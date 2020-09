Les deux tiers des électeurs américains disent qu’ils n’essaieront pas d’obtenir un vaccin contre le coronavirus dès qu’il sera disponible et un sur quatre dit qu’ils ne veulent plus jamais l’obtenir, selon un nouveau sondage USA TODAY / Suffolk publié le même semaine où le nombre de cas de COVID-19 a dépassé 6 millions.

«Je n’ai pas l’intention d’être le cobaye de qui que ce soit», a déclaré Ebony Dew, un indépendant de Capitol Heights, dans le Maryland. « Je n’ai pas du tout l’intention de l’obtenir. »

Plus: Alors que les Américains attendent un vaccin COVID-19, les responsables de la santé craignent que les États-Unis ne soient pas prêts pour un vaccin

Le spécialiste du contrôle d’accès âgé de 40 ans remet en question la sécurité d’un vaccin potentiel, faisant écho aux préoccupations partagées par des millions d’Américains.

« J’ai l’impression que leurs tests sont un essai et une erreur », a déclaré Dew. « Et j’ai aussi le sentiment qu’ils ne savent pas vraiment grand-chose sur ce virus, alors comment peuvent-ils créer un remède contre ce virus pour l’instant? »

Le sondage de 1000 électeurs fait suite à des sondages similaires menés au cours du mois dernier qui indiquent que jusqu’à un tiers des Américains refuseraient un vaccin, alimenté par la méfiance à l’égard des efforts de l’administration Trump pour accélérer son développement ainsi qu’une partie importante du pays qui s’opposent généralement aux immunisations de toute nature.

Paleologos sur le sondage: Nous assistons à une population de plus en plus méfiante envers le gouvernement, les institutions

Raymond Grosswirth, participant à un essai clinique de phase 3 pour un vaccin COVID-19.

Le président Donald Trump a fait la promotion de l’opération Warp Speed, une initiative multi-agences visant à accélérer la production rapide de tests, de traitements et de vaccins COVID-19. Son objectif est de produire et de livrer 300 millions de doses de vaccin d’ici janvier. Trois vaccins candidats sont en essais de phase 3 aux États-Unis, et d’autres devraient entrer dans les essais de phase 3 d’ici la fin septembre, selon Alex Azar, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux.

Les experts estiment que le niveau de résistance du public à une immunisation contre un virus qui a déjà tué plus de 185 000 Américains est préoccupant car il sape l’utilité du vaccin.

«Si vous avez 330 millions de doses de vaccin et que personne n’en veut, cela ne sert à rien. Vous devez utiliser le vaccin. C’est tout aussi important que l’efficacité du vaccin », a déclaré le Dr David Salmon, professeur à la Bloomberg School of Public Health de l’Université Johns Hopkins et expert en épidémiologie et en contrôle des maladies à l’échelle mondiale.

L’histoire continue

Plus: Comment nous développons un vaccin COVID-19 à « Warp Speed ​​ »: Alex Azar

« Vous avez probablement besoin entre 70 et 80% de la population pour être immunisé afin de vraiment contrôler COVID », at-il dit. « Et quand je dis immunisé, je veux dire à la fois obtenir le vaccin et le vaccin a fonctionné pour eux. »

Le sondage USA TODAY / Suffolk a révélé qu’environ deux tiers des 1000 électeurs interrogés – 67% – ne prendraient pas le vaccin tant que les autres ne l’auraient pas essayé (44%) ou ne le prendraient pas du tout (23%).

L’autre tiers des répondants a été partagé entre ceux qui ont dit qu’ils prendraient le vaccin dès qu’il serait disponible (27%) ou ceux qui étaient indécis (6%). Les 75 ans et plus étaient de loin les plus susceptibles de dire qu’ils recevront le vaccin immédiatement.

Le sondage, réalisé du 28 au 31 août, a interrogé les électeurs inscrits par téléphone portable et fixe et a une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points de pourcentage.

Les démocrates (86%) sont plus susceptibles que les républicains (61%) de se faire vacciner à un moment donné. Les hommes et les femmes étaient répartis également, mais les plus jeunes (moins de 24 ans) et les plus âgés (75 ans et plus) étaient les plus susceptibles de se faire vacciner immédiatement ou après avoir vu comment les vaccinations initiales se sont déroulées.

