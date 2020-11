Hassan Sweidan est terrifié par la possibilité d’attraper le COVID-19 dans le camp bondé de personnes déplacées du nord-ouest de la Syrie qu’il appelle chez lui, d’autant plus que le personnel médical de la région a été infecté.

Les travailleurs humanitaires craignent une catastrophe alors que de nouveaux cas de coronavirus augmentent dans le nord-ouest de la Syrie, où près de 1,5 million de personnes sont entassées dans des champs ou des colonies, souvent avec un accès limité à l’eau courante.

Dans un campement informel à Idlib, le plus grand bastion rebelle du pays, Sweidat affirme que lui et d’autres Syriens déplacés n’ont aucun moyen de se protéger du coronavirus.

«Nous vivons dans un champ où nous sommes surpeuplés. Si quelqu’un parle à sa famille, tous les voisins peuvent l’entendre», dit Sweidan, dans la quarantaine et père de six enfants en difficulté.

Dans le camp de Qah, quelques panneaux solaires faits à la main brillent sur les toits de toile où les familles se sont installées après avoir été chassées par la guerre.

Tout en se reposant après avoir aidé un ami à construire une petite pièce qui sert de magasin, Sweidan espère ne pas avoir à emmener personne dans sa famille à l’hôpital local.

«Les hôpitaux sont surpeuplés. Les gens ont commencé à craindre les médecins et les infirmières, car ils pensent qu’ils peuvent être infectés, avec tous les malades qui viennent à eux».

– “Fin de notre misère” –

«Un parent a été infecté récemment et j’ai très peur car je n’ai pas d’immunité», raconte cet homme, qui souffre d’une maladie du foie et qui s’est enfui de chez lui il y a sept ans.

Le bastion d’Idlib – actuellement dominé par un groupe anciennement affilié à Al-Qaïda – a été battu par des années de guerre.

Les travailleurs humanitaires locaux et internationaux s’efforcent de contenir le virus, mais les cas sont en augmentation.

«Dans le Nord-Ouest, il y a eu six fois plus de cas confirmés au cours du mois dernier, et le nombre de cas infectés a également augmenté dans les camps de personnes déplacées et dans les colonies», a déclaré Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, dans le Conseil de sécurité mardi.

Les autorités sanitaires du nord-ouest de la Syrie ont officiellement annoncé 5 075 cas de COVID-19 à ce jour et 42 décès.

Parmi ceux-ci, plus de 860 cas ont été enregistrés parmi le personnel de santé et environ 330 sur le terrain, selon les données de mercredi.

Ghatwa al Mohommad, 80 ans, assise les jambes croisées sur le sol alors qu’elle écrase des olives vertes avec une brique, dit qu’elle et sa famille se sentent piégées.

«Nous sommes terrifiés par la maladie mais nous n’osons pas partir», dit-il.

“Nous ne savons pas quoi faire. Dieu pourrait nous laisser mourir et mettre fin à notre misère”, dit-il.

Sur les trois millions de personnes qui vivent à Idlib, environ la moitié vivent dans des maisons ou des tentes sordides après avoir échappé aux bombardements qui ont ravagé la Syrie en neuf ans de guerre civile.

La dernière offensive soutenue par la Russie dans la région l’hiver dernier a tué 500 civils et contraint environ un million de personnes à quitter leurs foyers.

Depuis le début du cessez-le-feu conclu par Moscou et par les rebelles soutenus par Ankara en mars, seulement 200 000 personnes environ sont rentrées chez elles.

– La distance sociale «pratiquement impossible» –

Au centre de santé d’Idlib, le Dr Yahya Naameh dit avoir demandé aux gens de garder leurs distances sociales.

Mais il reconnaît que c’est “pratiquement impossible” dans les centaines de colonies qui parsèment la région.

Peu de gens dans les champs portent des masques. Beaucoup n’ont pas les moyens de les acheter ou de les changer régulièrement, sans parler des gels désinfectants.

Pour la plupart, la nourriture, l’eau, les médicaments ou les fournitures scolaires sont beaucoup plus importants.

«Le régime et les forces russes sont responsables du déplacement de ces personnes et des conditions atroces dans lesquelles ils vivent», dit Naameh.

Sur le terrain, Mohammad al Omar, 40 ans, dit également qu’il n’est pas réaliste de demander aux gens de s’isoler dans une tente.

«Ils nous disent de ne pas sortir, de ne pas s’entasser, mais nous vivons dans des tentes distantes à peine d’un mètre», raconte ce père de quatre enfants, déplacé par le conflit il y a huit ans.

“Ils donnent un masque aux plus de cinq ans comme si c’était suffisant. Mais ce n’est pas le cas.”

Omar, qui travaille comme chauffeur de pétrolier, dit qu’il ne peut pas rester dans les champs car il a besoin de gagner de l’argent.

“Si je reste dans mon magasin, de quoi vais-je vivre? Qu’est-ce que je vais manger?”

str-rh / ah / ho / sw / dwo / af / es