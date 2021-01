Susan Pannier-Cass, directrice spirituelle et ministre ordonnée, chez elle à Chicago, le 11 décembre 2020. Des «compagnons spirituels» non confessionnels comme Pannier-Cass proposent de connecter les clients au divin dans leur vie quotidienne. (Evan Jenkins / Le New York Times)

Après avoir divorcé au printemps dernier, Qadeera Ingram avait besoin de parler à quelqu’un. En particulier, il voulait parler de spiritualité et de la vue d’ensemble de sa vie.

Bien qu’Ingram, une entreprise gouvernementale de 33 ans à Goose Creek, en Caroline du Sud, soit chrétienne, elle n’est pas membre d’une église. Elle a donc embauché Susan Pannier-Cass, directrice spirituelle et ministre ordonnée, pour parler de ce qu’elle vivait, notamment d’élever son fils de 6 ans lors d’une pandémie à une époque de bouleversements généralisés.

Dans certaines de ses sessions virtuelles, Ingram a parlé de ses rêves et Pannier-Cass l’a aidé à les analyser. Dans d’autres, Ingram a réfléchi sur les éléments du monde naturel et sur la façon dont ils la faisaient se sentir plus proche de Dieu. Pannier-Cass l’a encouragée à «sortir de la maison» et à ôter ses chaussures, raconte Ingram, «mettre les pieds sur terre et renouer avec mon cœur et avec ce qui m’apporte la paix».

Les partenaires spirituels, également connus sous le nom de directeurs spirituels, sont des guides dont le but est d’écouter attentivement leurs clients et de les aider à explorer leur spiritualité, généralement sans appartenir à une église spécifique.

Ce qu’ils offrent n’est pas une thérapie; Selon Spiritual Directors International, une organisation à but non lucratif de Bellevue, Washington, le but de la rencontre avec un partenaire spirituel est de faire «un pas significatif pour vous aider à trouver votre intégrité et votre équilibre dans la vie, ainsi qu’un sentiment de connexion avec cela. une force qui pourrait s’appeler Dieu, Allah, l’Univers, l’Être, ce qui nous relie tous ».

La pratique a ses racines dans de nombreuses confessions, notamment dans le courant jésuite du catholicisme, mais les directeurs spirituels contemporains proviennent de diverses religions.

«La plupart des gens se tournent vers la direction spirituelle à la recherche du sens de tout, quelle que soit la manière dont ils le définissent. Nous ne le définissons pas pour eux », a expliqué Seifu Anil Singh-Molares, moine bouddhiste zen et PDG de Spiritual Directors International. (Il a précisé que, bien que le terme le plus familier soit la direction spirituelle, il préfère «l’accompagnement spirituel» parce qu’il est plus inclusif). “Nous vous proposons de vous aider à trouver votre propre chemin vers Dieu, si vous le décrivez ainsi, ou Brahman, ou Tao.”

Espace à explorer

«Spirituel, mais pas religieux», c’est ainsi que 27% des Américains se définissent, selon une enquête réalisée en 2017 par le Pew Research Center. Cependant, dans une enquête réalisée en avril dans le même centre, un quart des adultes américains ont déclaré que leur foi religieuse avait augmenté en raison de la pandémie.

Pour certains de ceux qui recherchent une connexion spirituelle, cela se traduit par une approche hybride. Alissa Ballot, 65 ans, qui est également cliente de Pannier-Cass et avocate à la retraite de Chicago, était déjà membre d’une synagogue lorsqu’elle a appris l’accompagnement spirituel lors d’une retraite. Il commente qu’il s’est mieux connu en écrivant de la poésie, une suggestion de Pannier-Cass. Elle explique que la direction spirituelle l’aide à devenir «le moi que Dieu avait en tête quand il m’a créé».

Lucinda Clark, directrice spirituelle à Charlotte, en Caroline du Nord, a déclaré que, d’après son expérience, davantage de clients noirs, y compris des membres du clergé, ont commencé à se tourner vers la direction spirituelle après la mort de George Floyd, et la colère et les protestations qui ont suivi. déchaîné à la suite de cet événement.

“Cela a été l’un des principaux problèmes”, a déclaré Clark, 51 ans. «Comment puis-je opérer et travailler dans mon ministère dans un environnement qui me rejette, parfois inaperçu et parfois exprès? Par conséquent, certaines personnes viennent parce qu’elles se sentent blessées. Ils ne savent pas comment avancer ».

