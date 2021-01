Le président cubain Miguel Díaz-Canel (REUTERS / Archive)

Les dirigeants d’exil et les dirigeants des organisations cubaines aux États-Unis ont accueilli ce lundi avec satisfaction du retour de Cuba sur la liste des pays que le gouvernement américain considère comme des sponsors du terrorisme et certains se sont demandé pourquoi le Venezuela n’était pas également inclus.

“Le Département d’État a désigné Cuba comme État parrain du terrorisme pour avoir soutenu à plusieurs reprises les actes de terrorisme international en accordant un asile aux terroristes”, a annoncé le Secrétaire d’État, Mike Pompéo, c’est une déclaration.

L’administration Trump, qui a commencé en 2017, a pris la mesure moins de deux semaines avant la prise de fonction du démocrate Joe Biden et six ans après que le président de l’époque, Barack Obama, ait retiré Cuba de la liste en 2015 dans le cadre de sa politique. normalisation des relations avec l’île.

C’est une rectification de “l’erreur de 2015”a déclaré le Centre pour un Cuba libre.

Les raisons pour lesquelles Cuba figure sur la liste “restent, et ont en fait augmenté depuis la désignation originale en 1982», A déclaré son président, l’ancien sous-secrétaire d’État et ancien ambassadeur au Venezuela Otto Reich.

Mike Pompeo (Saul Loeb / Piscine via REUTERS)

Juan Antonio Blanco, directeur exécutif de la Fondation pour les droits de l’homme à Cuba, a déclaré que «une naïveté“Croyez que l’administration Trump a amené l’île”d’un seul coup sur cette liste” et “simpliste“Penser qu’avec ça il veut le quitter”le champ de mines»À la nouvelle administration des affaires cubaines.

Ce processus a nécessité “des années de recherche”, Je considère.

«J’étais l’un de ceux qui ont fait des recherches dans ce domaine et nous sommes arrivés à la conclusion que Cuba avait appliqué une méthode de sous-traitance selon laquelle toutes les activités criminelles et illégales avec ces groupes avaient été exportées vers le Venezuela.“Il a ajouté dans des déclarations à Efe.

Rosa Maria Payá, du mouvement Cuba Decide, a applaudi l’événement et a déclaré que les communications avec les membres du Congrès et avec le président élu Biden se poursuivraient, “Qui a maintenant un mécanisme de pression supplémentaire sur la dictature pour soutenir les demandes de changement démocratique qui émanent des citoyens cubains.”

Pour sa part, Orlando Gutierrez, chef de la direction démocratique cubaine, a souligné qu’il s’agissait d’une “étape correcte”.

“Le régime (cubain) est toujours lié aux pratiques, personnalités et organisations terroristes. Il doit être traité comme tel », a-t-il déclaré à Efe.

Interrogé sur ce qui peut arriver avec cette décision lorsque Biden est président, Gutiérrez a déclaré que pour la changer, “un processus extensif“Et a ajouté que” ce régime dictatorial à Cuba “devrait être tenu de se conformer” à des exigences strictes et réelles pour sortir de cette classification “.

“Je pense que ce régime a eu le temps et l’espace pour modifier son comportement et ce n’est pas le cas”, a-t-il ajouté.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel (d) et l’ancien président et chef du Parti communiste de Cuba (PCC), Raúl Castro (i) (. / Tomada De Televisión)

Antonio Diaz Sánchez, du Mouvement de libération chrétienne (MCL), a affirmé que Cuba “n’aurait jamais dû quitter” la liste.

Le cubain est un “État terroriste par nature avec ses propres citoyens«Et il continue d’être soutenu par la terreur dans d’autres pays, a ajouté Díaz Sánchez.

Ramon Saúl Sánchez, du Mouvement pour la démocratie, a également approuvé et exprimé l’opinion que le seul moyen pour Cuba de sortir de la liste des États qui soutiennent le terrorisme est de «cesser de terroriser son peuple et de parrainer des régimes terroristes tels que ceux du Venezuela et de l’Iran, et donner refuge aux terroristes ».

John S. Kavulich, chef du Conseil économique et commercial États-Unis-Cuba, s’est demandé pourquoi l’administration Trump estimait que Cuba méritait de revenir sur la liste, alors que ne voit pas de comportement similaire au Venezuela pour l’inclure.

“L’administration Trump a réussi à relier Cuba au Venezuela et au Venezuela avec des activités perverses», Souligne ce spécialiste des relations américano-cubaines.

Cuba et le Venezuela sont liés à la Chine, à l’Iran, à la Russie, à la Syrie et à la Corée du Nord et à la guérilla colombienne, ajoute-t-il.

Kavulich estime que la décision annoncée lundi par Pompeo pourrait avoir un impact sur les relations politiques, économiques et commerciales limitées entre les deux pays et pourrait également affecter les relations des États-Unis avec des pays tiers.

Concernant les conséquences concrètes de cette décision pour Cuba, il a estimé que «les institutions financières peuvent avoir une autre raison d’éviter les transactions«Avec l’île et peut également dissuader les gouvernements et les entreprises de se lier avec ce pays.

Elle peut également amener les compagnies d’assurance à suspendre la couverture des transactions (bateaux, avions, etc.) ou à augmenter le coût des polices.

“Avec cette action, nous tiendrons une fois de plus le gouvernement cubain responsable et enverrons un message clair: le régime de Castro doit mettre fin à son soutien au terrorisme international et à la subversion de la justice américaine.“A déclaré Pompeo dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie américaine a justifié le retour de l’île sur la liste “en soutenant à plusieurs reprises des actes de terrorisme international en accordant un refuge aux terroristes”.

(Avec des informations d’.)

