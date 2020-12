Il n’y a que trois places disponibles pour 2021 en Formule 1 (Photo: .)

La saison 2020 de la Formule 1 c’est de l’histoire. Comme prévu, Lewis Hamilton Il a une fois de plus montré pourquoi il était le meilleur pilote à bord de la voiture la plus dominante de la catégorie et a célébré son septième titre avec lequel il a atteint l’Allemand dans les statistiques. Michael Schumacher. Après une année atypique pour La Máxima, qui a été affectée par l’impact du coronavirus sur le sport mondial, 2021 sera spéciale.

Le prochain championnat sera le dernier avec le scénario actuel puisqu’en 2022 les changements forts que la Fédération Internationale de l’Automobile a promus pour les règlements techniques, financiers et sportifs des équipes entreront en vigueur dans le but de générer une plus grande concurrence dans une catégorie à venir. étant dominé à volonté par l’équipe Mercedes. L’année à venir sera une rupture dans l’histoire de la catégorie.

Au cours des dernières heures, Alpha Tauri siège numéro 18 confirmé: le japonais yuki tsunoda Il débarquera à la place du Russe Daniil Kvyat et sera le compagnon du Français Pierre Gasly. De cette manière, seules deux places sont formellement disponibles pour la grille de départ de ce qui sera la 72e saison de Formule 1. Cependant, l’une d’elles est réservée au renouvellement de Lewis Hamilton, quelque chose qui est un fait. L’autre? Le site disponible sur Course de taureaux rouges être le partenaire de Max verstappen.

C’est la grille 2021 de la Formule 1 après la confirmation de Tsunoda

Au-delà de ces vacances, et malgré le fait que le dernier champion ait été inscrit par les Flèches d’Argent au calendrier FIA 2021, il reste encore un aspect transcendantal à fermer pour le pilote britannique. “Espérons que dans les prochaines semaines”Hamilton a répondu à la question de savoir quand sa continuité chez Mercedes sera confirmée après avoir terminé troisième du Grand Prix d’Abu Dhabi.

«Nous serions ravis de l’avoir prêt avant Noël. Je prévois et je veux être ici l’année prochaine. Je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons plus à faire ensemble, à la fois dans le sport et en dehors.», A-t-il ajouté en référence à sa volonté de sceller prochainement le nouveau contrat qui le liera avec l’équipe qu’il dirige Toto Wolff.

Pendant des mois, l’un des principaux problèmes dans le monde de la F1 est de savoir enfin combien Hamilton facturera. Près de 36 ans le 7 janvier le Britannique est devenu le recordman de la catégorie. En plus d’égaler Schumacher en nombre de titres (7), il est déjà devenu le pilote qui a remporté le plus de courses (95), réalisé le plus de pole positions (98) et est monté le plus de fois sur le podium dans l’histoire de la catégorie ( 165).

Le leader britannique du mouvement contre le racisme Black Lives Matter attend une offre pour les trois prochaines années pour signer le nouveau lien avec Mercedes. Selon la presse anglaise, le montant total du contrat d’Hamilton pourrait s’élever à 130 millions d’euros pour rester la référence maximale de l’équipe championne jusqu’en 2023.

Lewis Hamilton a remporté son septième titre de Formule 1 (Photo: .)

“Nous aurons cette conversation”, a déclaré Wolff lui-même lors d’un dialogue avec les médias à Abu Dhabi. “Nous avons été retardés, mais nous avons toujours dit que nous le ferions après avoir remporté le titre, mais ensuite le virus nous a retardé de 10 jours, deux semaines”, a expliqué le directeur de l’équipe à propos du temps perdu en raison de l’isolement que Hamilton a traversé pour avoir contracté le Virus du COVID-19.

“Maintenant, nous devons juste nous asseoir, peut-être que c’est virtuel ou en direct”, a conclu le visage fort de Mercedes.

Au-delà du scénario Hamilton, l’autre grande inconnue de la Formule 1 se pose dans le futur coéquipier de Verstappen chez Red Bull. Le thaï-britannique Alexander Albon n’a pas confirmé sa place dans l’équipe pour 2021. Après avoir terminé sa première saison avec l’équipe – il a rejoint mi-2019 à la place de Pierre Gasly – l’ancien pilote de Toro Rosso a atteint deux podiums dans la saison qui vient de se terminer. Il a ajouté 105 unités et a terminé à la 7e place du championnat des pilotes, loin des 214 que son coéquipeur a réalisé.