Clark, qui a terminé un programme de direction spirituelle de trois ans au Charlotte Spirituality Center, est devenue directrice spirituelle après ce qu’elle décrit comme “une nuit noire de l’âme” dans laquelle elle a remis en question certaines idéologies de son église. Il a conclu que bien que ses racines soient chrétiennes, il existe de nombreuses façons de trouver Dieu.

À partir de ce moment, “je savais simplement que je devais emprunter ce chemin avec d’autres personnes, accompagner d’autres personnes, pour qu’elles ne se sentent pas seules”, a-t-il déclaré. «Je me suis dit: ‘Je ne sais pas comment appeler ça, je devrais faire. Je sais juste que je dois le faire.

Il dit que lorsqu’il a découvert la direction spirituelle dans une recherche sur Internet, il s’est dit: “C’est ce que je recherche!” Lors de ses séances, elle pose souvent des questions pour aider ses clients à réfléchir à ce qu’ils ressentent, d’une journée de travail lourde à une déconnexion dans leur relation avec Dieu.

Les limites et au-delà

Contrairement aux thérapeutes, les directeurs spirituels ne sont pas des médecins cliniciens autorisés. Ils ne sont régis par aucune agence. De plus, Spiritual Directors International, l’une des plus grandes organisations dédiées à l’accompagnement spirituel, n’offre aucune forme de certification indépendante, pas plus que les petites organisations comme les Spiritual Directors of Color Network.

Les formations peuvent varier en fonction de la foi ou des préférences d’apprentissage du pratiquant, mais il existe des programmes de certification par le biais d’organisations de direction spirituelle et de ministères à but non lucratif, y compris le Shalem Institute for Spiritual Formation à Washington, DC

Les directives internationales des directeurs spirituels indiquent que les guides spirituels devraient également avoir des directeurs pour les guider, ainsi que des mentors ou des collègues pour superviser et suivre leurs responsabilités. Les frais pour les séances de direction spirituelle sont généralement sur une échelle mobile, qui peut aller jusqu’à 150 $ pour une séance de 50 minutes. Certains administrateurs offrent des services gratuits à ceux qui ne peuvent pas se permettre le prix.

La relation entre un partenaire spirituel et son client est intime, et comme dans tout type de thérapie, il est important que les directeurs spirituels respectent les limites. Certains compagnons spirituels, dont Pannier-Cass, ont une formation en travail social.

Emily Malcoun, une psychologue clinicienne à Philadelphie qui a travaillé avec un directeur spirituel, a noté que si la thérapie «peut fournir un soutien spécialisé pour guérir les symptômes de santé mentale, la« direction spirituelle »se concentre sur votre relation avec Dieu ou le divin. par la prière ou la réflexion.

Il y a ceux qui prônent une plus grande responsabilité dans la profession. Andree Grafstein, directrice spirituelle d’Avon, Connecticut, a décrit un incident de harcèlement sexuel commis par un réalisateur il y a environ 40 ans dans un article qu’elle a publié l’automne dernier dans Presence, un magazine distribué par Spiritual Directors International. «J’espère que le jour viendra où la réalité du harcèlement sexuel par un directeur spirituel sera aussi visible que d’autres formes d’abus sexuels le sont devenues», a-t-il écrit.

Depuis la publication de l’article, Grafstein a déclaré avoir reçu des courriels de solidarité d’autres directeurs spirituels. En particulier, il s’inquiète de la nécessité d’offrir des conseils et un soutien aux directeurs spirituels qui apprennent qu’un client a été victime de harcèlement ou d’abus sexuels de la part d’un autre directeur.

Les clients peuvent être vulnérables, d’autant plus que, pour certains, le rejet d’une religion organisée ou d’une communauté religieuse antérieure est ce qui les a conduits à la direction spirituelle en premier lieu. Kristabeth Atwood à Burlington, Vermont, directrice spirituelle et ancienne ministre de l’Église Méthodiste Unie, s’appelle elle-même pasteur pour les personnes qui ne vont pas à l’église. La plupart de ses clients “ne se rapportent tout simplement pas à l’idée d’appartenir à une communauté religieuse traditionnelle ou formelle”, a-t-il déclaré.