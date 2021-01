WASHINGTON (AP) – Il n’a fallu que quelques jours aux démocrates pour évaluer jusqu’où l’ambitieuse proposition d’immigration du président Joe Biden peut aller au Congrès des États-Unis et reconnaître que si quelque chose se produit, ce sera probablement beaucoup plus modeste.

Alors qu’ils se préparent à s’attaquer à un problème politiquement sensible qui a résisté à une action majeure du Congrès depuis les années 1980, les démocrates utilisent des mots comme «ambitieux» pour décrire le plan de Biden et «herculéen» pour exprimer l’effort qu’il faudra pour le faire sortir. avant.

La Maison Blanche a publié un message similaire vendredi lorsque l’attachée de presse Jen Psaki a déclaré que la nouvelle administration espérait que le plan du président serait “la base” des discussions sur l’immigration au Congrès. Le ton prudent des démocrates a mis en évidence le chemin fragile à parcourir sur une question cruciale pour leurs électeurs minoritaires, progressistes et militants.

Même ceux qui travaillent pour l’immigration depuis des années et qui se font les champions d’un combat total ont reconnu qu’ils pourraient devoir se contenter d’une victoire moins que totale. Ouvrir la voie à la citoyenneté pour les 11 millions d’immigrants qui n’ont pas les permis appropriés pour être dans le pays – la pièce maîtresse du plan de Biden – est “ce qui se trouve au sommet de la montagne”, a déclaré Frank Sharry, directeur. cadre du groupe pro-immigration America’s Voice, dans une interview. “S’il existe des moyens de progresser vers ce sommet en accumulant les victoires et l’élan, nous les contemplerons.”

Le processus de citoyenneté envisagé dans le plan de Biden ne prendrait que trois ans dans certains cas et jusqu’à huit ans dans d’autres. La proposition permettrait à des centaines de travailleurs de rester plus facilement dans le pays de façon temporaire ou permanente, accorderait une aide au développement aux pays d’Amérique centrale dans l’espoir de réduire l’immigration et renforcerait la technologie de contrôle aux frontières.

Richard Durbin, un sénateur de l’Illinois et deuxième à la chambre haute de la hiérarchie démocrate, a déclaré dans une interview cette semaine que le paquet le plus susceptible d’aller de l’avant offrirait un chemin vers la citoyenneté pour les soi-disant «rêveurs», les migrants qui portent aux États-Unis la plupart de leur vie après être entrés illégalement dans le pays alors qu’ils étaient mineurs.

Plus de 600 000 personnes dans cette situation ont un permis de séjour temporaire grâce à l’Action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), un programme créé par l’ancien président Barack Obama que Durbin et d’autres aimeraient voir promulguer.

Durbin, qui a qualifié le plan de Biden d ‘”ambitieux”, a déclaré qu’il s’attendait également à d’autres éléments, tels que plus de visas pour les travailleurs agricoles et autres.

“Nous comprenons la réalité politique d’un Sénat 50-50 (et) que tout changement dans l’immigration nécessitera une coopération entre les parties”, a déclaré Durbin, qui est en passe de présider le Comité judiciaire du Sénat. La législation produite dans la chambre peut “ne pas atteindre les mêmes niveaux” que la proposition de Biden, a-t-il ajouté.

Le Sénat est également divisé entre démocrates et républicains, et la vice-présidente Kamala Harris fera basculer un vote serré en faveur des démocrates avec son vote décisif. Mais pour aller de l’avant, une législation importante doit recueillir 60 voix pour empêcher l’obstruction systématique, une tactique dilatoire pour empêcher l’adoption d’une loi. Cela signifie que 10 républicains devraient se joindre à l’ensemble des démocrates pour adopter une réforme de l’immigration, une entreprise compliquée.

“Adopter une réforme de l’immigration au Sénat, en particulier, est une tâche herculéenne”, a déclaré le sénateur démocrate du New Jersey, Bob Menendez, qui jouera également un rôle de premier plan dans la bataille.

De nombreux républicains sont d’accord avec l’évaluation de Durbin.

“Je pense que l’espace dans un Sénat divisé à 50% sera pour quelque chose comme l’accord DACA”, a déclaré Lindsey Graham, un sénateur républicain de Caroline du Sud qui a travaillé avec les démocrates sur des actions d’immigration antérieures. “Une réforme globale de l’immigration va être difficile dans cet environnement.”

À titre d’exemple de la négociation détaillée à venir, la sénatrice républicaine du Maine Susan Collins, une modérée qui a déjà cherché des compromis en matière d’immigration, a fait l’éloge de certaines parties du projet de loi, mais a déclaré qu’elle voulait plus de visas pour les travailleurs étrangers, ce qui est largement utilisé par l’industrie du tourisme du Maine. ton état.

Les obstacles pour les démocrates sont formidables.

Ils ont des majorités très minces à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat, où le soutien républicain à l’assouplissement des restrictions à l’immigration fait souvent défaut. Les relations amères entre les parties se sont aggravées pendant le mandat troublé de l’ancien président Donald Trump. Biden devra investir une grande partie de son temps et de son capital politique dans des lois plus prioritaires pour lutter contre la pandémie et stimuler l’économie, laissant un nuage d’incertitude sur l’influence future.