15 minutes. Les élections présidentielles du 3 novembre aux Etats-Unis (USA) “ont été les plus sûres de l’histoire” d’un point de vue technique, a déclaré jeudi un comité du Département de la sécurité intérieure (DHS).

“Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait éliminé ou perdu des votes, a changé de vote ou a été affecté de quelque manière que ce soit. »Cela a été indiqué dans une déclaration du Comité exécutif du Conseil gouvernemental de coordination des infrastructures électorales (CCG), chargé de la sécurité des systèmes électoraux dans le pays.

L’organe a toutefois indiqué que les responsables électoraux “ils revoient et revérifient l’ensemble du processus électoral avant de finaliser le résultat “.

“Tous les États dont les résultats ont été ajustés lors de l’élection présidentielle de 2020 ont des registres papier de chaque vote, ce qui permet de revenir en arrière et de compter chaque scrutin si nécessaire”, a noté le comité. De plus, il a signalé que ce processus «permet l’identification et la correction de toute erreur ou erreur».

Depuis samedi dernier, lorsque les projections des décomptes ont donné au démocrate Joe Biden le vainqueur, le président, Donald Trump, a refusé de reconnaître sa défaite. En fait, il a dénoncé la fraude électorale tout en menant une stratégie juridique basée sur une série de plaintes. Jusqu’à présent, ils n’ont pas réussi.

Le comité est composé, entre autres, de la Security and Infrastructure and Cybersecurity Agency (CISA), de la US Electoral Assistance Commission et de l’Association nationale des secrétaires d’État. Ces hauts responsables électoraux des États exclu toute irrégularité dans le domaine technique.

Pleine confiance dans les élections américaines

Le comité a reconnu qu ‘«il existe de nombreuses allégations non fondées et des possibilités de désinformation sur notre processus électoral». En ce sens, il a précisé que “nous avons la plus grande confiance dans la sécurité et l’intégrité de nos choix et vous devriez l’avoir aussi. “

Pour renverser la direction de Biden, qui compte déjà 290 délégués, Trump devrait prouver la fraude devant les tribunaux lors des dernières élections américaines. Cela signifie inverser les résultats non pas en un, mais en plusieurs états clés. C’est extrêmement difficile.

Les autorités géorgiennes ont annoncé mercredi qu’elles rendraient compte des plus de 5 millions de voix exprimées sur le territoire. Dans cet état, les médias n’ont pas encore proclamé le vainqueur, mais Biden a 14000 voix d’avance.

En plus des poursuites judiciaires, Trump a décidé d’utiliser son pouvoir au sein du gouvernement fédéral pour bloquer la transition, 10 semaines avant le remplacement prévu qui aura lieu le 20 janvier.