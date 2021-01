De nombreuses personnes participent à la célébration traditionnelle déclarée patrimoine culturel de l’Équateur, la “Diablada pillareña” aujourd’hui à Píllaro (Équateur). . / José Jácome

Quito, 1er janvier . .- Les démons de Píllaro, une ville équatorienne nichée au cœur des Andes du pays, sont sortis ce vendredi pour danser en direct, dans un défi virtuel à la pandémie de coronavirus, qui menaçait également ce traditionnel Célébration du nouvel an.

Les démons, qui sortent généralement pour danser le 1er janvier pendant six jours dans les rues de Píllaro, ont aujourd’hui déplacé la célébration dans la ferme voisine de Huagrahuasi pour éviter les foules et minimiser la contagion avec le coronavirus SRAS-CoV-2.

Déclarée patrimoine culturel de l’Équateur, la “Diablada pillareña”, très similaire au carnaval d’Oruro (Bolivie), a été organisée cette fois dans un silence total, afin que les gens ne viennent pas en masse comme cela s’est produit dans d’autres festivités similaires.

Et c’est que nous ne devons pas «baisser la garde» face à la pandémie, selon le maire de Píllaro, Francisco Yanchatipán, qui a dirigé la célébration à Huagrahuasi, a déclaré à Efe.

Au total, 30 personnes sont apparues dans le défilé, entre diables et couples en ligne, qui ont marché jusqu’à la place Huagrahuasi sous le regard de caméras vidéo pour la diffusion sur une plateforme virtuelle de la municipalité de Pillareño.

L’acceptation a été totale, puisque la transmission en direct de l’émission a eu plus de 200 000 visites, selon une source de la Municipalité.

Au total, 30 personnes ont défilé représentant sept quartiers de Píllaro, un nombre absolument réduit aux milliers qui y ont participé les années précédentes.

Des diables, des couples en ligne et une fanfare du village ont inclus aujourd’hui la fête qui se répétera le 6 janvier, dans une dernière tournée dont la scène est tenue secrète pour éviter les foules, mais qui se jouera en direct sur la commune de Píllaro.

Aujourd’hui, c’est une “représentation symbolique” qui a été transmise en temps réel pour que “les gens puissent profiter de chez eux”, a ajouté le maire Yanchatipán.

Nous espérons que “l’année prochaine la Pillareña Diablada reviendra” en personne et “comme Dieu l’a voulu”, même si si les causes sanitaires persistent, des “mécanismes de participation” de la population seront recherchés, a ajouté le maire.

Yanchatipán a expliqué que malgré le succès de la Diablada sur les réseaux sociaux, le fait qu’elle soit virtuelle a signifié “une perte” pour la municipalité, qui dans les éditions précédentes reçoit généralement la visite de plus de 10 000 touristes chaque jour, attirés par le couleur des masques des démons.

Le maire a fait remarquer que mercredi prochain, 30 autres personnes participeront au défilé qui peut être admiré même à l’extérieur du pays via la plateforme Facebook, sous le lien “@gadmpillaro”.

Le visage du diable qui apparaît dans les masques que les danseurs utilisent pour danser pour la nouvelle année dans les rues de Píllaro, sont fabriqués avec du papier, du fil de fer, de la peinture et de la pâte mais, surtout, avec beaucoup de patience et d’adhésion à une tradition millénaire .

Les démons accompagnés des guarichas (jeunes femmes) et des «officiers» défilent au rythme des tambours et des trompettes, tout en reniflant et en jurant dans un rythme gluant qui effraie et amuse.