Maradona et Messi ensemble dans le match des étoiles 2005

Il a fallu quelques mois pour Coupe du monde d’Allemagne et les supporters argentins avaient la possibilité de vivre le passé et l’avenir de l’équipe nationale dans le même match. Comme si c’était un cadeau de Noël précoce, la nostalgie qui représentait la mémoire de Mexique ’86 et j’espère en gagner à nouveau Coupe du Monde ils ont traversé dans le Jeu d’étoiles qui a été joué dans le Stade unique de La Plata le 23 décembre 2005. À ce moment-là, personne ne savait que ce serait la seule fois où Diego Maradona et Lionel Messi partageraient un court.

Le concert de Souris paranoïdes a servi à lever le rideau sur un spectacle choquant. Il y avait des personnalités et des acteurs locaux qui ont ébloui à l’étranger. Mais dans l’émission spéciale de Telefe, un seul a retenu l’attention de toutes les personnes présentes: El Diez.

Pour éviter les revers, tous les protagonistes s’étaient concentrés la veille dans un hôtel de Buenos Aires à l’exception de Diego. Il, comme cela s’est produit pendant ses jours en équipe nationale ou dans les équipes dans lesquelles il a joué, a eu le privilège de participer le jour même de l’événement.

Tout a été donné pour que le réveillon de Noël soit célébré dans la Cité des Diagonales, mais l’absence de Maradona quand Hector Baldassi Le lancement de la réunion a provoqué une angoisse généralisée dans l’organisation.

“Nous avons beaucoup souffert car le moment était venu et Diego n’était pas encore arrivé», Révélé 15 ans plus tard Marcelo Gonzalez en dialogue avec Infobae. Il faisait partie de ceux qui avaient planifié le spectacle aux côtés de Guillermo Marin; et quand ils ont remarqué l’absence de la légende universelle, la panique les a saisis.

Les téléphones portables ont explosé et il n’y avait aucune réponse pour justifier le retard de Diego. L’étoile avait disparu de la planète. En dépit d’avoir des étoiles de la stature de Juan Román Riquelme, La Brujita Verón, Cholo Simeone, Marcelo Gallardo, Kun Agüero ou le Kily Gonzalez, tout le monde voulait voir Diego. Et Fluff n’était pas là.

C’était alors que Guillermo Coppola apparu avec la solution. “Soyez assuré qu’il arrivera», L’agent de Maradona aux organisateurs, alors que le ballon roulait déjà dans l’herbe de La Plata. «Sans lui, nous n’aurions pas pu le faire. C’est une fissure. Un autre 10 qui contenait beaucoup Diego. Jusqu’à aujourd’hui, chaque fois que je le vois, je le remercie pour tout ce qu’il a fait pour nous », a-t-il déclaré. Gonzalez.

Le public dans les gradins n’a jamais remarqué l’arrivée de l’idole populaire. Les supporters qui se trouvaient à proximité du stade non plus. Diego est arrivé caché dans le coffre d’une voiture privée pour que les supporters ne le retiennent pas avec les traditionnelles demandes de photos et d’autographes.

Allaient 17 minutes de la première mi-temps et dans l’émission officielle le Bambino Pons Je demande: “Diego vient-il?“Confirmation de Diego Korol cédé la place à Julian Wiech, animateur de la soirée, d’interrompre le jeu pour faire la présentation du plus grand de tous les temps. La musique de Rodrigo accompagné l’étoile émergée de Fiorito et l’ovation spontanée qui a surgi dans les gradins a fait remonter la peau de toutes les personnes présentes.

«Il venait dans un train différent. Messi était super excité, car Diego était spécial. C’était unique. Il avait son style et ses lois. Et nous les respectons toujours parce qu’ils ne nous ont jamais manqué», A-t-il souligné Marcelo Gonzalez, qui en évoquant le souvenir ne pouvait éviter les larmes de l’émotion.

Maradona il a toujours eu une prédisposition remarquable pour de telles activités. Sa seule exigence pour ce jour était de avoir une masseuse personnelle, L’eau, des fruits Oui gardez un vestiaire isolé pour pouvoir vous changer seul. “C’était quelque chose de magique, parce que Diego avait 45 ans et pour une question de génération, il était temps pour lui de jouer avec Leo”, a prévenu l’un des idéologues de la folie.

Comme cela se produit généralement dans ce type d’événement, la meilleure chose s’est produite lorsque les caméras ont été éteintes. La troisième moitié a terminé la nuit qui a été engloutie dans le sentiment envers D10S. Au milieu de tant d’étoiles, celle qui brillait le plus était celle qui portait le nom de Diego Maradona. Tous les joueurs se sont joints à la musique de Juanse, qui lui a donné son rôle principal au centre de son répertoire musical pour que les Dix prennent le micro et se mettent à improviser les vers qu’il lui avait donnés Rodrigo Bon. «Peu de temps après ses débuts, Mardó, Mardó. Le 12 est celui qui a scandé: Mardó, Mardó »…

«Quand le refrain a retenti, tout le monde s’est mis à danser. C’étaient des gars. Cela ressemblait à un 15e anniversaire, ou plutôt: comme s’ils étaient devenus champions du monde. Diego a toujours été très affectueux avec Messi et Leo réalisé le rêve de jouer avec Diego».

Comment étaient les formations de la équipement?

Stars du football local (en blanc): Gastón Sessa, Hugo Ibarra, Maxi Pellegrino, Federico Domínguez, Daniel Díaz, Fabián Cubero, Diego Simeone, Sebastián Battaglia, Marcelo Gallardo, Leonardo Pisculichi, Gastón Machín, Lucas Lobos, Lucas Castromán, Sergio Agüero et José Luis Calderón.

Stars du football international (en bleu): Mariano Barbosa, Juan Carlos Olave, Juan Pablo Sorin, Diego Placente, Fabricio Coloccini, Lionel Scaloni, Martín Demichelis, Juan Román Riquelme, Mariano González, Aldo Duscher, Kily González, Chelito Delgado, Luciano Figueroa, Juan Sebastián Verón, Maxi López, Luciano Figueroa, Juan Sebastián Verón, Maxi López, Luc Galetti, Lionel Messi et Maradona.

Arbitre: Le lapin Baldassi

PLUS SUR CE SUJET

Toute la vérité derrière l’hommage de Messi à Maradona: comment il l’a inventé et l’histoire du maillot emblématique de Newell

Tous les hommages à Maradona à La Bombonera, où se joue Boca-Newell: le moment où les lumières du stade se sont éteintes et sa loge s’est allumée

Un audio de Marcelo Bielsa ému par la mort de Maradona et l’hommage de Messi a été divulgué