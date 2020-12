Les agents de la DEA, de la CIA et du FBI auront des réglementations sans précédent dans les terres mexicaines (photo illustrative: .)

La Approuvé par la Chambre des députés ce mardi une réforme controversée de la loi sur la sécurité nationale pour réglementer l’activité des agents étrangers au Mexique, qui a été critiquée par le gouvernement des États-Unis parce que, soi-disant, cela ne profiterait qu’aux criminels.

La Plénière de San Lázaro a approuvé, avec 329 voix pour, 98 contre et 40 abstentions, l’avis sur la minute qui réforme et ajoute diverses dispositions de la loi sur la sécurité nationale, établir le cadre réglementaire de l’admission et de la permanence sur le territoire national des agents étrangers.

Ce Il comprend aux agents qui appartiennent à des organisations telles que brigade des stupéfiants (US Drug Enforcement Administration), le FBI (Federal Bureau of Investigation) et le INC (Central Intelligence Agency), entre autres.

La Plénière de San Lázaro a approuvé la réforme avec 329 voix pour, 98 contre et 40 abstentions (Photo: Mario Guzmán / .)

Le document, envoyé au président Andrés López Obrador pour qu’il le signe et le publie, définit les agents étrangers comme des agents étrangers qui exercent des fonctions de police dans leur pays d’origine, l’inspection ou la surveillance des lois et autres dispositions de nature réglementaire ou de nature technique spécialisée.

En outre, réglemente les activités de liaison pour l’échange d’informations avec les autorités mexicaines menées par des agents étrangers, dans le cadre des accords et programmes de coopération bilatérale signés par l’État mexicain en matière de sécurité et qui contribuent à préserver la sécurité nationale.

Il précise également que le ministère des Relations extérieures (SRE), accord préalable avec les secrétaires de la sécurité et de la protection des citoyens, de la défense nationale et de la marine, décidera de l’accréditation et de la circonscription territoriale de l’agent étranger en question.

Agents étrangers Ils ne peuvent exercer des activités de liaison que conformément aux dispositions de l’accréditation délivrée en leur faveur.. De même, ils ne pourront pas exercer les pouvoirs réservés aux autorités mexicaines, ni appliquer ou faire appliquer des lois étrangères sur le territoire national.

Barr, le procureur américain, a sévèrement critiqué les réformes pour mettre en danger les relations entre les deux pays (Photo: Leah Millis / .)

Il leur sera interdit d’effectuer ou d’inciter des tiers à procéder à des arrestations, des actions visant la privation de liberté, rechercher des propriétés privées ou tout autre comportement qui enfreint la Constitution mexicaine et les lois nationales applicables.

Ils doivent s’abstenir d’activités qui mettent en danger leur intégrité physique; Ils sont soumis aux critères déterminés par le Secrétariat à la sécurité et à la protection des citoyens, et Ils ne peuvent porter que des armes à feu qui, le cas échéant, sont autorisées par le ministère de la Défense nationale.

Le président de la Commission de la gouvernance, Rocío Barrera (Morena), a précisé Le Mexique a signé divers instruments internationaux qui réglementent, mettent en œuvre et développent ces concepts et ils soutiennent le séjour temporaire sur le territoire national des agents étrangers.

Ces modifications ont provoqué la réaction du gouvernement sortant de Donald Trump. Votre procureur général, William Barr, a exprimé son inquiétude la semaine dernière après l’approbation des changements au Sénat. “Cela aurait pour effet d’entraver la coopération entre nos pays. Cela rendrait les citoyens du Mexique et des États-Unis moins sûrs », a été le commentaire publié.

Les agents devront se présenter au SRE, mais ce ne sera pas la seule agence qui réglemente et approuve leur présence dans le pays (Photo: Mike Blake / .)

L’adoption de ce projet de loi ne peut que profiter aux organisations criminelles transnationales violentes et aux autres criminels que nous combattons ensemble.

“La réforme ne leur accorde aucun type d’immunité, car si selon le droit international ils bénéficieraient de l’immunité fonctionnelle s’ils adhéraient à l’exercice de fonctions consulaires, s’ils commettaient des crimes, ils seraient soumis aux tribunaux mexicains et ils ne bénéficieraient d’aucune immunité s’ils entraient dans notre pays, sans être accrédités devant le SRE », a-t-il précisé.

Avec les réformes aussi deux organes auxiliaires du Conseil national de sécurité sont créés: le premier est le Groupe de sécurité de haut niveau, en charge de l’attention et de la gestion des accords, programmes et questions de coopération stratégique.

Et à la deuxième place, un Groupe de Coordination Opérationnel, dont la fonction sera de coordonner et de superviser l’exécution des accords, programmes, actions et accords de coopération signé par l’État mexicain en matière de sécurité, qui doit préserver la sécurité nationale, des organismes qui ne génèrent pas d’impact budgétaire.

