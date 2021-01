Milagro Sala est détenue pour diverses causes contre elle (.)

Le jour qui marque le cinquième anniversaire de l’arrestation du leader social Milagro Sala, un groupe de plus de 1600 leaders politiques, judiciaires, syndicaux et populaires diffusés une lettre de soutien au leader Jujuy et à ceux qu’ils qualifient de «prisonniers politiques» du groupe Tupac Amaru.

Parmi les signataires apparaissent Jorge Ferraresi (Ministre du développement territorial et de l’habitat du gouvernement national), Dora Barrancos (conseillère présidentielle), Julio Alak (Ministre de la justice et des droits de l’homme de la province de Buenos Aires), Cristina Caamano (Contrôleur de la Federal Intelligence Agency), Horacio Pietragalla (Secrétaire aux droits de l’homme de la Nation), Adriana Puiggrós (conseiller présidentiel), Mayra Mendoza (Maire de Quilmes), Paula espagnol (Secrétaire au commerce intérieur), le sénateur national Nancy Gonzalez, les députés nationaux du Frente de Todos, Eduardo Valdes, Monica Macha, Lucía Corpacci, Paula Penacca et le leader social Juan Grabois (Frente Patria Grande), entre autres.

La lettre dénonce «le processus illégitime d’arrestation et de persécution» contre Sala et d’autres dirigeants, pointent leurs critiques vers le gouverneur de la province du nord, le radical Gerardo Morales (qui appartient à Cambiemos) et la justice de Jujuy. «Milagro est emprisonné pour avoir été un dirigeant politique confronté au pouvoir», Est indiqué dans une section de la lettre.

«Nous avons l’intention de faire connaître le processus illégitime de détention et de persécution de l’organisation que mène Milagro, de dénoncer devant la justice la violation des droits humains et civils, d’exiger un processus équitable et la liberté de Milagro et des compagnons détenus, et d’embrasser solidarité à ceux qui pendant toutes ces années ont été criminalisés pour leur engagement envers les pauvres “commence la lettre et se poursuit contre Morales:” La persécution politique, judiciaire et médiatique à laquelle Milagro Sala et ses collègues de l’Organisation de voisinage de Túpac Amaru sont soumis a une paternité intellectuelle politique et judiciaire claire: Gerardo Morales et la Cour supérieure de justice de Jujuy. Et un objectif bien déterminé: décimer l’organisation populaire qui a réussi à briser le monopole du logement public et construire des budgets participatifs en la matière, qui ont mis en échec le système politique et économique de Jujuy en dénonçant les pactes mafieux avec la dernière dictature civico-militaire. et qu’il accordait la priorité et la prééminence aux jeunes les plus exclus, les autochtones, les chômeurs et les chômeurs, en tant que sujets de droits et de transformation sociale ».

«Milagro Sala est emprisonné à Jujuy pour avoir été un dirigeant politique confronté au pouvoir. Elle est emprisonnée pour être une femme, une noire et une combattante “, assure le texte, puis décrit le processus judiciaire et conclut:” De notre plus profond attachement à la République et à l’État de droit, nous exigeons les garanties constitutionnelles requises que toute procédure pénale exige, et nous affirmons notre vocation à promouvoir et réaliser une société avec un accès plein et effectif aux droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux ».

En plus de la lettre, une délégation composée de certains des signataires se rendra ce week-end pour rencontrer Milagro chez elle, et des activités auront lieu à Buenos Aires et dans d’autres régions du pays en même temps.

En ce qui concerne la situation juridique, c’est la Cour suprême de justice de la Nation qui doit trancher le recours formé par les avocats de Milagro Sala, annuler le procès contre lui dit «villeros pibes» et ordonner la liberté immédiate.

La lettre complète

Actualités en développement