Plus: Exclusif: Les conventions terminées, Joe Biden mène Donald Trump de 50% -43% plus étroit aux USA TODAY / Suffolk Poll

Les électeurs hispaniques (17%) et les électeurs noirs (15%) sont moins enclins que les électeurs blancs (31%) à prendre le vaccin dès qu’il est disponible, selon le sondage. L’enquête a révélé que les deux groupes étaient également plus susceptibles de ne pas prendre le vaccin du tout, par rapport aux blancs.

Certains experts disent que les électeurs de couleur devront être rassurés sur le vaccin car ils sont souvent mal traités par les acteurs du domaine médical.

Antonio Gonzalez, un démocrate de Portland, Oregon, fait partie des personnes interrogées qui attendraient avant de se faire vacciner.

Plus: Pourquoi se porter volontaire pour un essai clinique de vaccin? Devoir, amour et volonté d’expérimenter, disent les participants

« Je pense que je ferais un peu de lecture juste pour comprendre le processus de création de ce vaccin et comment il s’aligne sur ce qui pourrait être considéré comme les meilleures pratiques pour la création générale de vaccins », a-t-il déclaré.

Eileen Burnatt-Hall, une démocrate de Palmdale, en Californie, et Debra Hall, une républicaine de Farmington, au Nouveau-Mexique, recevraient immédiatement le vaccin une fois disponible. Les deux l’ont comparé au vaccin contre la grippe.

«Je me fais vacciner tout de suite, donc je ne sais pas ce qui me persuaderait d’attendre», a déclaré Burnatt-Hall, 64 ans.

«Tous ces gens se plaignent d’attraper la grippe, mais ils ne (se font pas) vacciner, alors je me contenterais de le faire», dit-elle.

Plus: Mises à jour en direct sur le coronavirus: le CDC dit aux responsables d’être prêts pour le vaccin d’ici novembre; les stéroïdes peuvent aider les patients gravement malades

Quarante et un pour cent des personnes interrogées n’obtiendraient pas le vaccin contre le coronavirus si le gouvernement fédéral le prescrivait contre 50% de ceux qui ont dit qu’ils le feraient.

Des dizaines de médecins, d’infirmières et de responsables de la santé interrogés par Kaiser Health News et Associated Press ont exprimé leur inquiétude quant à la volonté du pays de procéder à des vaccinations de masse, ainsi que la frustration suscitée par des mois d’informations incohérentes du gouvernement fédéral.

Les lacunes comprennent la détermination de la manière dont les fonctionnaires garderont une trace de qui a reçu quelles doses et comment ils garderont les travailleurs qui administrent les injections en sécurité avec suffisamment d’équipement de protection et de seringues pour faire leur travail.

David Brockman, un électeur indépendant de Columbus, Indiana, «envisagerait» de se faire vacciner, mais serait encore plus découragé s’il était mandaté par le gouvernement pour l’obtenir.

«S’ils me forcent à obtenir quelque chose comme ça, cela me fait penser davantage qu’il y a quelque chose derrière ça», a-t-il déclaré.

Quant au vaccin lui-même, Brockman ne sait toujours pas s’il peut lui faire confiance. «Je ne sais tout simplement pas si ce serait quelque chose que je voudrais tout de suite tendre le bras et dire ‘hé, oh ouais. Donne le moi. »

Plus: Le vaccin contre le coronavirus en voie d’approbation par la FDA d’ici la fin de 2020, déclare un responsable de l’opération Warp Speed

Les scientifiques ont également exprimé leur inquiétude quant à l’état de préparation du vaccin, craignant que la pression de Trump avant les élections du 3 novembre ne conduise la FDA à approuver le vaccin avant qu’il ne soit entièrement testé.

L’inquiétude concernant la pression politique survient après que la Food and Drug Administration a déclaré que le plasma sanguin avait réduit de 35% le nombre de décès chez les patients atteints de coronavirus pour justifier la délivrance d’une autorisation d’utilisation d’urgence pour le plasma – un autre traitement que le président a déclaré prometteur.

Cependant, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré qu’il était convaincu que les experts en charge du vaccin ne seront pas influencés par la politique.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: COVID-19: les deux tiers aux États-Unis ne prendront pas le vaccin tout de suite, selon un sondage