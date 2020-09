(.) – Plusieurs développeurs de vaccins COVID-19, dont Pfizer Inc, Johnson & Johnson et Moderna Inc, prévoient d’émettre un engagement public de ne pas demander l’approbation du gouvernement tant que leurs candidats vaccins ne se sont pas avérés sûrs et efficaces, a rapporté le Wall Street Journal le vendredi.

Les entreprises s'engageraient à adhérer à des normes scientifiques et éthiques élevées dans la conduite d'études cliniques et dans leurs processus de fabrication, selon le rapport du Journal a dit, citant le projet d'une déclaration commune qui est toujours en cours de finalisation.

Les entreprises pourraient émettre un engagement dès le début de la semaine prochaine, a ajouté le rapport, citant deux personnes familières avec le sujet.

La nouvelle intervient au milieu des inquiétudes croissantes selon lesquelles la pression politique avant les élections du 3 novembre pourrait peser sur la sécurité et l’efficacité d’un vaccin potentiel contre les maladies respiratoires.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré jeudi que même si les enjeux sont élevés pour le président Donald Trump, qui affronte l’ancien vice-président Joe Biden, il n’y a aucune pression politique sur le régulateur américain de la santé pour qu’il approuve rapidement un vaccin.

AstraZeneca Plc, Pfizer et Moderna sont parmi les plus avancés dans la course pour développer des vaccins pour prévenir l’infection au COVID-19 ou en limiter la gravité, avec leurs candidats dans des essais cliniques de stade avancé.

Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de ..

