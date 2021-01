Le candidat démocrate au Sénat des États-Unis, Raphael Warnock, lors d’une réunion de campagne sur son compte YouTube, à Atlanta, Géorgie, États-Unis, le 6 janvier 2021. Warnock for Georgia / Social Media via REUTERS

Par Nathan Layne et Rich McKay

ATLANTA, 6 janvier (.) – Les démocrates ont remporté mercredi une course serrée pour un siège au Sénat américain en Géorgie et occupaient la deuxième place du match, se rapprochant du contrôle de la caméra, ce qui, à son tour, permettrait faire progresser les objectifs politiques du président élu Joe Biden lorsqu’il prendra ses fonctions ce mois-ci.

Le candidat démocrate Raphael Warnock a battu le sénateur républicain sortant Kelly Loeffler, selon les chaînes de télévision et Edison Research. En revanche, le démocrate Jon Ossoff a tenu une courte avance sur le républicain David Perdue dans l’autre des courses, avec un résultat final attendu seulement mercredi après-midi.

À 98%, Warnock a mené Loeffler de 1,2 point de pourcentage, soit environ 50 000 voix, tandis qu’Ossoff a mené Perdue par plus de 12 000 voix, selon Edison Research.

Les démocrates doivent gagner les deux courses pour prendre le contrôle du Sénat. Une double victoire démocrate diviserait le Sénat 50-50, le vote au second tour entre les mains de la vice-présidente élue Kamala Harris quand elle et Biden prendront leurs fonctions le 20 janvier. Le parti dispose déjà d’une petite majorité à la Chambre des représentants.

Si les républicains occupent le deuxième siège, ils exerceront effectivement un pouvoir de veto sur les nominations politiques et judiciaires de Biden, ainsi que sur nombre de ses initiatives législatives dans des domaines tels que les mesures économiques pour atténuer l’impact de la pandémie de coronavirus, le changement climatique. , les soins de santé et la justice pénale.

La plupart des votes à compter se trouvent dans les comtés où Biden a gagné en novembre, avec environ 13000 voix dans le comté de DeKalb à tendance démocrate près d’Atlanta, selon les estimations d’Edison Research, alimentant l’optimisme. Démocrate sur une victoire en Géorgie. Aucun démocrate n’avait remporté une course au Sénat américain dans cet État du sud en 20 ans.

“Ils nous ont dit que nous ne pouvions pas gagner cette élection. Mais ce soir, nous montrons qu’avec de l’espoir, du travail acharné et des gens à nos côtés, tout est possible”, a déclaré Warnock, un pasteur de l’Église baptiste, dans un message sur vivant avant d’être projeté comme gagnant.

“Je vais au Sénat pour travailler dans toute la Géorgie, peu importe pour qui ils ont voté lors de cette élection.”

Warnock deviendra le premier sénateur noir américain de Géorgie et Ossoff, à 33 ans, sera le plus jeune membre du Sénat s’il gagne.

Ces élections cruciales ont attiré environ 4,5 millions d’électeurs – un record pour un second tour – ainsi que près de 500 millions de dollars de dépenses publicitaires depuis le 3 novembre et les visites lundi du président républicain Donald Trump et Biden.

Même s’ils parviennent à obtenir une légère majorité au Sénat, Biden et les démocrates pourraient avoir du mal à faire avancer certaines priorités législatives au Sénat, où la plupart des projets de loi doivent dépasser le seuil de 60 voix dans une chambre de 100 sièges.

Le second tour des élections en Géorgie, une rareté de la loi de l’État, était nécessaire car aucun candidat dans l’une ou l’autre race n’a remporté plus de 50% des voix aux élections générales de novembre.

Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, a déclaré que les responsables électoraux prendraient une pause dans la nuit mais reprendraient le décompte mercredi matin. “Espérons qu’à midi, nous aurons une meilleure idée de l’endroit où nous en sommes”, a-t-il déclaré sur CNN.

Perdue est un ancien dirigeant de Fortune 500 qui a servi un mandat au Sénat. Loeffler, l’un des membres les plus riches du Congrès, a été nommé il y a un an au poste de sénateur qui a quitté ses fonctions.

