Près d’un mois après le retour des vols intérieurs en Argentine et après plusieurs mois de stricte quarantaine dans certaines régions du pays, les députés nationaux et provinciaux de Ensemble pour le changement, ainsi que d’autres dirigeants de cette même force, se sont réunis en Aéroport El Palomar et ils ont remis en question la décision du gouvernement de maintenir ce terminal hors service, considérant que cette mesure “Cela représente des dommages incommensurables pour l’économie et le commerce de la région.”

Des référents de l’espace d’opposition dirigé par le président du bloc PRO à la chambre basse, Cristian Ritondo, concentré pour exiger la réouverture des opérations dans ce lieu, qui est surtout utilisé par le entreprises low cost.

En effet, alors que certaines entreprises du secteur ont déplacé leurs tâches vers Ezeiza, seule base activée pour le moment, d’autres comme FlyBondi ont annoncé qu’elles allaient demander que la mesure prise par le Administration nationale de l’aviation civile (ANAC) et le Organisme de réglementation du réseau aéroportuaire national (ORSNA) parce qu’ils comprennent que les coûts ne leur permettraient pas de réaliser leurs modèles économiques à bas prix.

“Avec la fermeture définitive d’El Palomar, des milliers de travailleurs seraient au chômage en raison des effets néfastes sur les emplois directs et indirects générés par le terminal”, a déclaré Ritondo lors de l’événement.

L’ancien Ministre de la sécurité a déclaré que la décision du gouvernement “représentait des dommages incommensurables pour l’économie et le commerce de la région”, puisqu’elle “condamne les habitants de Morón, Hurlingham et Tres de Febrero à la pauvreté et au retard”.

Les députés María Luján Rey, Silvia Gabriela Lospennato, Dina Rezinovsk et Miguel Bazze, entre autres, étaient également présents à l’événement.

À son tour, l’ancien maire de Morón, Ramiro TagliaferroIl a estimé qu’en n’autorisant pas l’ouverture de cet aéroport, les autorités nationales “tournent le dos aux voisins” de la municipalité qu’il a administrée pendant quatre ans.

L’ancien chef communal a déclaré que cette mesure “est une grave erreur qui aggrave la crise économique dans l’ouest de la province” et enlève “travail, connectivité et développement” au territoire de Buenos Aires. Il a également souligné que, “outre les dommages économiques causés par la fermeture du terminal, la revendication de la grande majorité des résidents favorables à l’exploitation de l’aéroport est inconnue”.

«Cette attaque contre une source de travail et de connectivité aussi importante est incroyable. L’aéroport d’El Palomar est devenu en quelques années une référence en matière de connectivité et de fédéralisme, plus de 2 800 000 passagers ont déjà voyagé, dont 20% ont voyagé en avion pour la première fois de leur vie. Au lieu de travailler à générer des opportunités de croissance et de développement, le gouvernement les ferme. Il semble plus soucieux de détruire tout ce que nous avons ajouté en 4 ans de mandat que de résoudre les énormes problèmes engendrés par son manque de réponses pour gérer la crise », a ajouté le législateur provincial PRO. Alex Campbell.

L’événement a également participé, entre autres, des députés nationaux tels que Maria Luján Rey, Silvia Gabriela Lospennato, Dina Rezinovsk Oui Miguel Bazze; et les législateurs de Buenos Aires Maria Eugenia Brizzi Oui Daniela Reich, tous membres de Together for Change.

Depuis la mi-octobre, les vols intérieurs sont déjà opérés sous la modalité des vols réguliers, bien que dans cette première étape, ils s’adressent aux travailleurs essentiels et aux personnes qui doivent suivre des soins de santé, avec leurs compagnons. Aussi pour les passagers qui viennent de l’étranger et doivent rejoindre les provinces où ils résident. Mais en aucun cas les voyages ne sont autorisés pour des raisons touristiques.

