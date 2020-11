15 minutes. Les principaux dirigeants du Parti démocrate américain ont félicité Joe Biden, après que les principales projections prédisent son élection à la présidence, et Kamala Harris, qui sera la première femme vice-présidente des États-Unis (USA).

De son côté, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a souligné que “nous avons réussi à préserver la république!”

L’ancienne candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton a souligné la candidature «historique» de Biden et Kamala Harris.

Les électeurs se sont exprimés et ont choisi @JoeBiden et @KamalaHarris pour être notre prochain président et vice-président.

Le président démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a souligné les jalons de cette élection en nommant Harris.

Le principal rival de Biden pour l’investiture démocrate, Bernie Sanders, a également félicité l’actuel président pour sa victoire, bien que sur un ton plus sobre.

Je tiens à féliciter tous ceux qui ont travaillé si dur pour rendre cette journée historique possible. Maintenant, grâce à notre organisation populaire continue, créons un gouvernement qui travaille pour TOUS et non pour quelques-uns. Créons une nation fondée sur la justice et non sur la cupidité et le sectarisme.

– Bernie Sanders (@BernieSanders) 7 novembre 2020