Des citoyens font la queue devant l’un des bureaux de l’Administration des caisses de retraite (.) pour effectuer des retraits partiels de leur épargne le 30 juillet 2020, à Santiago (Chili). . / Alberto Valdés / Archives

Santiago du Chili, 10 novembre . .- La Chambre des députés chilienne a approuvé mardi un projet de réforme constitutionnelle qui vise à permettre un deuxième retrait anticipé de 10% des fonds de pension après avoir accepté le premier juillet dernier comme aide avant complications économiques causées par la pandémie.

Le projet de loi a été approuvé par 130 voix favorables, 18 contre et deux abstentions et va maintenant être renvoyé au Sénat pour poursuivre son processus parlementaire, où il aura besoin de l’approbation des trois cinquièmes de la chambre haute pour prospérer.

Le premier projet de retrait de 10%, promu par l’opposition, a généré une forte crise dans le gouvernement chilien, car il a été approuvé grâce au vote en faveur de plusieurs législateurs du gouvernement malgré le fait que l’exécutif présidé par le conservateur Sebastián Piñera était contre l’initiative.

Ce deuxième retrait a été promu par la députée de l’opposition Pamela Jiles, du Parti humaniste (PH), et a également bénéficié d’un large soutien des législateurs de la coalition officielle Chili Vamos.

L’initiative approuvée autorise les membres du système de retraite privé chilien, sur une base volontaire et exceptionnelle, à effectuer un deuxième retrait jusqu’à 10% de leurs fonds de pension dans le but d’atténuer les problèmes économiques causés par la crise de la covid19.

Ces fonds sont déposés dans les soi-disant administrateurs de fonds de pension (.), entreprises privées chargées de gérer l’épargne individuelle obligatoire sur laquelle repose le modèle chilien, à travers laquelle chaque travailleur contribue 10% par mois de son salaire brut à une caisse de retraite personnelle à votre disposition à votre retraite.

Ce deuxième retrait envisage les mêmes caractéristiques que le premier et établit que le montant minimum à retirer sera de 35 unités de développement (UF) – une unité monétaire changeante d’existence non physique qui est utilisée au Chili pour ajuster les transactions commerciales, comptables et bancaires de selon l’inflation, ce qui équivaut à environ un million de pesos (environ 1 270 dollars).

Le montant maximum équivaudra à 150 UF, soit environ 4,3 millions de pesos (environ 5 500 dollars).

Dans l’hypothèse où le 10% correspond à un montant inférieur à 35 UF, les affiliés peuvent retirer jusqu’à concurrence dudit montant et, dans le cas où le montant total cumulé est inférieur à 35 UF, la totalité du montant argent.

LE DÉBAT EN CHAMBRE

Au cours du débat dans l’hémicycle, les députés favorables à l’approbation de l’initiative ont observé que le retrait actuel se fait face à une pandémie qui ne cède pas, prolongée dans le temps par rapport aux estimations initiales et avec une économie qu’il faut réactiver.

L’opposition a accusé le gouvernement d’inefficacité dans ses politiques et de retard dans les solutions, qui, à son avis, a contraint à entreprendre le premier retrait de 10% et, maintenant, à avancer à un second, tout en reconnaissant que l’utilisation des ressources de retraite Les chiliens ne sont pas la meilleure mesure.

Les voix contre le projet ont indiqué qu’avancer dans ce deuxième retrait revient à hypothéquer le bien-être futur de milliers de Chiliens qui se retrouveront sans pension et ont souligné qu’avec le retrait précédent, près de deux millions de personnes se sont retrouvées sans fonds de pension et ont fait remarquer qu’avec Selon la proposition actuelle, ce chiffre passerait à environ quatre millions.

Le premier projet de retraite a été approuvé le 23 juillet par le Parlement chilien et plus de 9 millions de membres du système de retraite ont déjà retiré 10% de leurs fonds.

Certains des députés qui ont pris la parole aujourd’hui ont souligné que ce premier retrait a permis de soulager les familles, d’allouer des ressources à la nourriture, au paiement de la dette et à l’épargne et a activé, avec le placement de plus de 13 milliards de dollars sur le marché national, un léger relance de l’économie en déclin.

Le modèle de retraite chilien, mis en place en 1980 pendant la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990), est très contesté par la population depuis des années et a été l’une des principales raisons de l’éclatement social d’octobre dernier.

Actuellement, la pension moyenne que ces entités privées accordent aux retraités chiliens est de 372 $, selon la Surintendance des pensions, un chiffre qui varie selon le sexe: 455 $ en moyenne pour les hommes et 281 $ pour les femmes.