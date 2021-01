Divers dirigeants démocrates et républicains de New York et du New Jersey ont condamné les violences qui ont eu lieu hier au Capitole national par les partisans du président Donald Trump, et certains ont appelé à sa destitution avant son mandat officiel le 20 janvier, au milieu du rejet qu’ils ont ont exprimé des politiciens et des analystes à travers le pays.

Des journaux importants tels que le Washington Post ont également appelé au départ de Trump, le blâmant pour la gravité de ce qui s’est passé hier. “Trump est une menace et tant qu’il restera à la Maison Blanche, le pays sera en danger”, a déclaré l’éditorial publié hier soir.

Le membre du Congrès Jerry Nadler (D-NY), qui préside le comité judiciaire de la Chambre, s’est joint à tous les membres du panel démocrate pour envoyer une lettre au vice-président Mike Pence l’implorant d’invoquer l’amendement 25, ce qui faciliterait la destitution de Trump a quitté ses fonctions grâce à un accord entre le vice-président et la majorité du cabinet.

Ritchie Torres, Rép. (D-NY) vient de prêter serment dimanche, s’est entretenu hier avec Pix11 alors qu’il se réfugiait dans un endroit non divulgué à l’intérieur du Capitole, où au moins 4 personnes ont été tuées dans l’assaut non publié.

Lorsqu’on lui a demandé si Trump pouvait mettre fin à l’occupation violente au Parlement, Torres a déclaré que «le mal était déjà fait. Jamais dans l’histoire de notre pays il n’y a eu une tentative d’un président en exercice pour inciter une foule violente à prendre d’assaut le Capitole et à perturber le décompte des voix présidentielles. C’est le plus grand assaut contre la démocratie américaine dans l’histoire moderne de notre pays. “

“Lorsque vous interférez avec le décompte des votes présidentiels et avec ce qui devrait être un transfert pacifique du pouvoir, je le décrirais certainement comme un coup d’État”, a ajouté Torres.

Dans les mêmes termes, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, évoqué plus tard lors de la publication d’une déclaration au milieu des émeutes au Capitole, les qualifiant de «tentative de coup d’État ratée».

«La pierre angulaire de notre démocratie est le transfert pacifique du pouvoir. Nous devrions appeler cela ce que c’est vraiment: une tentative de coup d’État ratée. C’est le dernier chapitre d’une administration incompétente, cruelle et divisionniste qui a piétiné la Constitution et l’état de droit à tout moment, et nous ne laisserons pas le président Trump, les membres du Congrès le donner le pouvoir, ou la foule sans loi qui a fait irruption Le Capitole de notre nation vole notre démocratie. Les résultats des élections sont clairs et la volonté du peuple américain sera mise en œuvre », a souligné le communiqué de Cuomo.

La députée de New York (D-NY), Alexandria Ocasio Cortez (AOC), a également condamné les événements. «J’ai été retranché pendant plusieurs heures. Je le dirai à tout le monde plus tard », a-t-il écrit sur Twitter. «Pour l’instant, nous devons nous concentrer sur [la] tâche à accomplir: préserver l’intégrité de notre démocratie, responsabiliser les responsables de leurs tentatives de subvertir les élections de notre nation et de détruire notre Constitution. “

«Mon personnel et moi sommes en sécurité et la police du Capitole nous a mis en sécurité. Tous les responsables de cette violence et de cette anarchie doivent cesser. C’est absolument inacceptable et anti-américain », a déclaré Nicole Malliotakis (à droite), une autre représentante récemment assermentée par NY.

La législatrice Yvette Clarke (D-NY) a qualifié les événements de “terrorisme interne” et a soutenu que la nation “risquait un coup d’État”. Son collègue représentant Nydia Velázquez (D-NY) et le sénateur (D-NJ) Bob Menéndez ont parlé dans le même sens.

Le député débutant Jamaal Bowman (D-NY) a également appelé à la démission immédiate de Trump de ses fonctions et a exprimé son soutien à l’appel de la députée Cori Bush (D-Missouri) à évincer les membres républicains du Congrès “qui a incité l’attaque contre le Capitole”. Velázquez a également annoncé son soutien à l’idée de Bush, a noté amNY.com

Les dirigeants du Sénat du New Jersey Tom Kean (R) et Loretta Weinberg (D) ont publié une déclaration commune. “Ce à quoi nous assistons à Washington n’est pas la façon dont notre démocratie est censée fonctionner”, ont-ils déclaré. “Les manifestants qui ont illégalement violé le bâtiment du Capitole américain doivent rentrer chez eux immédiatement ou faire face à toute l’application de la loi.”