Octobre dernier, Helmut Marko -Le conseiller de Red Bull en Formule 1, il a été franc lorsqu’on lui a demandé qui occuperait le deuxième siège de l’équipe l’année prochaine. «Si Albon peut continuer à se développer et à s’améliorer, alors il est candidat pour notre voiture pour 2021. Si Albon ne répond pas à nos attentes, nous devons regarder en dehors de notre équipe»A mentionné l’Autrichien.

Après avoir terminé en dehors du top 10 des voitures au Portugal et en Italie, le joueur de 24 ans a élevé son niveau en Turquie – il a terminé à la septième place -, a terminé troisième à Bahreïn, sixième du GP de Sakhir et a clôturé la saison avec un quatrième. place à Abu Dhabi.

Qui pourrait être le principal remplaçant d’Albon chez Red Bull? Un Mexicain qui vient de marquer l’histoire en remportant sa première victoire dans la catégorie. Sergio Checo Pérez est celui visé pour rejoindre l’équipe qui vient d’être finaliste du tournoi des constructeurs derrière les Flèches d’Argent.

La joie de Checo Pérez de remporter le Grand Prix de Sakhir à Bahreïn, le premier de sa carrière en F1 (Photo: AP)

“Cela ne m’est pas venu à l’esprit que c’était la dernière course pour moi en Formule 1. C’était le dernier avec mon équipe. C’était une sensation étrange, on ne sait jamais si elle reviendra. Mais je suis très calme avec moi-même et très heureux », a déclaré le Mexicain au journal AS d’Espagne après avoir quitté Abu Dhabi, dans ce qui était sa dernière fois à bord du Racing Point.

«Très calme et très calme. Ma priorité est de prendre quelques jours de congé et d’attendre. Pour ce qui vient, je suis plutôt calme », a ajouté Checo dans ses commentaires. Le pilote de 30 ans qui fait partie du Grand Cirque depuis 2011 a terminé à la quatrième place du championnat des pilotes, son meilleur endroit historique.

Grâce à la performance que Pérez a montrée en 2020 – il a réussi à terminer dans le top 10 à 12 reprises – et a ajouté au fait qu’Albon était presque une demi-seconde plus lent pendant l’année que Verstappen, Red Bull aurait décidé de laisser le jeune pilote en réserve et d’ajouter le pilote latin expérimenté aux côtés du natif des Pays-Bas..

Le japonais Yuki Tsunoda a été confirmé à Alpha Tauri au cours des dernières heures (Photo: .)

Enfin, le fauteuil que le Russe a laissé libre Daniil Kvyat à Alpha Tauri, il a déjà un propriétaire. Le nom des japonais Yuki tsunoda a été choisi par le président Dietrich Mateschitz et le PDG Franz Tost pour entrer en Formule 1. À l’âge de 20 ans, après être devenu champion de Formule 4 au Japon en 2018 et rejoindre en tant que membre de l’équipe junior de Red Bull en 2019, Ce jeune pilote japonais a déjà testé la voiture de l’équipe italienne lors du test pour les débutants dans l’aperçu du Grand Prix d’Abu Dhabi. Dans les dernières heures, Alpha Tauri a fait l’annonce officielle.

Comme ce qui s’est passé avec le titre que tu as Mick Schumacher, Tsunoda, le fils de Michael, vient de terminer une grande campagne dans le Formule 2. Il a terminé troisième du championnat des pilotes dans une voiture de l’équipe Carlin: il a remporté trois courses et ajouté sept podiums en 24 apparitions.

La grille de départ est presque prête. Avec le retour de l’ancien champion d’Espagne Fernando Alonso à l’équipe Alpine -ex Renault-, plus le changement de Vettel que Ferrari a laissé pour monter sur une Aston Martin, ajouté à la continuité de Hamilton, Bottas et Verstappen dans leurs équipes, les amateurs de course automobile attendent le 21 mars avec anxiété . En l’absence de tout inconvénient, avec le Grand Prix d’Australie sur le circuit d’Albert Park, une saison dont on parlera en Formule 1 sera lancée en 2021.

PLUS SUR CE SUJET:

Pourquoi Mick Schumacher a été champion et fera ses débuts en Formule 1 en 2021

Sebastian Vettel et un adieu inquiétant pour Ferrari: les données qui ont marqué sa terrible saison au sein de l’équipe