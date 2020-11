Président élu Joe Biden (REUTERS / Brendan McDermid) (BRENDAN MCDERMID /)

A ce stade de la situation politique entourant les élections américaines, certaines questions commencent à se répéter, dont les réponses pourraient être reportées au 20 janvier prochain, jour de l’investiture du président élu Joe Biden.

Le Parti démocrate est-il coopté par des dirigeants de gauche? Barack Obama et les Clinton auront-ils une grande influence sur la formation du cabinet de Biden? Est-ce que l’establishment financier et militaire réapparaîtra comme la grande puissance américaine? Le Parti républicain sera-t-il radicalisé vers le populisme néo-fasciste ou apparaîtra-t-il un tiers qui rassemble le sentiment populaire anti-politique? Finalement, Biden et Harris oseront-ils changer le système électoral américain?

Face à ce panorama incertain, je propose de remonter à peine deux décennies pour visualiser la vitesse des changements politiques et sociaux survenus au sein de la première puissance mondiale.

Le 20 janvier 2009, un événement historique s’est produit aux États-Unis lorsqu’un candidat à la présidentielle d’origine afro-américaine s’est présenté pour la première fois à la Maison Blanche, mettant fin à huit ans de gestion républicaine incarnée par la figure de George W. Bush.

À 47 ans, et après avoir servi plus d’une décennie en tant que sénateur pour l’État de l’Illinois, Barack Obama et son colistier Joe Biden ont vaincu l’équipe républicaine composée du chef vétéran John McCain et de la référence du Tea Party, Sarah Palin. En 2012, Obama et Biden obtiendraient leur réélection par une large marge après avoir battu Mitt Romney, ancien gouverneur du Massachusetts, et Paul Ryan, représentant du Wisconsin.

Dans la première décennie du 21e siècle le concept de populisme fonctionnait pour décrire, de manière péjorative, la nature politique d’un dirigeant. Il n’était même pas considéré dans son aspect sémantique comme un nom individuel définissant précisément un régime politique ou une tendance idéologique avec de nombreux adeptes.

Avec le retour au pouvoir des républicains en 2016 aux mains de l’homme d’affaires Donald Trump, un profond sentiment de réaction et de rejet s’est manifesté contre le leadership politique traditionnel en général, et contre les fondements institutionnels du gouvernement fédéral en particulier.

Le 21e siècle avait commencé de la pire des manières pour les États-Unis avec l’attaque des Twin Towers à New York, organisée et menée par le groupe fondamentaliste Al-Qaïda, qui a fait environ trois mille morts et deux fois plus de blessés.

Le président Bush a réagi politiquement avec la sanction du soi-disant «Patriot Act» (loi patriotique), basé au centre sur la Nationality and Immigration Act des États-Unis, ainsi que sur l’American National Security Act. La législation a fait l’objet de diverses critiques politiques et juridiques à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis, principalement parce qu’il s’agit d’une norme extraterritoriale de portée internationale qui annule les garanties individuelles. La politique étrangère américaine a connu son changement le plus profond depuis la Seconde Guerre mondiale.

D’autre part, et Simultanément aux élections présidentielles de 2008, la pire crise financière depuis le krach boursier de 1929 éclata sur les marchés mondiaux.. À ce jour, il existe un fort consensus sur le fait que la débâcle de l’activité hypothécaire (subprime) n’a pas été le principal déclencheur de la catastrophe, mais que la cause principale réside dans les mauvaises décisions de politique financière, en particulier celle exécutée par la Réserve fédérale. . À cela s’ajouteraient des défaillances graves (et frauduleuses) dans les contrôles des organismes de régulation sur la banque d’investissement.

Enfin, la rémunération des dirigeants de grandes entreprises sous forme d’options sur actions sans certification transparente des bilans des entreprises a très mal laissé l’établissement financier. Des millions d’électeurs à l’intérieur du pays ont vu comment leurs impôts ont fini par compenser les manœuvres criminelles d’un petit groupe de spéculateurs. Il suffit de voir la cartographie de ces élections pour comprendre pourquoi des millions de travailleurs industriels et ruraux ont favorisé le candidat républicain, niant leur soutien traditionnel aux démocrates.

Le leader populiste a un nez spécial pour détecter quand une démocratie forte tombe malade. Et il a aussi la sagacité de faire irruption à leur aide, promettant une guérison miraculeuse sans frais élevés pour les citoyens. Dans ce diagnostic, la démagogie serait la recette pratique du populiste. Le corps social malade hallucine en croyant que le saint remède est appliqué avec douceur et que ses doses ne provoquent pas la peur. Jusqu’à présent, le populiste sait que son interaction avec les électeurs repose davantage sur des sentiments que sur des normes, et c’est à ce moment que sa tentation autoritaire émerge.

Joe Biden et Kamala Harris font face à un double défi. En plus du coronavirus, ils doivent affronter et vaincre le germe qui a dangereusement avancé ces quatre dernières années: celui du populisme fasciste qui menace de détruire le système de liberté et de progrès. conçu par les pères fondateurs à la fin du 18e siècle. Ils ne peuvent y parvenir qu’avec un gouvernement transparent et une économie en croissance qui comble le fossé social croissant que connaissent aujourd’hui les États-Unis.