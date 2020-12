Elisa Carrió avec Maximiliano Ferraro, président de la Coalition civique

Les législateurs de la Coalition civique et Elisa Carrió, fondateur de cette force politique, promouvra une destitution de la vice-présidente Cristina Kirchner pour mauvaise exécution et commission de crimes dans l’exercice de leurs fonctions.

«Au cours de cette année, le bloc des députés de la Coalition civique a présenté dans différentes instances de l’Organisation des États américains et devant la justice argentine, une série de faits qui expliquent l’assujettissement des institutions argentines par Cristina Kirchner. Leurs attaques contre l’ordre institutionnel et le système démocratique sont prévues à l’article 36 de la Constitution nationale “ont-ils dit dans un communiqué.

L’initiative est née à la suite de la dernière lettre que la vice-présidente a publiée dans laquelle elle a interrogé la Cour suprême en termes durs. “L’action de ce pouvoir n’a rien fait de plus que confirmer qu’elle était à partir de là, d’où le processus Lawfare était dirigé et dirigé”, a-t-il déclaré dans le texte publié la semaine dernière et diffusé sur ses réseaux sociaux.

<< Dans sa dernière lettre, la vice-présidente de la Nation et présidente du Sénat a accusé la Cour suprême de justice de la Nation d'avoir dirigé «Le processus du droit» et le pouvoir judiciaire Exercé par une poignée de fonctionnaires à vie qui ont toléré ou protégé la violation permanente de la Constitution et des lois, et qu’ils ont aussi entre leurs mains l’exercice de l’arbitraire à l’aise et piacere, sans donner d’explications à qui que ce soit ni être soumis à aucun contrôle », ont-ils déclaré de la Coalition civique pour rappeler la question.

Dans le communiqué, ils ont également indiqué que “les critiques habituelles du vice-président de la justice sont devenues une attaque directe contre les règles de la coexistence démocratique et une attaque contre l’ordre institutionnel”, en plus de souligner que “elles configurent la mauvaise performance du vice-président, présider l’organe chargé de poursuivre constitutionnellement les juges de la Cour ».

“Cristina Kirchner, en bref, dit” comment je n’aime pas certains juges “, et plus encore,” comment je n’aime pas le système que la Constitution nationale garantit, alors il ne faut pas le respecter “, mais comme elle ne veut pas le respecter, elle sera poursuivie politiquement », ont-ils précisé de la force dirigée par Elisa Carrió.

Les législateurs ont estimé que “Le problème n’est pas seulement ce qu’il dit, mais qui le dit: c’est le président du Sénat de la Nation qui, à ce stade, est impliqué dans des crimes constitutionnels, comme la violation de l’ordre démocratique.”

«L’attaque contre la Cour n’attire pas notre attention, l’effet sur la division des pouvoirs, pilier essentiel sur lequel se construit le système de gouvernement républicain inscrit dans la Constitution nationale, a à voir avec le fait que la Cour suprême doit intervenir dans différents ressources, dans les cas où des actes de corruption commis par Cristina Fernández de Kirchner elle-même font l’objet d’une enquête », ont-ils expliqué.

Dans une autre section de la déclaration, ils ont indiqué que “La vice-présidente veut des juges élus par le peuple, qui ont un mandat limité et qui adoptent des décisions avec lesquelles elle est d’accord.” Dans ce sens, ils ont ajouté: «Sans division des pouvoirs, sans système républicain, elle vise à créer un système de persécution de ceux qui ne pensent pas comme elle. L’arbitraire fondé sur les votes: pour combattre la prétendue loi ».

«Les pressions directes et indues sur les membres de la Cour suprême de justice de la Nation sont non seulement interdites par la Constitution nationale et les normes internationales, mais acquièrent également une plus grande sévérité étant donné que le Vice-président de la Nation serait le président du Sénat en cas de poursuite politique des membres de la Cour suprême de justice », ont-ils détaillé.

Enfin, ils ont indiqué que << compte tenu de la gravité des événements décrits, à la demande d'Elisa Carrió et avec ses conseils, le bloc de députés de la Coalition civique présentera cette semaine une demande de mise en accusation contre le vice-président de la Nation., pour s’immiscer dans le développement normal des fonctions d’une autre puissance de l’Etat, en attaquant l’ordre institutionnel et le système démocratique ».

