne causera et qui les aidera à gagner la Maison Blanche et le Sénat en novembre. »

Les démocrates disent que les républicains ont passé des mois à traîner et ne prennent pas au sérieux l’ampleur du problème. Ils ont dit qu’ils ne voulaient pas adopter un projet de loi minimal alors qu’il en fallait un plus gros.

« C’est insuffisant. C’est complètement insuffisant. Cela n’aide pas les locataires à garder un toit au-dessus de leurs têtes ou les familles américaines à mettre de la nourriture sur la table », a déclaré Schumer (D-N.Y.).

« N’avons pas de projet de loi maigre quand nous avons un problème énorme », a déclaré Pelosi, rejetant la dernière proposition du GOP comme une cascade. «Je pense que McConnell est cynique en disant: je vais simplement mettre quelque chose là-dessus et il semblera que nous essayons de faire quelque chose», a-t-elle déclaré.

Il y a encore peu de chances que les législateurs puissent conclure un accord, et Pelosi a rejeté l’idée qu’un projet de loi de secours est mort jusqu’après les élections.

Au cours de l’été, beaucoup ont pensé qu’un programme de secours contre les coronavirus pourrait être ajouté à un projet de loi de dépenses pour financer le gouvernement, qui doit être approuvé d’ici la fin du mois pour éviter la fermeture du gouvernement. Mais Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven T. Mnuchin ont déclaré qu’ils ne voulaient pas lier les deux ensemble, probablement parce que cela augmenterait le risque d’un arrêt impopulaire.