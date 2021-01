Nicolás Maduro et Miguel Díaz-Canel (.)

L’année 2021 commence marquée par la confrontation de deux Amériques, la démocratique et la dictatoriale. Castro-Chavisme tente une action de “Gatopardismo”, simulant la transformation de ses régimes dictatoriaux avec des accords et de fausses transitions pour rester des acteurs politiques en toute impunité. L’essentiel est que les dictatures ne prennent fin que lorsque les éléments essentiels de la démocratie sont rétablis et qu’aucune garantie d’impunité n’est accordée.

Le XXIe siècle, qui devait être celui d’une démocratie totale dans la région avec le retour de Cuba à la liberté, a été tourné au contraire par l’action d’Hugo Chávez, qui en 1999 a sauvé la dictature mourante de Fidel Castro, réorganisant et réactiver l’agression contre la démocratie. Le castrisme est devenu le castrochavisme.

Le castro-chavisme a préparé le terrain pour rester au pouvoir en échange de concessions qui simulent la démocratie. Le concept de «Gatopardismo» décrit en politique la manœuvre de «tout changer pour que les choses restent les mêmes», ou «effet Lampedusa», «Lampedusian» qui se réfère à «des réformes cosmétiques de distraction ou de tromperie». Cela équivaut à maintenir la dictature et l’impunité sous le couvert d’accords pour lesquels l’histoire a déjà de terribles précédents, comme la sortie du gouvernement mais pas du pouvoir du sandinisme au Nicaragua en 1990.

La crise des régimes de Castro-Chavez les a conduits à mettre en œuvre la «séparation apparente» avec laquelle ils entendent présenter les dictatures de Cuba, du Venezuela, du Nicaragua et de la Bolivie comme des processus séparés, non liés et même différents, alors qu’en réalité ce sont des régimes établis sous Même modèle de «dictature électorale» dans laquelle le citoyen vote mais ne choisit pas, avec persécution politique judiciarisée, opposition fonctionnelle, prisonniers et exilés, manque de division et d’indépendance des pouvoirs, supplantation de l’État de droit par des constitutions manipulées et des «lois infâmes» qui violent les droits de l’homme, le manque de liberté de la presse, le crime organisé au pouvoir, les narco-États et plus encore.

Ils ont prétendu que les dictatures étaient la démocratie au Venezuela jusqu’à récemment, lorsque les événements étaient irrésistibles, alors qu’en fait ils ont installé très tôt la dictature avec Chávez en changeant l’ordre républicain de son système bolivarien. Ils l’ont fait au Nicaragua lorsque Ortega a repris le pouvoir, liquidant la démocratie en échange de l’impunité. Cela s’est produit en Bolivie lorsque, sur la base du coup d’État, la constitution et la République ont été supplantées par une entité multinationale avec des falsifications et des crimes. Cela s’est passé en Équateur avec le même mécanisme de manipulation des assemblées et des votes répétés, et ils l’ont même essayé à Cuba en montrant que le peuple vote.

Les dictatures de Cuba et du Venezuela sont au bord de l’abîme et leur fin libère leurs satellites de la Bolivie, du Nicaragua, cesse le contrôle des gouvernements argentin et mexicain et met fin à l’agression et à la conspiration contre les démocraties. Il n’y a aucune possibilité que – comme en 1999 – un autre Chávez apparaisse pour sauver la tyrannie; les relations avec la Russie, la Chine et l’Irak ne suffisent pas à les soutenir et l’engagement en faveur d’un changement de la politique étrangère des États-Unis est un pari.

Une condition pour que les dictatures simulent la démocratie et la normalisation est l’existence d’une «opposition fonctionnelle» qui leur donne une légitimité, comme c’est le cas en Bolivie, où après que le peuple ait démissionné du dictateur Evo Morales en novembre 2019, il a réussi à maintenir la dictature intacte. respectant sa structure juridique et avec une fraude colossale, ils ont opéré le retour du dictateur et de son groupe criminel, en toute impunité pour les membres du régime et les fonctionnaires.

Cependant, il existe des différences entre la situation actuelle et le passé: 1.- L’occupation de Cuba au Venezuela et son intervention au Nicaragua et en Bolivie ont été prouvées; 2.- la direction de la dictature vénézuélienne est poursuivie dans le cadre de la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée devant les tribunaux judiciaires, avec des récompenses de 10 à 15 millions de dollars pour la capture de chacun des criminels recherchés dont la liste Nicolás Maduro dirige; 3.- Leur condition de narco-États avec des opérations en cours par des forces multinationales est prouvée; 4.- L’agression du castro-chavisme contre les démocraties des Amériques est claire, reproduisant les décennies où le castrisme a ensanglanté la région.

Les dictatures ne prennent fin que lorsque la démocratie avec ses éléments essentiels est rétablie et cela suppose l’extinction du «système juridique dictatorial», et non sa reconnaissance ou son accommodement qui permet l’impunité.

* Avocat et politologue. Directeur de l’Institut interaméricain pour la démoratie

www.carlossanchezberzain.com