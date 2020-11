Neymar a commencé à renégocier son contrat avec le PSG qui expire en 2022 (REUTERS / Ozan Kose)

Il reste un peu plus d’un an, mais en Le PSG attend avec le renouvellement de l’une de ses plus grandes stars: Neymar. La star brésilienne a déjà eu ses premières approches avec la direction de l’équipe de France pour prolonger leur obligation qui expire en 2022.

Si pour l’instant il n’a pas confirmé sa continuité au Paris Saint-Germain, l’attaquant de 28 ans a fait un geste qui rassure les autorités françaises. Selon Teléfoot, Neymar a eu un contact avec le directeur sportif Leonardo et lui a fait part de ses deux conditions inexorable pour renouveler le contrat.

L’un d’eux est de garder une équipe compétitive pour cette saison qui lui permet de partir à la recherche de sa première Ligue des champions, un rêve qui a de nouveau été tronqué lors de la dernière édition par la finale perdue face au Bayern Münich. La deuxième condition et non moins importante que Neymar a soulevé est que votre salaire ne baisse pas d’un pouce, malgré les problèmes financiers mondiaux causés par la pandémie de coronavirus.

Ney Il n’est pas le seul footballeur avec lequel la direction du Paris Saint-Germain a “commencé à parler” sur les renouvellements de contrats. Comme l’a confirmé Leonardo, ils l’ont également fait avec Kylian Mbappé et Ángel D María. Interrogé par les fans parisiens lors d’un live sur Twitter, le dirigeant brésilien a évoqué les négociations autour de Di María et Juan Bernat, qui mettent fin à leur contrat en 2021, et Neymar et Mbappé, dont la relation se termine en 2022.

Kylian Mbappé, Angel Di María et Neymar, le trio dont le contrat PSG cherche à renouveler (REUTERS / Miguel A. Lopes)

«Dans toutes les extensions que nous voulons, ils ont commencé à parler. Je pense que cela va s’intensifier dans les semaines à venir », Leonardo a souligné, sans cacher que les “pertes économiques” liées à la pandémie doivent être prises en compte. “Nous avons commencé à parler”, il a insisté sur Neymar. “Mais aujourd’hui, les gens ne peuvent même pas bouger”, a-t-il ajouté, soulignant que c’est une question de timing.

Le directeur sportif a également évoqué des tensions avec l’entraîneur Thomas Tuchel à propos du dernier marché des transferts. «Ce sont des choses qui arrivent, nous parlons, maintenant la situation est claire pour tout le monde. Ce n’est pas le moment de faire le point, l’avion a décollé, voyons ce qui se passe », m’a dit.

Leonardo a blâmé les décisions tardives dans la fenêtre de recrutement comme une stratégie en raison du contexte sanitaire. “Nous avons perdu entre 15% et 20% de nos revenus par rapport à l’année dernière. Mais le PSG a les moyens de surmonter cette crise », a-t-il souligné.

Leader du championnat de France, le PSG connaît un début difficile en Ligue des champions, avec deux défaites en trois matches en phase de groupes, les obligeant à revenir au deuxième tour.

«En interne, nous n’avons jamais pensé à changer Tuchel. Nous n’avons appelé personne, il est temps de se concentrer sur les objectifs, de ne pas perdre d’énergie. Nous avons 40 jours très importants jusqu’à la trêve (de Noël) ».

