WASHINGTON (AP) – Dans un geste très inhabituel, les diplomates américains ont rédigé deux câbles condamnant l’incitation du président Donald Trump à l’attaque meurtrière sur Capitol Hill et exhortant les représentants du gouvernement à soutenir éventuellement l’invocation du 25e amendement pour le démettre de ses fonctions.

Utilisant ce que l’on appelle le “canal de dissidence” du Département d’Etat, les fonctionnaires de carrière de la fonction publique et du service extérieur ont déclaré craindre que le siège du Congrès de mercredi dernier ne sape sérieusement la crédibilité américaine dans la promotion et la défense des valeurs. démocratique à l’étranger.

“Le fait de ne pas tenir le président responsable publiquement nuirait davantage à notre démocratie et à notre capacité à atteindre efficacement nos objectifs de politique étrangère à l’étranger”, selon le deuxième de deux câbles, qui a circulé parmi les diplomates il y a quelques jours et plus tard. ils ont été envoyés aux chefs du département d’État.

Le câble a demandé à Pompeo de soutenir toute initiative juridique du vice-président Mike Pence et d’autres membres du cabinet pour protéger le pays, y compris par «la mise en œuvre éventuelle des procédures prévues à cet effet à l’article 4 du 25e amendement. , s’il y a lieu. »L’amendement permet au vice-président et à une majorité du cabinet de déclarer un président inapte au poste, puis le vice-président devient président par intérim.

Les câbles représentent une protestation extraordinaire contre un président en exercice par des diplomates américains, qui se plaignent depuis longtemps que l’administration Trump a ignoré et minimisé leur rôle et leur expertise. Normalement, le canal de la dissidence est utilisé pour s’opposer à des décisions de politique étrangère spécifiques. Les deux câbles les plus récents semblent être sans précédent dans leur portée et leur caractérisation du président comme un danger pour le pays.

Les textes reflètent également la colère face à la réponse aux émeutes du secrétaire d’État Mike Pompeo, un allié fidèle de Trump.

Pompeo a condamné la violence sur Capitol Hill, mais a délibérément échoué à aborder le rôle que Trump a joué en soutenant ses partisans qui ont attaqué le bâtiment. Le secrétaire d’État n’a pas non plus parlé des conséquences et n’a pas non plus admis que les diplomates américains à l’étranger pourraient désormais avoir plus de difficultés à promouvoir la démocratie.

Jusqu’à présent, on ne savait pas combien de diplomates avaient signé les câbles auxquels l’Associated Press avait accès.

Le département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.