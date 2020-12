Photo d’archive du Premier ministre britannique Boris Johnson lors d’une conférence de presse à Londres. 2 décembre 2020. REUTERS / John Sibley / Pool

Par Gabriela Baczynska, John Chalmers et Elizabeth Piper

BRUXELLES / LONDRES, 7 décembre (.) – Les dirigeants du Royaume-Uni et de l’UE se rencontreront en personne pour tenter de sceller un accord commercial post-Brexit après avoir échoué une fois de plus à soustraire leurs différences lundi, évoquant la possibilité d’un Brexit sans accord à la fin du mois.

À un peu plus de trois semaines avant que le Royaume-Uni n’achève sa sortie du bloc, une source du gouvernement britannique a déclaré qu’il y avait “toutes les chances que nous n’y parviendrons pas” et les autorités de l’UE ont déclaré que les négociations avaient, le cas échéant, régressé.

Depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne en janvier, les deux parties sont restées coincées sur trois points, soulevant la possibilité d’un scénario de cauchemar pour de nombreuses entreprises: l’absence d’un pacte réglementant le commerce dans le monde. 1 billion de dollars par an.

Le Premier ministre Boris Johnson se rendra à Bruxelles pour rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à une date non encore confirmée. De nombreux observateurs pensent que ce sera la dernière tentative de recherche d’un accord commercial.

Cependant, son voyage ne devrait pas coïncider avec le sommet européen de jeudi et vendredi.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que les négociateurs étaient confrontés à une date limite mercredi, avant le sommet, pour éviter un scénario de non-accord lorsque le Royaume-Uni quitterait l’orbite de l’UE le 31 décembre. Cela affecterait les économies des deux parties et exacerberait la douleur de la pandémie de COVID-19.

Les dirigeants des 27 États membres de l’UE ont convenu d’intensifier la planification d’urgence pour les effets d’une sortie non réalisée sur leurs économies lorsqu’ils se réuniront pour le sommet.

“Les conditions d’un accord ne sont pas réunies en raison des divergences restantes sur des questions critiques”, ont déclaré Von der Leyen et Johnson dans un communiqué conjoint après leur conversation téléphonique, qui est intervenue après une conversation tout aussi infructueuse samedi.

“Nous demandons à nos principaux négociateurs de préparer un aperçu des différences restantes pour discussion en personne dans les prochains jours”, ont-ils déclaré. Le porte-parole de la Commission européenne a déclaré que Johnson se rendrait à Bruxelles pour la réunion.

