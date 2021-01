New York a été “ l’épicentre de l’épicentre ” de la pandémie de coronavirus, subissant la perte de dizaines de milliers de vies et de centaines de millions de dollars de revenus financiers. Et c’est pourquoi les dirigeants de New York ont ​​placé tous leurs espoirs qu’avec la nouvelle administration Biden, l’État recevra enfin l’aide urgente du gouvernement fédéral pour surmonter ce qui a été considéré comme l’une des pires crises de l’histoire.

Du gouverneur Andrew Cuomo au maire Bill de Blasio, les principaux élus de New York ont ​​célébré mercredi la prestation de serment de Joe Biden en tant que président 46.

«Aujourd’hui est un nouveau jour et le début d’un nouveau chapitre audacieux. Félicitations au président Biden et au vice-président Harris. J’attends avec impatience votre leadership, mon ami. Mettons-nous au travail. Ensemble », a écrit Cuomo sur son compte Twitter.

De Blasio a également utilisé ce réseau social pour célébrer l’inauguration en écrivant: «C’est le jour de l’Amérique. Le jour de la démocratie ».

Le chef municipal a évoqué le discours du président Biden, notant que «ses paroles ont déjà inspiré une nation à affronter la haine et la division. Nous avons beaucoup de travail à faire et la plus grande ville d’Amérique est prête à faire le travail.

Et qui est maintenant devenu le leader de la majorité au Sénat, le sénateur de New York Chuck Schumer, et qui a été témoin oculaire à Washington de l’assermentation, n’a célébré sur Twitter que deux expressions courtes mais énergiques: «Joe Biden est le président des États-Unis. Kamala Harris est le vice-président des États-Unis ».

L’autre sénateur de New York, Kirsten Gillibrand, a déclaré dans un communiqué que l’inauguration d’aujourd’hui «était une démonstration de l’optimisme et de la détermination du peuple américain. Alors que notre nation continue de faire face à une crise économique et de santé publique sans précédent, l’inauguration a été un moment d’espoir et le début d’un voyage non seulement pour se remettre de la pandémie, mais aussi pour reconstruire et renforcer le pays.

Le souhait que la nouvelle administration puisse unifier le pays est également venu de la capitale de New York, Albany, où le président du Sénat de l’État Andrea Stewart-Cousins ​​a exprimé que ce matin «nous pouvons à nouveau ressentir de l’espoir et de la promesse alors que nous assistons à l’inauguration. par Joe Biden et Kamala Harris. En novembre, la plupart des gens se sont levés et ont dit «plus rien», et une fois de plus, les États-Unis d’Amérique ont fait un pas vers l’égalité ».

Le président de l’Assemblée d’État, Carl Heastie, a déclaré dans un communiqué que cette inauguration “apporte un sentiment d’espoir et de soulagement dont les Américains ont désespérément besoin, en particulier après presque un an de pertes et de souffrances incommensurables causées par cette pandémie mondiale”.

«Nous savons que le chemin à parcourir sera difficile, mais mes collègues et moi-même dans la majorité de l’Assemblée sommes impatients de travailler avec nos nouveaux partenaires au gouvernement pour restaurer notre position, à la fois en tant qu’État et nation, en tant que leader économique mondial et bastion de valeurs progressistes. Ajouta Heastie.

Et avec le début de la nouvelle administration, la procureure générale de l’État, Letitia James, a rappelé que son bureau «a résisté à l’administration Trump chaque fois qu’elle tentait de fouler aux pieds les droits des New-Yorkais et des Américains à travers le pays. Nous avons travaillé sans relâche pour contester les attaques illégales de cette administration et avons réussi à arrêter certaines des plus dangereuses. “