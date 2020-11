Photo annuelle du sommet du G20 tenu en Arabie saoudite 2020

Ce samedi commence le sommet virtuel du G20 organisé sous la présidence de l’Arabie saoudite, dans lequel les dirigeants des principales économies mondiales aborderont la reprise économique mondiale après la pandémie et la coopération internationale, ainsi qu’un nouveau système fiscal qui prend en compte les particularités de l’économie numérique.

Samedi et dimanche, les dirigeants de 19 pays et de l’Union européenne discuteront de la réponse conjointe à la crise qu’ils ont promise en mars, au milieu de la polémique parce qu’elle est tenue et organisée par l’Arabie saoudite, qui assure actuellement la présidence du groupe, ce que les organisations civiles ont condamné pour la violation des droits de l’homme dans le pays arabe.

Cependant, le ministre des Finances de l’Arabie saoudite, Mohammed Aljadaan, a assuré que le sommet devrait «jeter les bases solides d’une croissance forte, durable, équilibrée et inclusive». La position de consensus de tous les membres est désormais proche de la nécessité d’insister sur le fait que la réponse doit être large pour protéger le tissu productif des économies.

Dans ce sens, Les membres du G20 se sont engagés en mars à coordonner leur réponse à la pandémie et ont depuis injecté collectivement 11 billions de dollars pour atténuer l’impact sur l’économie mondiale de la crise des coronavirus.

Également, Le groupe a lancé une initiative de suspension de la dette des pays en développement, ce qui leur permettra de reporter les paiements sur la dette qui sont dus cette année. En avril, une suspension de tous les paiements de la dette bilatérale a été approuvée pendant six mois, tandis qu’en octobre, il a été décidé de prolonger cette mesure jusqu’en juin 2021.

Le sommet du G20 aura un accent particulier sur la question du covid-19

Plus de 70 pays des pays les moins avancés du monde ont profité de cette mesure, qui retarde le paiement jusqu’en juin 2021.

Un autre enjeu économique majeur est celui de la fiscalité, notamment celle des géants du numérique, puisque le G20 rassemble les travaux menés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Selon les mêmes sources, une position plus constructive est attendue des États-Unis, d’autant plus que l’on s’attend à ce que l’administration Joe Biden rompt avec la tendance de Donald Trump à approuver des sanctions commerciales pour les pays qui approuvent de nouvelles taxes. sur les entreprises numériques.

En outre, La nouvelle position des États-Unis, qui pourrait à nouveau changer complètement lorsque Donald Trump lui-même rencontrera ses homologues, ouvre également la possibilité d’un consensus dans la sphère commerciale, notamment avec la Chine.

Les pays du G20 représentent les deux tiers de la population mondiale, 85% de la production économique mondiale et 75% du commerce mondial.

GUTERRES DEMANDE AU G20 “PLUS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉRATION”

Aux portes du sommet, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a assuré que lorsqu’il s’adressera aux dirigeants ce week-end, il demandera “plus de solidarité et de coopération”. “Nous avons besoin de mesures concrètes maintenant, en particulier pour les plus vulnérables”, a influencé une déclaration.

Suivant cette ligne, Guterres a expliqué que le monde “Il doit veiller à ce que la sortie de crise soit inclusive, durable et conforme aux objectifs climatiques mondiaux.”

Il a également insisté sur le fait que les vaccins doivent être traités “En tant que bien public mondial”, ainsi que de garantir un vaccin contre le COVID-19 «populaire, accessible et abordable pour tous, partout», puisque «la solidarité est, en effet, la survie».

Bien que Guterres ait apprécié l’investissement réalisé jusqu’à présent dans les efforts visant à rendre un vaccin accessible à tous, notamment par le biais de l’initiative COVAX, 28 milliards de dollars supplémentaires sont nécessaires.

Financement, essentiel pour «la fabrication en série, l’acquisition et la livraison de nouveaux vaccins et outils COVID-19 dans le monde», c’est pourquoi il s’adressera aux dirigeants, puisque «les pays du G20 ont la veux dire”.

Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres

Enfin, il a évoqué “éviter une pandémie d’endettement”, car la pandémie conduit les pays en développement “au précipice de la ruine financière et à une escalade de la pauvreté, de la faim et des souffrances incalculables”.

Pour cette raison, il demandera aux pays du groupe d’augmenter les ressources financières du Fonds monétaire international (FMI) et de retarder le paiement de la dette jusqu’à la fin de 2021, et pas jusqu’au milieu, comme cela a été décidé pour l’instant.

LA SITUATION DES RH EN ARABIE SAOUDITE

L’ONG Amnesty International a appelé cette semaine les dirigeants du G20 à dénoncer “L’hypocrisie éhontée” des autorités saoudiennes sur les droits des femmes, rappelant que les militants qui ont mené des campagnes et des manifestations en faveur des droits des femmes «sont consommés en prison ou risquent d’être jugés».

Cependant, ce vendredi, tant la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, que le président du Conseil européen, Charles Michel, ont déclaré que le G20 n’était pas le forum approprié pour discuter de la violation des droits de l’homme par l’Arabie saoudite, bien qu’ils aient souligné que l’UE a cette question “très élevée à l’ordre du jour” et qu’elle est toujours traitée à un niveau “bilatéral”.

L’Allemand a défendu que le G20 avait un agenda “très strict” et un protocole “très clair”. “Ce n’est pas un sommet bilatéral”, a-t-il dit, pour rappeler plus tard que sa présidence tourne chaque année.

«Lors de réunions bilatérales, nous suivons de près la situation des droits de l’homme en Arabie saoudite et également des personnes qui défendent les droits fondamentaux, y compris ceux des femmes et des individus. C’est un problème qui perdure et qui est très grave », a souligné le président de la Commission européenne.

(Avec des informations d’Europa Press)

