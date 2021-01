Chuck Schumer et Nancy Pelosi. Photo: REUTERS / Ken Cedeno

Les dirigeants des caucus démocrates des deux chambres du Congrès des États-Unis ont appelé jeudi le vice-président Mike Pence à invoquer le vingt-cinquième amendement à la Constitution pour destituer immédiatement le président Donald Trump, disant que s’il n’agit pas, le Congrès devra destituer le président.

Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer et son homologue à la Chambre basse, Nancy Pelosi, ont publié des déclarations dans ce sens tout au long de la journée.

“Ce qui s’est passé hier dans le Capitole des États-Unis était une insurrection contre les États-Unis, incitée par le président”, a déclaré Schumer dans un communiqué. “Ce président ne devrait pas être en fonction un autre jour».

Plus précisément, l’amendement habilite le vice-président et le cabinet du président à le retirer du pouvoir s’ils estiment qu’il n’est pas en mesure de faire son travail.

«Lorsque le vice-président et la majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs ou de tout autre organe que le Congrès peut autoriser par la loi transmettent au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants leur déclaration écrite selon laquelle le président n’est pas en mesure d’exercer les pouvoirs et obligations de sa fonction, le vice-président assumera immédiatement les pouvoirs et devoirs du poste de président par intérim », indique le texte du vingt-cinquième amendement.

Photo de l’irruption des partisans de Donald Trump dans le Capitole américain

“Si le vice-président et le cabinet refusent de se lever”, a-t-il dit, le Congrès doit se réunir à nouveau pour destituer le président. “

Pelosi, pour sa part, a déclaré que la suppression de Trump était “une urgence de la plus grande ampleur”. En outre, il a décrit Trump comme “une personne très dangereuse qui ne devrait pas continuer à exercer ses fonctions”.

De cette manière, Schumer et Pelosi sont devenus les responsables les plus éminents à demander que Trump soit démis de ses fonctions pour son rôle dans les émeutes qui ont eu lieu hier à Capitol Hill. et ses environs.

En plus des membres du Congrès, de nombreux démocrates et même une poignée de républicains ont publié des déclarations publiques dans le même sens. Parmi eux se trouvent les représentants Charlie Crist et Ted Lieu. «Le 25e amendement permet la révocation d’un président. Il est temps de révoquer le président », a tweeté Crist.

17 autres de ses collègues, tous membres du comité judiciaire, ils ont signé une lettre avec le même contenu.

La membre du Congrès Ilhan Omar est allée plus loin et a annoncé mercredi qu’elle rédigeait déjà des articles de destitution. Nous ne pouvons pas lui permettre de rester au pouvoir, il s’agit de préserver notre République et nous devons tenir notre serment », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Des membres de la société civile et même du secteur privé ont répliqué les appels. “L’incitation à un coup d’État doit justifier la destitution”, a écrit Leon Russell, président de l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur (NAACP), sur Twitter.

Il en a été de même pour le cabinet d’avocats Cromwell & Moring, qui représente de nombreuses sociétés du classement Fortune 500. Dans sa déclaration, il a exhorté d’autres avocats à faire de même, affirmant que “Lorsqu’il s’agit de défendre notre Constitution et notre système juridique, nous avons un devoir spécial et une perspective exceptionnelle.».

Trump a déjà été mis en accusation pendant son administration. Il a été acquitté en février 2020 par le Sénat contrôlé par les républicains à la suite d’un processus dirigé par la Chambre contrôlée par les démocrates, qui l’a accusé d’avoir tenté de faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle enquête sur Biden et son fils Hunter.

