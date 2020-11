Il y a quelque chose qui change vraiment la signification de la représentation plurielle d’une partie des membres du Congrès et des sénateurs.

Les démocrates ont franchi des étapes historiques dans ces élections en termes de pluralité de certains de leurs représentants, comme l’élection de la première sénatrice transsexuelle, Sarah McBride, pour le même État que Biden, Delaware. En outre, le Congrès des États-Unis aura un représentant du mouvement Black Lives Matter, Cori Bush, une membre du Congrès de l’État du Missouri.

Ces nouveaux ajouts incluent le soi-disant L’escouade, Alexandria Ocasio-Cortes, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley et Ihlan Omar, qui ont réussi à renouveler leurs sièges au Congrès américain après avoir battu leurs opposants républicains dans les différents États qu’ils représentent, selon les prédictions des médias. du pays.

Le Squad, avec la membre du Congrès Ocasio-Cortes comme référence maximale de ce secteur politique démocrate, consolide son image à la gauche du parti avec ses propositions. Ils réaffirment jour après jour leur message sur la mixité et le renouvellement de la classe politique démocrate, qui est également très ancrée dans ses quotas de pouvoir.

À tout cela, il y a au milieu l’histoire de contradictions très douteuses de Biden lui-même. Dès 1980, Biden avait approuvé toutes les mesures anti-usage qui avaient été introduites au Sénat au cours des cinq années précédentes. Cela comprenait le vote à plusieurs reprises en faveur des mesures anti-usage que l’archi-conservateur avait introduites. Heaumes Jesse.

Il convient de rappeler que le bus était une politique de transport en masse des jeunes étudiants vers des quartiers autres que ceux de leurs résidences, dans le but de mettre fin à la ségrégation raciale qui conduirait à une diversification des membres étudiants dans les quartiers où la discrimination raciale était subie .

Biden a joué dans l’amendement de 1978 Eagleton-Biden qui interdit au ministère de la Santé, de l’Éducation et du Bien-être social d’ordonner l’utilisation du bus pour remédier à la ségrégation scolaire. Cet amendement a été conduit par les sénateurs Thomas F. Eagleton, démocrate du Missouri, et Joseph R. Biden, démocrate du Delaware, l’amendement était la troisième et la plus restrictive loi sur le sujet adoptée par le Congrès ces dernières années.

Biden était également l’un des éditeurs du Crime Act 1994, au milieu de l’administration Bill Clinton, l’une des causes pour lesquelles il existe de profonds conflits entre policiers et juges contre des communautés telles que les Noirs ou les Hispaniques. Black Lives Matter est né pour lutter contre cette loi et les policiers racistes, et le secteur de gauche de la Dem’s appelle vivement à la réforme de cette loi, ainsi qu’à une réforme du système judiciaire.

Le débat racial dans la maison des libéraux est très vivant, il y en a parmi eux qui demandent d’abaisser le message pluraliste, car cela irrite une partie importante de l’électorat blanc qui ressent comment d’autres réalités telles que la situation économique, le chômage croissant, le déficit sanitaire etc.

Une preuve de cette aversion est la réaction de nombreux députés démocrates à l’annonce faite par le sénateur Elizabeth Warren concernant leur ascendance ancestrale avec les Indiens indigènes. Cela a créé une moquerie et une certaine moquerie de cette sénatrice du Massachusetts qui l’a forcée à provoquer des tests de son ADN.

Et à tout cela, il y a des organisations puissantes proches des démocrates qui promeuvent la pluralité dans la représentation, également dans les propositions politiques. L’organisation Justice Democrats représente un lobby interne qui promeut de jeunes candidats progressistes d’origines différentes qui a été à l’origine de l’élection de membres du Congrès tels que les médias. Ocasio-Cortes.

Courir pour quelque chose (des jeunes qui cherchent à influencer le Parti démocrate, ou le soutien de nombreux rêveurs (nouveaux résidents étrangers luttant pour leur nationalité américaine). Ce sont deux des nombreuses organisations qui cherchent à élargir la vision vers une société interraciale.

A tout cela, un débat interne entre les membres du parti d’origine urbaine et les membres des communautés rurales ou méridionales est prévu. Il semble un approfondissement entre le progrès de la lignée urbaine et un progrès plus conservateur et lent comme c’est ce que semblent croire les démocrates des États agricoles, ruraux ou plus petits.

Oui Bernie Sanders est toujours là, bien que son mouvement Notre révolution Il semble qu’il se désintègre malgré le fait que son pouvoir d’influence soit très important, sa figure est fondamentale pour amorcer une transition vers un mouvement véritablement rénovateur à gauche du Parti démocrate.